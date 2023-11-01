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  4. Кубок лиги 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
0:2
Перерыв
Ньюкасл
0'
14' Желтая карточка
Межбри Ханнибал
19' Желтая карточка
Каземиро Карлос
0:1
28' Гол
Альмирон Мигель
0:2
36' Гол
Холл Льюис

Ход матча

5'
 
Альмирон Мигель
Таргетт Мэтт
14'
Межбри Ханнибал
 
19'
Каземиро Карлос
 
28'
0:1
Альмирон Мигель
(Ливраменто Валентино)
36'
0:2
Холл Льюис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 137
Манчестер Юнайтед 61.3% (84)
X 21.9% (30)
Ньюкасл 16.8% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Ньюкасл
3.85
6.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
15
Регилон
Серхио
46
Межбри
Ханнибал
18
Каземиро
Карлос
21
Антони
7
Маунт
Мэйсон
17
Гарначо
Алехандро
9
Марсьяль
Антони
1
Дубравка
Мартин
21
Ливраменто
Валентино
17
Крафт
Эмиль
3
Дамметт
Пол
13
Таргетт
Мэтт
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
28
Уиллок
Джо
11
Ритчи
Мэтт
7
Жоэлинтон
10
Гордон
Энтони
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

30 матчей

60%
23.3%
16.7%
18 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.7%
50%
13.3%
11 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2.5
1.79

