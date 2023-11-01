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  4. Кубок лиги 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Челси
2:0
Второй тайм: 70'
Блэкберн
0'
23' Желтая карточка
Пикеринг Харри
1:0
30' Гол
Бадьяшиль Бенуа
2:0
59' Гол
Стерлинг Рахим

Ход матча

23'
 
Пикеринг Харри
30'
Бадьяшиль Бенуа
1:0
59'
Стерлинг Рахим
(Палмер Коул)
2:0
61'
Колвилл Леви
Бадьяшиль Бенуа
 
61'
Гюсто Мало
Джеймс Рис
 
61'
 
Уортон Скотт
Картер Хейден
61'
 
Долан Тайрис
Маркандай Дилан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 124
Челси 91.9% (114)
X 6.5% (8)
Блэкберн 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
Ничья
Блэкберн
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
24
Джеймс
Рис
II
2
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
3
Кукурелья
Марк
16
Угочукву
Лесли
23
Галлахер
Конор
8
Фернандес
Энцо
20
Палмер
Коул
15
Джексон
Николас
7
Стерлинг
Рахим
12
Вальштед
Леопольд
2
Бриттан
Каллум
17
Картер
Хейден
4
Хилл
Джеймс
3
Пикеринг
Харри
30
Гарретт
Джейк
27
Трэвис
Льюис
18
Маркандай
Дилан
23
Уортон
Адам
24
Моран
Эндрю
20
Леонард
Харри
Челси
4-3-3
Блэкберн
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Блэкберн

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
КC
3:3
ПЛ
5:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.75
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.83
0.25

Среднее время на гол

108
360

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.6
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
81

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бадьяшиль Бенуа 1 0.33
Джексон Николас 1 0.33
Фернандес Энцо 1 0.33
Мадуэке Нони 1 (1) 0.33
Палмер Коул 0 0
Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарретт Джейк 3 0.75
Бакли Джон 3 (1) 0.75
Моран Эндрю 2 0.5
Маркандай Дилан 2 0.5
Zak Gilsenan 2 0.5
Галлахер Сэм 1 0.25
Сигурдссон Арнор 1 0.25
Эннис Ниалл 1 0.25
Блоксхэм Том 1 0.25
James Edmondson 1 0.25
Бриттан Каллум 0 0
Хилл Джеймс 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матсен Ян 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикеринг Харри 1 0
Гарретт Джейк 1 0
James Edmondson 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
9
Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
17
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
4
24%
31-45
1
33%
4
24%
46-60
1
33%
5
29%
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2
Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Блэкберн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Блэкберн - Суонси 0:1 Миллуолл - Блэкберн 1:2 Блэкберн - Кардифф Сити 1:0 КПР - Блэкберн 0:4
Ковентри - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Лестер 1:4 Блэкберн - Кардифф Сити 5:2 Ипсвич - Блэкберн 4:3 Блэкберн - Сандерленд 1:3 Блэкберн - Мидлсбро 2:1 Плимут - Блэкберн 3:0 Харрогейт - Блэкберн 0:8 Уотфорд - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Уолсолл 4:3 Блэкберн - Вест Бромвич 2:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Барнсли - Блэкберн 3:4

Результаты матчей

Челси
Блэкберн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:8
1 раз 100%

Точное количество голов

8
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:8
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
8
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Челси
Блэкберн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
Вест Хэм
Арсенал
Борнмут
Ливерпуль
Ипсвич
Фулхэм
Челси
Блэкберн
Эвертон
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Мидлсбро Роджерс Морган 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Манчестер Юнайтед Межбри Ханнибал 2
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    69'
    Здорово Палмер раскачала защитника перед штрафной "Блэкберна", а затем с рабочей левой ноги стрельнул по воротам. Сфера срикошетила от Хилла и чуть не попала в левый угол ворот. Повезло гостям! 
  • 68'
    Гюсто справа ворвался в штрафную гостей и прострелил в центр. Джексон пробивал из отличной позиции, вот только получилось гораздо выше ворот!
  • 67'
    Джексон очень часто отходит в центр поля для получения мяча, тем самым вытягивая на себя центральных защитников. Открываются зоны для скоростных игроков "Челси", которые с удовольствием этими зонами пользуются. 
  • 65'
    Затяжная атака получилась у "Блэкберна" на левом фланге. Довели партнёры мяч до Пикеринга, который попытался прострелить в центр штрафной, но игроки "Челси" его накрыли. 
  • 64'
    Совсем успокоилась игра после второго забитого мяча игроками "Челси". Гости полностью забрали сферу под свой контроль, однако до опасных моментов совсем далеко. 
  • 63'
    Конечно, сейчас хозяева спокойно доведут дело до победы, однако гости не оставляют попыток забить хотя бы один гол в ворота соперника. 
  • Замена
    61'
    Двойной заменой отвечают гости. Уходят с поля Картер и Маркандай, а появляются Уортон и Долан. 
  • Замена
    60'
    Двойная замена у хозяев. Ушли с поля Бадьяшиль и Джеймс, а вышли Колвилл и Гюсто. 
  • Описание гола
    59'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! СТЕРЛИНГ! Ошибся Бриттан при выходе со своей половины поля. Палмер своершил перехват, а сфера отскочила к Стерлингу, который вошёл в штрафную и отличным ударом поразил правый верхний угол ворот!
     
