Несколько аутов на левом фланге заработали игроки "Ньюкасла". Все паузы в игре "чёрно-белые" максимально растягивают, ожидая скорого свистка на перерыв.

Манкунианцы снова принялись пасоваться просто поперёк поля в центральной зоне. Такое ощущение, что и они хотят поскорее услышать свисток на перерыв.

Далот внезапно подключился в атаку и нанёс хлёсткий удар метров с 30 - мяч пролетел рядом с левым нижним углом ворот. Как мне показалось, Дубравка здесь ситуацию не контролировал.

Маунт теперь с дальней дистанции врезал по воротам гостей из-за пределов штрафной площади. Несмотря на то, что мяч полетел практически по центру, Дубравка с большим трудом парировал мяч на угловой.

После подачи углового с правого фланга ничего опасного у ворот гостей не произошло. Контратака "Ньюкасла" также не получилась острой.

Первый тайм окончен! "Манчестер Юнайтед" пока что проигрывает в два мяча. Отдыхаем...

Принялись пасоваться на своей половине поля "сороки". Манкунианцы стремятся активно работать в прессинге, но вынудить оппонентов ошибиться у них не получается.

Активный Каземиро решил пробить по воротам гостей с дальней дистанции, но мяч лёг ему на подъём, из-за чего улетел высоко в небеса.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Льюис Холл!!! Уиллок с левого фланга продрался в штрафную площадку, выполнил мягкий наброс в центр, Магуайр выбил мяч головой, но прямо на ногу Холлу, который с 16 метров с лёта пробил идеально точно в правый нижний угол ворот.

"Ты будешь уволен утром!" - весело поют фанаты "Ньюкасла" в своём секторе, насмехаясь на Эриком тен Хагом и его командой, которая никак не может стабилизировать свою игру в нынешнем сезоне.

Угловой на правом фланге заработали хозяева. Маунт выполнил подачу в центр штрафной площади, но там на высоте были защитники гостей из Ньюкасл-апон-Тайна.

Межбри после борьбы за высоко летящий мяч очень жёстко приземлился на спину, так что теперь нуждается в медицинской помощи.

Бруну Фернандеш активно начал разогреваться за кромкой поля. Явно Эрик тен Хаг будет делать первые кадровые перестановки уже в перерыве. Межбри сейчас вроде бы в порядке, но его всё равно должны будут поменять, учитывая, что он пару раз находится на грани получения второй жёлтой карточки.

"Ньюкасл" после второго забитого гола явно успокоился. Думаю что команда Эдди Хау даже перевыполнила план на первый тайм, так что сейчас всем довольна и не стремиться проявлять атакующую агрессию.

Ритчи с правого фланга сместился в центр и с полного хода пробивал по воротам метров с 26, но мяч явно свалился с его ноги, улетев высоковато на трибуны.

Гордон с левого фланга ворвался в штрафную площадку гостей, но его там в чистом рискованном подкате достал Межбри. Рисковый человек, этот Ханнибал.

Стараются "красные дьяволы" прибавить в движении, чтобы немного перевести игру на чужую половину поля.

Принялись пасоваться сейчас поперёк поля в центральной зоне хозяева. Публика на трибунах пока что никак на это не реагирует.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мигель Альмирон!!! Ливраменто отобрал мяч на правом фланге обороны, пробежал с мячом метров 70, отдал пас на Альмирона налево, который ворвался в штрафную площадку и под прессингом Далота пробил в цель мимо Онаны.

Больно смотреть на Эрика тен Хага, который мрачнее тучи и качает головой. Не исключено, что он будет уволен, если "Манчестер Юнайтед" проиграет этот матч.

Достаточно много фанатов "Ньюкасла" приехали на эту игру. Сейчас прекрасно слышно этих товарищей, которые вовсю распевают песни.

Гарначо на левом фланге атаки накрутил Ливраменто и выполнил прострел в штрафную площадку, но там Маунт не сумел в падении в борьбе с оппонентом нанести прицельный удар.

