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Тур: 4. Стадион: .
Ипсвич
0:2
Второй тайм: 67'
Фулхэм
0'
0:1
9' Гол
Уилсон Гарри
32' Желтая карточка
Харнесс Маркус
38' Желтая карточка
Тейлор Джек
38' Желтая карточка
Лукич Саша
0:2
50' Гол
Родриго Мунис

Ход матча

9'
0:1
Уилсон Гарри
(Рид Бобби)
32'
Харнесс Маркус
 
38'
Тейлор Джек
 
38'
 
Лукич Саша
50'
0:2
Родриго Мунис
60'
Бэгготт Элкан
Берджесс Кэмерон
 
61'
Хамфриз Кэмерон
Алуко Соне
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 118
Ипсвич 21.2% (25)
X 22% (26)
Фулхэм 56.8% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ипсвич
Ничья
Фулхэм
64.00
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3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уолтон
Кристиан
44
Донасьен
Жануа
40
Туанзебе
Аксел
15
Берджесс
Кэмерон
2
Кларк
Гарри
12
Болл
Доминик
14
Тейлор
Джек
19
Джексон
Кэйден
11
Харнесс
Маркус
23
Алуко
Соне
9
Ладапо
Фредди
1
Родак
Марек
21
Кастань
Тимоти
44
Де
Фужероль
Люк
3
Угелумба
Кэлвин
12
Балло-Туре
Фоде
10
Кэрни
Том
28
Лукич
Саша
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
8
Уилсон
Гарри
19
Родриго
Мунис
Ипсвич
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ипсвич
Фулхэм

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

КЛ
0:1
Ч
4:1
Ч
0:2
Ч
3:1
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
2:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.5

Среднее время на гол

150
60

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ладапо Фредди 2 0.5
Тейлор Джек 2 0.5
Алуко Соне 1 0.25
Хамфриз Кэмерон 1 0.25
Хатчинсон Омари 1 0.25
Харнесс Маркус 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 1 0.33
Айуоби Алекс 1 0.33
Винисиус Карлос 1 0.33
Родриго Мунис 1 0.33
Рид Бобби 0 0
Перейра Андреас 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алуко Соне 1 0
Харнесс Маркус 1 0
Эванс Ли II 1 0
Тейлор Джек 1 0
Бэгготт Элкан 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Ипсвич
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
25%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ипсвич - Плимут 3:2 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2 Ипсвич - Халл Сити 3:0
Хаддерсфилд Таун - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Ипсвич - Блэкберн 4:3 Саутгемптон - Ипсвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Кардифф Сити 3:2 Рединг - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Лидс 3:4 КПР - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Сток Сити 2:0 Ипсвич - Бристоль Роверс 2:0 Сандерленд - Ипсвич 1:2 Вердер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Стивенэйдж - Ипсвич 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2
Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3

Результаты матчей

Ипсвич
Фулхэм

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
Вест Хэм
Арсенал
Борнмут
Ливерпуль
Ипсвич
Фулхэм
Челси
Блэкберн
Эвертон
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Мидлсбро Роджерс Морган 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Манчестер Юнайтед Межбри Ханнибал 2
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Лукич Саша получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Тейлор Джек получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Харнесс Маркус получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Рид Бобби сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Уилсон Гарри бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Portman Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 118
Ипсвич 21.2% (25)
X 22% (26)
Фулхэм 56.8% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ипсвич
Ничья
Фулхэм
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ипсвич 0:2 Фулхэм

Исход игры
Ипсвич
21.2% (25)
Ничья
22% (26)
Фулхэм
56.8% (67)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (60)
Меньше
45.95% (51)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
1:2 Фулхэм
33.9% (40)
1:1 Ничья
22% (26)
2:1 Ипсвич
13.6% (16)
0:1 Фулхэм
12.7% (15)
0:2 Фулхэм
3.4% (4)
1:0 Ипсвич
2.5% (3)
2:0 Ипсвич
2.5% (3)
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