  • 57'
    Энцо нанёс очередной удар с дальней дистанции, вот только он не стал серьёзной проблемой для Вальштеда, который спокойно справился с угрозой. 
  • 56'
    Розыгрыш последовал от хозяев, а затем Галлахер выполнил высокий навес на дальний угол вратарской, однако никого из партнёров там не оказалось. Мяч вышел за лицевую, будет удар от ворот. 
  • Угловой
    55'
    Очередной длинный заброс на Джексона, который опасно ворвался в штрафную соперника, но против него великолепно отработал Хилл, сумевший вынести мяч за лицевую. Угловой подадут "аристократы". 
  • 54'
    Был момент на старте второго тайма у гостей, а вот теперь мяч ушёл под полный контроль игроков "Челси", которые активно пытаются действовать в центральной части поля. 
  • 53'
    Бадьяшиль из центрального круга выполнил пас вперёд. Джексон пытался зацепиться за мяч на линии чужой штрафной, однако техника подвела сенегальского форварда хозяев. Сфера пришла к голкиперу "Блэкберна". 
  • 52'
    Джексон получил мяч перед чужой штрафной и скинул его Энцо, который убрал под левую, а затем нанёс удар по воротам. Получилось крайне неточно. 
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    • 51'
      Стерлинг после заброса вперёд получил мяч на левом фланге, но в этом эпизоде против него уверенно сыграл Бриттан, не позволивший игроку "Челси" выполнить навес в штрафную. 
    • 50'
      Джеймс подключился по правому флангу. Было несколько отличных вариантов, однако он решил выполнить навес на дальнюю штангу. Вышло очень сильно, и сфера вылетела за боковую на противоположном краю. 
    • Травма, повреждение
      49'
      В центре поля лежит на газоне Угочукву. Непонятно в каком эпизоде француз получил травму. Видимо, медики не потребуются. Сам поднимается на ноги полузащитник "Челси". 
    • Опасный момент
      48'
      МОМЕНТИЩЕ! Отличный пас за спину защитникам хозяев прошёл. Леонард убежал один на один, однако сближаться с голкипером не стал, а пробил с линии штрафной. Мяч прошёл мимо левой штанги!
    • 47'
      Джеймс по-прежнему остаётся самым активным в составе "Челси". Вот и сейчас он получил мяч справа и нанёс удар в район дальнего угла, однако сфера прошла далеко от дальнего угла ворот. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина матча! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Челси" - "Блэкберн" 1-0. 
    • Угловой
      45'
      Джеймс на правом фланге заработал угловой для своей команды. Последовала подача Галлахера, с которой спокойно справился Вальштед, кулаками выбивший игровой снаряд из своей вратарской. 
    • 45'
      Палмер сделал отличную передачу в штрафную соперника. Джексон спиной к воротам получил мяч, вот только дальше сделал неудачное движение, и защитники смогли забрать сферу себе. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты компенсировал Робинсон к первому тайму. 
    • 44'
      Радует сегодня "Блэкберн". Активно пытаются гости играть в атаке, есть неплохие подходы. Думаю, что получат подопечные Томассона свой момент для взятия ворот. 
    • Опасный момент
      43'
      Отличная атака от гостей! Трэвис с правого фланга выполнил длинный заброс к дальней штанге. Там Леонард скинул под удар Морану, который с линии штрафной пробил, но толком не попал по мячу. Мимо ворот прошёл игровой снаряд!
    • 42'
      Стерлинг слева вошёл в штрафную и от лицевой выполнял прострел в центр. Игровой снаряд попал в ногу Бриттану и спокойно прикатился в перчатки голкипера гостей. 
    • 41'
      Сильный вынос вперёд выполнили защитники "Челси". Джексон убежал от двух защитников, но его успел опередить Вальштед, вовремя выскочивший из ворот и подстраховавший партнёров. 
    • Угловой
      40'
      Угловой на левом фланге заработали гости. Последовал розыгрыш, после которого мяч пришёл к Маркандаю. Навесил игрок "Блэкберна" в штрафную, вот только опасности не возникло. Спокойно справились защитники. 
    • 39'
      Палмер из глубины отдал неплохой пас в штрафную соперника. Галлахер пытался изо всех сил успеть оставить сферу в поле, вот только сделать этого не получилось. От ворот мяч в игру введёт Вальштед. 
    • 38'
      Как показал повтор, мяч действительно угодил в руку Галлахера, однако Робинсона к монитору коллеги не позвали, поэтому игра продолжается. Довольно спорный момент произошёл в штрафной "аристократов". 
    • Судья
      37'
      Бриттан подключился вперёд по правому флангу и простреливал в штрафную "Челси". Сфера попала в Галлахера. Как показалось игроку гостей, сфера угодила в руку. Посмотрим, что скажет VAR. 
    • 36'
      И снова Энцо выполнил длинный заброс в чужую штрафную. Джеймс активно рвался вперёд, борясь с защитником, но игровой снаряд угодил ему в спину и отлетел к одному из игроков "Блэкберна". 
    • 35'
      Палмер с дальней дистанции решил пробить по воротам. Получилось совсем просто для голкипера "Блэкберна". Зная, какой удар у Палмера, думаю, что это только пристрелка. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Картер довольно-таки грубо в центральном круге врезал по ногам Джексону. Арбитр обошёлся без предупреждения. Сам защитник не спорт с Робинсоном, понимает, что был неправ. 
    • 33'
      Продолжают активно играть в атаке подопечные Почеттино. Кукурелья подключился по левому флангу. Это и заметил Энцо, отдал разрезающий пас в штрафную, но защитник хозяев не успел к мячу. 
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! БАДЬЯШИЛЬ! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Быстро был разыгран корнер, и Галлахер справа ворвался в штрафную. Последовал прострел вдоль ворот, который неуверенно прервал Вальштед, отбив сферу в центр штрафной. А там уже находился Бадьяшиль, который переправил снаряд точно в цель!
       
