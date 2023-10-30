Тур: 4. Стадион: Стэмфорд Бридж.
История личных встреч
Челси
Блэкберн
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.75
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
0.83
0.25
Среднее время на гол
108
360
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.6
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
81
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|1
|0.5
|Фернандес Энцо
|1
|0.5
|Мадуэке Нони
|1 (1)
|0.5
|Палмер Коул
|0
|0
Блэкберн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарретт Джейк
|3
|1
|Бакли Джон
|3 (1)
|1
|Моран Эндрю
|2
|0.67
|Маркандай Дилан
|2
|0.67
|Zak Gilsenan
|2
|0.67
|Галлахер Сэм
|1
|0.33
|Сигурдссон Арнор
|1
|0.33
|Эннис Ниалл
|1
|0.33
|Блоксхэм Том
|1
|0.33
|James Edmondson
|1
|0.33
|Бриттан Каллум
|0
|0
|Хилл Джеймс
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матсен Ян
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Блэкберн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарретт Джейк
|1
|0
|James Edmondson
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
9
Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
17
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
4
24%
31-45
1
33%
4
24%
46-60
1
33%
5
29%
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2
Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Блэкберн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Блэкберн - Суонси 0:1 Миллуолл - Блэкберн 1:2 Блэкберн - Кардифф Сити 1:0 КПР - Блэкберн 0:4
Ковентри - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Лестер 1:4 Блэкберн - Кардифф Сити 5:2 Ипсвич - Блэкберн 4:3 Блэкберн - Сандерленд 1:3 Блэкберн - Мидлсбро 2:1 Плимут - Блэкберн 3:0 Харрогейт - Блэкберн 0:8 Уотфорд - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Уолсолл 4:3 Блэкберн - Вест Бромвич 2:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Барнсли - Блэкберн 3:4
Результаты матчей
Челси
Блэкберн
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:8
1 раз 100%
Точное количество голов
8
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:8
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
8
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Челси
Блэкберн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Кардифф Сити
|Этете Кион
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
Прогнозы на матч Челси - Блэкберн
Исход игры
Челси
93% (40)
Ничья
4.7% (2)
Блэкберн
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (20)
Меньше
50% (20)
Обе команды забьют
Да
47.5% (19)
Нет
52.5% (21)
Популярный счёт
2:0 Челси
39.5% (17)
2:1 Челси
25.6% (11)
3:1 Челси
16.3% (7)
1:0 Челси
4.7% (2)
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