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  4. Кубок лиги 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Челси
 
Позже
Блэкберн
Прогнозы 42
Челси 92.9% (39)
X 4.8% (2)
Блэкберн 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Блэкберн
12.50
6.40
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12.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Челси
Блэкберн

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
КC
3:3
ПЛ
5:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.75
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.83
0.25

Среднее время на гол

108
360

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.6
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
81

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 1 0.5
Фернандес Энцо 1 0.5
Мадуэке Нони 1 (1) 0.5
Палмер Коул 0 0
Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарретт Джейк 3 1
Бакли Джон 3 (1) 1
Моран Эндрю 2 0.67
Маркандай Дилан 2 0.67
Zak Gilsenan 2 0.67
Галлахер Сэм 1 0.33
Сигурдссон Арнор 1 0.33
Эннис Ниалл 1 0.33
Блоксхэм Том 1 0.33
James Edmondson 1 0.33
Бриттан Каллум 0 0
Хилл Джеймс 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матсен Ян 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарретт Джейк 1 0
James Edmondson 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
9
Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Блэкберн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
17
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
33%
4
24%
31-45
1
33%
4
24%
46-60
1
33%
5
29%
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2
Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Блэкберн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Блэкберн - Суонси 0:1 Миллуолл - Блэкберн 1:2 Блэкберн - Кардифф Сити 1:0 КПР - Блэкберн 0:4
Ковентри - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Лестер 1:4 Блэкберн - Кардифф Сити 5:2 Ипсвич - Блэкберн 4:3 Блэкберн - Сандерленд 1:3 Блэкберн - Мидлсбро 2:1 Плимут - Блэкберн 3:0 Харрогейт - Блэкберн 0:8 Уотфорд - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Блэкберн 2:2 Блэкберн - Уолсолл 4:3 Блэкберн - Вест Бромвич 2:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Барнсли - Блэкберн 3:4

Результаты матчей

Челси
Блэкберн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:8
1 раз 100%

Точное количество голов

8
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:8
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
8
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Челси
Блэкберн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1/8 финала
Мансфилд Таун
Порт Вейл
Эксетер Сити
Мидлсбро
Вест Хэм
Арсенал
Борнмут
Ливерпуль
Ипсвич
Фулхэм
Челси
Блэкберн
Эвертон
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Плимут Уэйн Бен 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Блэкберн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 42
    Челси 92.9% (39)
    X 4.8% (2)
    Блэкберн 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Блэкберн
    12.50
    6.40
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    Прогнозы на матч Челси - Блэкберн

    Исход игры
    Челси
    93% (40)
    Ничья
    4.7% (2)
    Блэкберн
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    47.5% (19)
    Нет
    52.5% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    39.5% (17)
    2:1 Челси
    25.6% (11)
    3:1 Челси
    16.3% (7)
    1:0 Челси
    4.7% (2)
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