    • 30'
      Стерлинг слева влетел в штрафную и отдал в центра на Джексона, который здорово убрал защитника и мощно выстрелил по воротам. Успел броситься под мяч Хилл, ем самым выручив свою команду. 
    • 29'
      Практически треть матча уже позади. С преимуществом играют футболисты "Челси", вот только гости не настолько слабы, как всем казалось до матча. Поэтому, не удивлюсь, если "аристократы" сегодня допустят осечку. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Снова активность наблюдается со стороны подопечных Почеттино, однако всё обрывается после нарушения правил, которое вновь совершил Галлахер. На этот раз в роли пострадавшего Моран. 
    • Опасный момент
      26'
      Красивая атака получилась у хозяев! Энцо после длительного розыгрыша красиво разобрался на линии штрафной с соперником и пробил в правый угол ворот. Вальштед выручил свой коллектив, уверенно отбив мяч в сторону! 
    • Опасный момент
      25'
      Пока самый активный в составе "Челси" Джеймс! Получил он мяч перед штрафной соперника, сместился чуть правее и пробил в дальний угол. Сфера просвистела рядом со штангой! 
    • Угловой
      24'
      Штрафной разыграли хозяева на чужой половине поля. Последовал навес в центра штрафной, однако защитники спокойно разрядили обстановку, выбив сферу за лицевую. Угловой подадут "аристократы". 
    • Желтая карточка
      23'
      Первая жёлтая в нашем матче. Пикеринг наказан у "Блэкберна". Палмер активно рвался вперёд, но защитник гостей откровенно схватил его руками. Робинсон не мог оставить такой фол без карточки. 
    • 22'
      Очень здорово последние минуты играют гости. Много они владеют мячом, пытаются создавать опасные атаки, зарабатывают на себе фолы. Вот и сейчас Галлахер сфолил против Пикеринга на половине поля "Блэкберна". 
    • 21'
      После розыгрыша углового опасности не возникло, а вот затем было горячо. Уортон по правому краю влетел в штрафную и прострелил вдоль ворот. Санчес в падении перехватил сферу в ногах Леонарда. 
    • Угловой
      20'
      Затяжная атака получается у "Блэкберна". Трэвис с правого фланга отдал пас в штрафную на Бриттана, который опасно вывалился на ворота, но его сумел опередить Бадьяшиль. Первый угловой в матче для гостей. 
    • 19'
      Постепенно игра начинает получаться и у гостей. Подключился по правому флангу Бриттан и пытался найти партнёра в штрафной "Челси". Защитники сыграли уверенно и сумели сферу перехватить. 
    • Офсайд
      18'
      Пикеринг с левого фланга выполнил пас в центр. Моран находился в выгодной позиции, вот только техника его подвела, и мяч он потерял. В продолжении атаки ещё и в офсайд забрался Пикеринг. 
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Энцо выполнил отличный заброс со своей половины поля за спины защитникам. Джеймс по правому краю влетел в штрафную и низом пробил по воротам. Вальштед выручил свою команду! 
    • Фол, нарушение
      16'
      Теперь уже Пикеринг с помощью мелкого нарушения правил остановил Палмера. Неплохо получается у подопечных Томассона ломать темп сегодняшнего матча. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Трэвис довольно-таки грубо сыграл против Энцо в районе центральной линии поля. Арбитр долго думал, однако всё-таки зафиксировал фол со стороны капитана гостей. 
    • 14'
