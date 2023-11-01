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Тур: 4. Стадион: . Зрители: 28221
Ипсвич
1:3
Конец матча
Фулхэм
0'
0:1
9' Гол
Уилсон Гарри
32' Желтая карточка
Харнесс Маркус
38' Желтая карточка
Тейлор Джек
38' Желтая карточка
Лукич Саша
0:2
50' Гол
Родриго Мунис
0:3
77' Гол
Кэрни Том
1:3
79' Гол
Бэгготт Элкан
86' Желтая карточка
Хименес Рауль
89' Желтая карточка
Рид Харрисон
90'+9

Ход матча

9'
0:1
Уилсон Гарри
(Рид Бобби)
32'
Харнесс Маркус
 
38'
Тейлор Джек
 
38'
 
Лукич Саша
50'
0:2
Родриго Мунис
60'
Бэгготт Элкан
Берджесс Кэмерон
 
61'
Хамфриз Кэмерон
Алуко Соне
 
68'
 
Рид Харрисон
Перейра Андреас
69'
 
Айуоби Алекс
Уилсон Гарри
69'
 
Хименес Рауль
Родриго Мунис
69'
Хирст Джордж
Ладапо Фредди
 
69'
Хатчинсон Омари
Донасьен Жануа
 
77'
0:3
Кэрни Том
(Рид Бобби)
79'
Бэгготт Элкан
(Тейлор Джек)
1:3
86'
 
Хименес Рауль
89'
 
Рид Харрисон
90'
 
Тантон Деван
Кастань Тимоти

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 118
Ипсвич 21.2% (25)
X 22% (26)
Фулхэм 56.8% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уолтон
Кристиан
44
Донасьен
Жануа
40
Туанзебе
Аксел
15
Берджесс
Кэмерон
2
Кларк
Гарри
12
Болл
Доминик
14
Тейлор
Джек
19
Джексон
Кэйден
11
Харнесс
Маркус
23
Алуко
Соне
9
Ладапо
Фредди
1
Родак
Марек
21
Кастань
Тимоти
44
Де
Фужероль
Люк
3
Угелумба
Кэлвин
12
Балло-Туре
Фоде
10
Кэрни
Том
28
Лукич
Саша
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
8
Уилсон
Гарри
19
Родриго
Мунис
Ипсвич
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ипсвич
Фулхэм

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

КЛ
0:1
Ч
4:1
Ч
0:2
Ч
3:1
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
2:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.5

Среднее время на гол

150
60

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Джек 2 0.5
Ладапо Фредди 2 0.5
Алуко Соне 1 0.25
Хамфриз Кэмерон 1 0.25
Бэгготт Элкан 1 0.25
Хатчинсон Омари 1 0.25
Харнесс Маркус 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 1 0.33
Кэрни Том 1 0.33
Айуоби Алекс 1 0.33
Винисиус Карлос 1 0.33
Родриго Мунис 1 0.33
Рид Бобби 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алуко Соне 1 0
Харнесс Маркус 1 0
Эванс Ли II 1 0
Тейлор Джек 1 0
Бэгготт Элкан 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 1 0
Рид Харрисон 1 0
Лукич Саша 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Ипсвич
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ипсвич - Плимут 3:2 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2 Ипсвич - Халл Сити 3:0
Хаддерсфилд Таун - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Ипсвич - Блэкберн 4:3 Саутгемптон - Ипсвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Кардифф Сити 3:2 Рединг - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Лидс 3:4 КПР - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Сток Сити 2:0 Ипсвич - Бристоль Роверс 2:0 Сандерленд - Ипсвич 1:2 Вердер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Стивенэйдж - Ипсвич 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2
Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3

Результаты матчей

Ипсвич
Фулхэм

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
3 Вест Хэм
1 Арсенал
1 Борнмут
2 Ливерпуль
1 Ипсвич
3 Фулхэм
2 Челси
0 Блэкберн
3 Эвертон
0 Бёрнли
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Мидлсбро Роджерс Морган 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Манчестер Юнайтед Межбри Ханнибал 2
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Г О О О О Л - Родриго Мунис бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Лукич Саша получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Тейлор Джек получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Харнесс Маркус получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Рид Бобби сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Уилсон Гарри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Portman Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Ипсвич 21.2% (25)
    X 22% (26)
    Фулхэм 56.8% (67)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ипсвич 1:3 Фулхэм

    Исход игры
    Ипсвич
    21.2% (25)
    Ничья
    22% (26)
    Фулхэм
    56.8% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (60)
    Меньше
    45.95% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (84)
    Нет
    24.32% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Фулхэм
    33.9% (40)
    1:1 Ничья
    22% (26)
    2:1 Ипсвич
    13.6% (16)
    0:1 Фулхэм
    12.7% (15)
    0:2 Фулхэм
    3.4% (4)
    1:0 Ипсвич
    2.5% (3)
    2:0 Ипсвич
    2.5% (3)
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