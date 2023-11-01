Двойной заменой отвечают гости. Уходят с поля Картер и Маркандай, а появляются Уортон и Долан.

Конечно, сейчас хозяева спокойно доведут дело до победы, однако гости не оставляют попыток забить хотя бы один гол в ворота соперника.

Совсем успокоилась игра после второго забитого мяча игроками "Челси". Гости полностью забрали сферу под свой контроль, однако до опасных моментов совсем далеко.

Затяжная атака получилась у "Блэкберна" на левом фланге. Довели партнёры мяч до Пикеринга, который попытался прострелить в центр штрафной, но игроки "Челси" его накрыли.

Джексон очень часто отходит в центр поля для получения мяча, тем самым вытягивая на себя центральных защитников. Открываются зоны для скоростных игроков "Челси", которые с удовольствием этими зонами пользуются.

Гюсто справа ворвался в штрафную гостей и прострелил в центр. Джексон пробивал из отличной позиции, вот только получилось гораздо выше ворот!

Здорово Палмер раскачала защитника перед штрафной "Блэкберна", а затем с рабочей левой ноги стрельнул по воротам. Сфера срикошетила от Хилла и чуть не попала в левый угол ворот. Повезло гостям!

Джексон получил мяч перед чужой штрафной и скинул его Энцо, который убрал под левую, а затем нанёс удар по воротам. Получилось крайне неточно.

Бадьяшиль из центрального круга выполнил пас вперёд. Джексон пытался зацепиться за мяч на линии чужой штрафной, однако техника подвела сенегальского форварда хозяев. Сфера пришла к голкиперу "Блэкберна".

Был момент на старте второго тайма у гостей, а вот теперь мяч ушёл под полный контроль игроков "Челси", которые активно пытаются действовать в центральной части поля.

Очередной длинный заброс на Джексона, который опасно ворвался в штрафную соперника, но против него великолепно отработал Хилл, сумевший вынести мяч за лицевую. Угловой подадут "аристократы".

Розыгрыш последовал от хозяев, а затем Галлахер выполнил высокий навес на дальний угол вратарской, однако никого из партнёров там не оказалось. Мяч вышел за лицевую, будет удар от ворот.

Энцо нанёс очередной удар с дальней дистанции, вот только он не стал серьёзной проблемой для Вальштеда, который спокойно справился с угрозой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! СТЕРЛИНГ! Ошибся Бриттан при выходе со своей половины поля. Палмер своершил перехват, а сфера отскочила к Стерлингу, который вошёл в штрафную и отличным ударом поразил правый верхний угол ворот!

Двойная замена у хозяев. Ушли с поля Бадьяшиль и Джеймс, а вышли Колвилл и Гюсто.

Джеймс по-прежнему остаётся самым активным в составе "Челси". Вот и сейчас он получил мяч справа и нанёс удар в район дальнего угла, однако сфера прошла далеко от дальнего угла ворот.

МОМЕНТИЩЕ! Отличный пас за спину защитникам хозяев прошёл. Леонард убежал один на один, однако сближаться с голкипером не стал, а пробил с линии штрафной. Мяч прошёл мимо левой штанги!

В центре поля лежит на газоне Угочукву. Непонятно в каком эпизоде француз получил травму. Видимо, медики не потребуются. Сам поднимается на ноги полузащитник "Челси".

Джеймс подключился по правому флангу. Было несколько отличных вариантов, однако он решил выполнить навес на дальнюю штангу. Вышло очень сильно, и сфера вылетела за боковую на противоположном краю.

Стерлинг после заброса вперёд получил мяч на левом фланге, но в этом эпизоде против него уверенно сыграл Бриттан, не позволивший игроку "Челси" выполнить навес в штрафную.

Палмер сделал отличную передачу в штрафную соперника. Джексон спиной к воротам получил мяч, вот только дальше сделал неудачное движение, и защитники смогли забрать сферу себе.

Джеймс на правом фланге заработал угловой для своей команды. Последовала подача Галлахера, с которой спокойно справился Вальштед, кулаками выбивший игровой снаряд из своей вратарской.

44' Радует сегодня "Блэкберн". Активно пытаются гости играть в атаке, есть неплохие подходы. Думаю, что получат подопечные Томассона свой момент для взятия ворот.

