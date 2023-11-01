Тур: 4. Стадион: Портман Роад. Зрители: 28221
0'
0:1
9' ГолУилсон Гарри
32' Желтая карточкаХарнесс Маркус
38' Желтая карточкаТейлор Джек
38' Желтая карточкаЛукич Саша
0:2
50' ГолРодриго Мунис
0:3
77' ГолКэрни Том
1:3
79' ГолБэгготт Элкан
86' Желтая карточкаХименес Рауль
89' Желтая карточкаРид Харрисон
90'+9
Ход матча
9'
0:1
32'
38'
38'
50'
0:2
79'
1:3
86'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
12
Болл
Доминик
14
Тейлор
Джек
23
Алуко
Соне
10
Кэрни
Том
28
Лукич
Саша
14
Рид
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Болл ДоминикПолузащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Алуко СонеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сликер КиранВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
-
27 Хирст ДжорджНападающий
-
48 Ryan Carr
-
Главный тренер: Kieran McKenna
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бенда СтивенВратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
-
41 Тантон ДеванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
История личных встреч
Ипсвич
Фулхэм
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.6
1.5
Среднее время на гол
150
60
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор Джек
|2
|0.5
|Ладапо Фредди
|2
|0.5
|Алуко Соне
|1
|0.25
|Хамфриз Кэмерон
|1
|0.25
|Бэгготт Элкан
|1
|0.25
|Хатчинсон Омари
|1
|0.25
|Харнесс Маркус
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|1
|0.33
|Кэрни Том
|1
|0.33
|Айуоби Алекс
|1
|0.33
|Винисиус Карлос
|1
|0.33
|Родриго Мунис
|1
|0.33
|Рид Бобби
|0
|0
Карточки
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алуко Соне
|1
|0
|Харнесс Маркус
|1
|0
|Эванс Ли II
|1
|0
|Тейлор Джек
|1
|0
|Бэгготт Элкан
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Рауль
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Ипсвич
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Ипсвич
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ипсвич - Плимут 3:2 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2 Ипсвич - Халл Сити 3:0
Хаддерсфилд Таун - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Ипсвич - Блэкберн 4:3 Саутгемптон - Ипсвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Кардифф Сити 3:2 Рединг - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Лидс 3:4 КПР - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Сток Сити 2:0 Ипсвич - Бристоль Роверс 2:0 Сандерленд - Ипсвич 1:2 Вердер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Стивенэйдж - Ипсвич 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2
Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3
Результаты матчей
Ипсвич
Фулхэм
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ипсвич
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Кардифф Сити
|Этете Кион
|3
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Манчестер Юнайтед
|Межбри Ханнибал
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ипсвич 1:3 Фулхэм
Исход игры
Ипсвич
21.2% (25)
Ничья
22% (26)
Фулхэм
56.8% (67)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (60)
Меньше
45.95% (51)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
1:2 Фулхэм
33.9% (40)
1:1 Ничья
22% (26)
2:1 Ипсвич
13.6% (16)
0:1 Фулхэм
12.7% (15)
0:2 Фулхэм
3.4% (4)
1:0 Ипсвич
2.5% (3)
2:0 Ипсвич
2.5% (3)
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