      Трэвис с правого фланга выполнил заброс в штрафную хозяев, вот только Леонард к мячу совсем никак не успевал. Игровой снаряд пришёл в руки Санчесу, который впервые повстречался с мячом в этом матче. 
    • Травма, повреждение
      13'
      После навеса с углового в борьбе за верховой мяч досталось по голове Хиллу. Робинсон тут же остановил игру, испугавшись травмы игрока "Блэкберна". Однако, обошлось всё для защитника. 
    • Угловой
      12'
      Корнер ничего не принёс хозяевам, а вот дальше Стерлинг ворвался слева в штрафную и упал после подката Трэвиса. Робинсон показал на угол поля - в мяч сыграл футболист "Блэкберна". Очередной угловой будут подавать "аристократы". 
    • Угловой
      11'
      В продолжении предыдущей атаки Джексон мощно пробил по воротам метров с 23. Сфера угодила в защитника и улетела на угловой. 
    • 10'
      Джеймс с правого фланга прострелил в центр. Сразу три игрока "Челси" оказались в месте, куда пришёл мяч. Пытался пробить Стерлинг, но ему помешал Энцо, буквально сбивший партнёра с ног. 
    • 9'
      Маркандай с правого фланга здорово сместился в центр и с левой ноги нанёс удар по воротам. Сфера прошла мимо правой штанги, однако попытка неплохая. 
    • Офсайд
      8'
      А вот и первый офсайд в нашем матче. Джексон получил мяч на левом фланге атаки, однако лайнсмен поднял вверх свой флажок. В положении вне игры оказался форвард хозяев. 
    • 7'
      По центру пытались вскрыть оборону гостей игроки "Челси". Энцо отдал передачу вперёд на Джексону, которого плотно опекал Хилл и не позволил форварду двинуться к воротам. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Джеймс со своей половины поля рваться вперёд по правой бровке, но его недозволенным приёмом остановил Моран. Достаточно корректное начало у нашей встречи. 
    • 5'
      Галлахер выполнил навес с корнера на ближнюю штангу, а там защитники гостевой команды выиграли верх и разрядили обстановку у ворот Вальштеда. Очень активно играют подопечные Почеттино. 
    • Угловой
      4'
      Продолжается атака "Челси", начавшаяся со стартовым свистком. Стерлинг слева ворвался в штрафную, но его прострел накрыл Картер. Ещё один угловой будут подавать "аристократы". 
    • Угловой
      3'
      И сразу же активно вперёд бросаются хозяева. Джексон заработал угловой на правом фланге, после розыгрыша которого возникла суматоха во вратарской, но игроки "Блэкберна" сумели отбиться. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в привычных синих цветах, гости играют в жёлтом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала игра в Лондоне! С центра поля разыграли хозяева. 
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Г О О О О Л - Бадьяшиль Бенуа бьет в цель!
    • 23'
      Пикеринг Харри получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 2:0 Блэкберн

    Исход игры
    Челси
    91.9% (114)
    Ничья
    6.5% (8)
    Блэкберн
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.54% (51)
    Меньше
    54.46% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    41.96% (47)
    Нет
    58.04% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    36.3% (45)
    2:1 Челси
    22.6% (28)
    3:1 Челси
    10.5% (13)
    1:0 Челси
    10.5% (13)
    3:0 Челси
    4% (5)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    4:0 Челси
    1.6% (2)
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