43' Отличная атака от гостей! Трэвис с правого фланга выполнил длинный заброс к дальней штанге. Там Леонард скинул под удар Морану, который с линии штрафной пробил, но толком не попал по мячу. Мимо ворот прошёл игровой снаряд!

42' Стерлинг слева вошёл в штрафную и от лицевой выполнял прострел в центр. Игровой снаряд попал в ногу Бриттану и спокойно прикатился в перчатки голкипера гостей.

41' Сильный вынос вперёд выполнили защитники "Челси". Джексон убежал от двух защитников, но его успел опередить Вальштед, вовремя выскочивший из ворот и подстраховавший партнёров.

40' Угловой на левом фланге заработали гости. Последовал розыгрыш, после которого мяч пришёл к Маркандаю. Навесил игрок "Блэкберна" в штрафную, вот только опасности не возникло. Спокойно справились защитники.

39' Палмер из глубины отдал неплохой пас в штрафную соперника. Галлахер пытался изо всех сил успеть оставить сферу в поле, вот только сделать этого не получилось. От ворот мяч в игру введёт Вальштед.

38' Как показал повтор, мяч действительно угодил в руку Галлахера, однако Робинсона к монитору коллеги не позвали, поэтому игра продолжается. Довольно спорный момент произошёл в штрафной "аристократов".

37' Бриттан подключился вперёд по правому флангу и простреливал в штрафную "Челси". Сфера попала в Галлахера. Как показалось игроку гостей, сфера угодила в руку. Посмотрим, что скажет VAR.

36' И снова Энцо выполнил длинный заброс в чужую штрафную. Джеймс активно рвался вперёд, борясь с защитником, но игровой снаряд угодил ему в спину и отлетел к одному из игроков "Блэкберна".

35' Палмер с дальней дистанции решил пробить по воротам. Получилось совсем просто для голкипера "Блэкберна". Зная, какой удар у Палмера, думаю, что это только пристрелка.

34' Картер довольно-таки грубо в центральном круге врезал по ногам Джексону. Арбитр обошёлся без предупреждения. Сам защитник не спорт с Робинсоном, понимает, что был неправ.

33' Продолжают активно играть в атаке подопечные Почеттино. Кукурелья подключился по левому флангу. Это и заметил Энцо, отдал разрезающий пас в штрафную, но защитник хозяев не успел к мячу.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! БАДЬЯШИЛЬ! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Быстро был разыгран корнер, и Галлахер справа ворвался в штрафную. Последовал прострел вдоль ворот, который неуверенно прервал Вальштед, отбив сферу в центр штрафной. А там уже находился Бадьяшиль, который переправил снаряд точно в цель!



30' Стерлинг слева влетел в штрафную и отдал в центра на Джексона, который здорово убрал защитника и мощно выстрелил по воротам. Успел броситься под мяч Хилл, ем самым выручив свою команду.

29' Практически треть матча уже позади. С преимуществом играют футболисты "Челси", вот только гости не настолько слабы, как всем казалось до матча. Поэтому, не удивлюсь, если "аристократы" сегодня допустят осечку.

28' Снова активность наблюдается со стороны подопечных Почеттино, однако всё обрывается после нарушения правил, которое вновь совершил Галлахер. На этот раз в роли пострадавшего Моран.

26' Красивая атака получилась у хозяев! Энцо после длительного розыгрыша красиво разобрался на линии штрафной с соперником и пробил в правый угол ворот. Вальштед выручил свой коллектив, уверенно отбив мяч в сторону!

25' Пока самый активный в составе "Челси" Джеймс! Получил он мяч перед штрафной соперника, сместился чуть правее и пробил в дальний угол. Сфера просвистела рядом со штангой!

24' Штрафной разыграли хозяева на чужой половине поля. Последовал навес в центра штрафной, однако защитники спокойно разрядили обстановку, выбив сферу за лицевую. Угловой подадут "аристократы".

23' Первая жёлтая в нашем матче. Пикеринг наказан у "Блэкберна". Палмер активно рвался вперёд, но защитник гостей откровенно схватил его руками. Робинсон не мог оставить такой фол без карточки.