С правого фланга пошла подача в штрафную площадку, но там после касания от Марсьяля мяч попал в руку Маунту, на что тут же среагировал судья, который дал свисток в пользу "Ньюкасла".

22' Эрик тех Хаг решил присесть в своё кресло. Очень грустная мина у него на лице. Явно команда действует не так, как ему самому хотелось бы.

21' Не лучшим образом разыграли штрафной удар гости, так что дело до опасности у ворот Онаны не дошло. Вратарь "Ман Юнайтед" пока что без серьёзной работы.

20' Каземиро теперь нарушил правила, приняв на бедро Уиллока метрах в 28 от своих ворот. Немного поразмыслив, судья достал из кармана жёлтую карточку.

19' Межбри ходит сейчас по тонкому льду, снова жестковато нарушив правила в середине поля. Надо попытаться успокоиться парню, если он не хочет оставить свою команду в меньшинстве.

18' Фаворитом этого матча букмекеры считали манкунианцев, но постепенно инициативу на поле сумел захватить "Ньюкасл".

17' С углового с правого фланга последовала подача в район дальней штанги, где Жоэлингтон пытался пробить головой в борьбе с Магуайром, но не вышло.

16' Штрафной удар в глубине поля заработали "сороки", немного ближе к левому флангу. Со стандарта последовала подача в штрафную площадку, где защитники "МЮ" выбили мяч только на угловой.

15' Межбри в середине поля вдруг попутал виды спорта, приняв Лонгстаффа на хоккейный силовой приём. Судья возмутился такому действию, выписав нарушителю жёлтую карточку.

14' Каземиро открыл счёт матча по ударам в створ ворот, нанеся удар метров с 27 с левой ноги, но не слишком мощно, так что Дубравка намертво поймал мяч.

13' Наступление "чёрно-белых" в итоге закончилось банальной потерей мяча на правом фланге, а при попытке ответного отбора Лонгстафф нарушил правила.

12' Впервые гости перешли с мячом на чужую половину поля, но пока что подобраться у воротам Онаны на ударную дистанцию не получается.

11' Длинный перевод на правый фланг прошёл на Антони, который с трудом обработал сложный мяч, после чего защитник "Ньюкасла" обокрал бразильца.

10' Гарначо на правом фланге сумел сейчас запрессинговать Ливраменто, вынудив последнего упустить мяч за боковую линию поля. Но после вбрасывания аута у манкунианцев последовал длинный пас назад.

9' Оба тренера на ногах у кромки поля, но также ведут себя достаточно пассивно, просто молча наблюдая за той вознёй, которая происходит в середине поля.

8' Жоэлинтон в середине поля откровенно прихватил руками за плечо соперника, который убегал от него. За такое некоторые судьи показывают жёлтую карточку, но здесь обошлось без наказания.

7' Больше мячом в дебюте владеют гости, но всё это исключительно на своей половине поля. Не хотелось бы верить в то, что большая часть этого матча будет проходить с подобной картиной, то есть, без острых моментов у чьих-либо ворот.

6' Темп матча пока что нельзя назвать интенсивным. "Манчестер Юнайтед" старается поджимать соперников на чужой половине поля, но с не слишком агрессивным прессингом "сороки" пока что уверенно справляются.

5' Вынужденная замена в составе "Ньюкасла": вместо травмированного Мэтта Таргетта на поле вышел Мигель Альмирон.

4' Похоже, что дёрнул приводящую мышцу Таргетт. С трудом он сейчас передвигается. Явно нужно делать замену. Увы.

3' Таргетт получил повреждение в одном из стыков в середине поля. Явно очень больно парню. Не хотелось бы верить, что ему потребуется ранняя вынужденная замена.

2' Прекрасная атмосфера на стадионе "Олд Траффорд". Аншлаг собрался на этой встрече. Футболистам "Ман Юнайтед" должно быть приятно играть в такой обстановке.