22' Очень здорово последние минуты играют гости. Много они владеют мячом, пытаются создавать опасные атаки, зарабатывают на себе фолы. Вот и сейчас Галлахер сфолил против Пикеринга на половине поля "Блэкберна".

21' После розыгрыша углового опасности не возникло, а вот затем было горячо. Уортон по правому краю влетел в штрафную и прострелил вдоль ворот. Санчес в падении перехватил сферу в ногах Леонарда.

20' Затяжная атака получается у "Блэкберна". Трэвис с правого фланга отдал пас в штрафную на Бриттана, который опасно вывалился на ворота, но его сумел опередить Бадьяшиль. Первый угловой в матче для гостей.

19' Постепенно игра начинает получаться и у гостей. Подключился по правому флангу Бриттан и пытался найти партнёра в штрафной "Челси". Защитники сыграли уверенно и сумели сферу перехватить.

18' Пикеринг с левого фланга выполнил пас в центр. Моран находился в выгодной позиции, вот только техника его подвела, и мяч он потерял. В продолжении атаки ещё и в офсайд забрался Пикеринг.

17' ОПАСНО! Энцо выполнил отличный заброс со своей половины поля за спины защитникам. Джеймс по правому краю влетел в штрафную и низом пробил по воротам. Вальштед выручил свою команду!

16' Теперь уже Пикеринг с помощью мелкого нарушения правил остановил Палмера. Неплохо получается у подопечных Томассона ломать темп сегодняшнего матча.

15' Трэвис довольно-таки грубо сыграл против Энцо в районе центральной линии поля. Арбитр долго думал, однако всё-таки зафиксировал фол со стороны капитана гостей.

14' Трэвис с правого фланга выполнил заброс в штрафную хозяев, вот только Леонард к мячу совсем никак не успевал. Игровой снаряд пришёл в руки Санчесу, который впервые повстречался с мячом в этом матче.

13' После навеса с углового в борьбе за верховой мяч досталось по голове Хиллу. Робинсон тут же остановил игру, испугавшись травмы игрока "Блэкберна". Однако, обошлось всё для защитника.

12' Корнер ничего не принёс хозяевам, а вот дальше Стерлинг ворвался слева в штрафную и упал после подката Трэвиса. Робинсон показал на угол поля - в мяч сыграл футболист "Блэкберна". Очередной угловой будут подавать "аристократы".

11' В продолжении предыдущей атаки Джексон мощно пробил по воротам метров с 23. Сфера угодила в защитника и улетела на угловой.

10' Джеймс с правого фланга прострелил в центр. Сразу три игрока "Челси" оказались в месте, куда пришёл мяч. Пытался пробить Стерлинг, но ему помешал Энцо, буквально сбивший партнёра с ног.

9' Маркандай с правого фланга здорово сместился в центр и с левой ноги нанёс удар по воротам. Сфера прошла мимо правой штанги, однако попытка неплохая.

8' А вот и первый офсайд в нашем матче. Джексон получил мяч на левом фланге атаки, однако лайнсмен поднял вверх свой флажок. В положении вне игры оказался форвард хозяев.

7' По центру пытались вскрыть оборону гостей игроки "Челси". Энцо отдал передачу вперёд на Джексону, которого плотно опекал Хилл и не позволил форварду двинуться к воротам.

6' Джеймс со своей половины поля рваться вперёд по правой бровке, но его недозволенным приёмом остановил Моран. Достаточно корректное начало у нашей встречи.

5' Галлахер выполнил навес с корнера на ближнюю штангу, а там защитники гостевой команды выиграли верх и разрядили обстановку у ворот Вальштеда. Очень активно играют подопечные Почеттино.

4' Продолжается атака "Челси", начавшаяся со стартовым свистком. Стерлинг слева ворвался в штрафную, но его прострел накрыл Картер. Ещё один угловой будут подавать "аристократы".

3' И сразу же активно вперёд бросаются хозяева. Джексон заработал угловой на правом фланге, после розыгрыша которого возникла суматоха во вратарской, но игроки "Блэкберна" сумели отбиться.

2' Хозяева вышли на эту встречу в привычных синих цветах, гости играют в жёлтом обмундировании.