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

54
39

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каземиро Карлос 1 0.5
Марсьяль Антони 1 0.5
Гарначо Алехандро 1 0.5
Маунт Мэйсон 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 1 0.5
Холл Льюис 1 0.5
Исак Александр 1 0.5
Жоэлинтон 0 0
Ливраменто Валентино 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Межбри Ханнибал 2 0
Каземиро Карлос 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1
Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2
Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
Вест Хэм
Арсенал
Борнмут
Ливерпуль
Ипсвич
Фулхэм
Челси
Блэкберн
Эвертон
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Мидлсбро Роджерс Морган 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Манчестер Юнайтед Межбри Ханнибал 2
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Свисток
    Первый тайм окончен! "Манчестер Юнайтед" пока что проигрывает в два мяча. Отдыхаем...
  • Угловой
    45'
    После подачи углового с правого фланга ничего опасного у ворот гостей не произошло. Контратака "Ньюкасла" также не получилась острой.
  • Опасный момент
    45'
    Маунт теперь с дальней дистанции врезал по воротам гостей из-за пределов штрафной площади. Несмотря на то, что мяч полетел практически по центру, Дубравка с большим трудом парировал мяч на угловой.
  • Опасный момент
    45'
    Далот внезапно подключился в атаку и нанёс хлёсткий удар метров с 30 - мяч пролетел рядом с левым нижним углом ворот. Как мне показалось, Дубравка здесь ситуацию не контролировал.
  • 45'
    Манкунианцы снова принялись пасоваться просто поперёк поля в центральной зоне. Такое ощущение, что и они хотят поскорее услышать свисток на перерыв.
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут компенсировано.
  • 44'
    Несколько аутов на левом фланге заработали игроки "Ньюкасла". Все паузы в игре "чёрно-белые" максимально растягивают, ожидая скорого свистка на перерыв.
  • 43'
    "Ньюкасл" после второго забитого гола явно успокоился. Думаю что команда Эдди Хау даже перевыполнила план на первый тайм, так что сейчас всем довольна и не стремиться проявлять атакующую агрессию.
  • 42'
    Бруну Фернандеш активно начал разогреваться за кромкой поля. Явно Эрик тен Хаг будет делать первые кадровые перестановки уже в перерыве. Межбри сейчас вроде бы в порядке, но его всё равно должны будут поменять, учитывая, что он пару раз находится на грани получения второй жёлтой карточки.
  • Травма, повреждение
    41'
    Межбри после борьбы за высоко летящий мяч очень жёстко приземлился на спину, так что теперь нуждается в медицинской помощи.
  • Угловой
    40'
    Угловой на правом фланге заработали хозяева. Маунт выполнил подачу в центр штрафной площади, но там на высоте были защитники гостей из Ньюкасл-апон-Тайна.
  • 39'
    "Ты будешь уволен утром!" - весело поют фанаты "Ньюкасла" в своём секторе, насмехаясь на Эриком тен Хагом и его командой, которая никак не может стабилизировать свою игру в нынешнем сезоне.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Льюис Холл!!!
    Уиллок с левого фланга продрался в штрафную площадку, выполнил мягкий наброс в центр, Магуайр выбил мяч головой, но прямо на ногу Холлу, который с 16 метров с лёта пробил идеально точно в правый нижний угол ворот.
  • 36'
    Активный Каземиро решил пробить по воротам гостей с дальней дистанции, но мяч лёг ему на подъём, из-за чего улетел высоко в небеса.
  • 35'
    Принялись пасоваться на своей половине поля "сороки". Манкунианцы стремятся активно работать в прессинге, но вынудить оппонентов ошибиться у них не получается.
  • Бонусы букмекеров
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    • 34'
      Активно у кромки поля жестикулирует Эдди Хау, стараясь каким-то образом перестроить тактическое построение своей команды.
    • Фол, нарушение
      33'
      С правого фланга пошла подача в штрафную площадку, но там после касания от Марсьяля мяч попал в руку Маунту, на что тут же среагировал судья, который дал свисток в пользу "Ньюкасла".
    • Опасный момент
      32'
      Гарначо на левом фланге атаки накрутил Ливраменто и выполнил прострел в штрафную площадку, но там Маунт не сумел в падении в борьбе с оппонентом нанести прицельный удар.
    • 31'
      Достаточно много фанатов "Ньюкасла" приехали на эту игру. Сейчас прекрасно слышно этих товарищей, которые вовсю распевают песни.
    • 30'
      Больно смотреть на Эрика тен Хага, который мрачнее тучи и качает головой. Не исключено, что он будет уволен, если "Манчестер Юнайтед" проиграет этот матч.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мигель Альмирон!!!
      Ливраменто отобрал мяч на правом фланге обороны, пробежал с мячом метров 70, отдал пас на Альмирона налево, который ворвался в штрафную площадку и под прессингом Далота пробил в цель мимо Онаны.
    • 27'
      Принялись пасоваться сейчас поперёк поля в центральной зоне хозяева. Публика на трибунах пока что никак на это не реагирует.
    • 25'
      Стараются "красные дьяволы" прибавить в движении, чтобы немного перевести игру на чужую половину поля.
    • Опасный момент
      24'
      Гордон с левого фланга ворвался в штрафную площадку гостей, но его там в чистом рискованном подкате достал Межбри. Рисковый человек, этот Ханнибал.
    • 23'
      Ритчи с правого фланга сместился в центр и с полного хода пробивал по воротам метров с 26, но мяч явно свалился с его ноги, улетев высоковато на трибуны.
    • 22'
      Эрик тех Хаг решил присесть в своё кресло. Очень грустная мина у него на лице. Явно команда действует не так, как ему самому хотелось бы.
    • 21'
      Не лучшим образом разыграли штрафной удар гости, так что дело до опасности у ворот Онаны не дошло. Вратарь "Ман Юнайтед" пока что без серьёзной работы.
    • Желтая карточка
      20'
      Каземиро теперь нарушил правила, приняв на бедро Уиллока метрах в 28 от своих ворот. Немного поразмыслив, судья достал из кармана жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      19'
      Межбри ходит сейчас по тонкому льду, снова жестковато нарушив правила в середине поля. Надо попытаться успокоиться парню, если он не хочет оставить свою команду в меньшинстве.
    • 18'
      Фаворитом этого матча букмекеры считали манкунианцев, но постепенно инициативу на поле сумел захватить "Ньюкасл".
    • Угловой
      17'
      С углового с правого фланга последовала подача в район дальней штанги, где Жоэлингтон пытался пробить головой в борьбе с Магуайром, но не вышло.
    • Фол, нарушение
      16'
      Штрафной удар в глубине поля заработали "сороки", немного ближе к левому флангу. Со стандарта последовала подача в штрафную площадку, где защитники "МЮ" выбили мяч только на угловой.
    • Желтая карточка
      15'
      Межбри в середине поля вдруг попутал виды спорта, приняв Лонгстаффа на хоккейный силовой приём. Судья возмутился такому действию, выписав нарушителю жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      14'
      Каземиро открыл счёт матча по ударам в створ ворот, нанеся удар метров с 27 с левой ноги, но не слишком мощно, так что Дубравка намертво поймал мяч.
    • Фол, нарушение
      13'
      Наступление "чёрно-белых" в итоге закончилось банальной потерей мяча на правом фланге, а при попытке ответного отбора Лонгстафф нарушил правила.
    • 12'
      Впервые гости перешли с мячом на чужую половину поля, но пока что подобраться у воротам Онаны на ударную дистанцию не получается.
    • 11'
      Длинный перевод на правый фланг прошёл на Антони, который с трудом обработал сложный мяч, после чего защитник "Ньюкасла" обокрал бразильца.
    • 10'
      Гарначо на правом фланге сумел сейчас запрессинговать Ливраменто, вынудив последнего упустить мяч за боковую линию поля. Но после вбрасывания аута у манкунианцев последовал длинный пас назад.
    • 9'
      Оба тренера на ногах у кромки поля, но также ведут себя достаточно пассивно, просто молча наблюдая за той вознёй, которая происходит в середине поля.
    • Фол, нарушение
      8'
      Жоэлинтон в середине поля откровенно прихватил руками за плечо соперника, который убегал от него. За такое некоторые судьи показывают жёлтую карточку, но здесь обошлось без наказания.
    • 7'
      Больше мячом в дебюте владеют гости, но всё это исключительно на своей половине поля. Не хотелось бы верить в то, что большая часть этого матча будет проходить с подобной картиной, то есть, без острых моментов у чьих-либо ворот.
    • 6'
      Темп матча пока что нельзя назвать интенсивным. "Манчестер Юнайтед" старается поджимать соперников на чужой половине поля, но с не слишком агрессивным прессингом "сороки" пока что уверенно справляются.
    • Замена
      5'
      Вынужденная замена в составе "Ньюкасла": вместо травмированного Мэтта Таргетта на поле вышел Мигель Альмирон.
    • Травма, повреждение
      4'
      Похоже, что дёрнул приводящую мышцу Таргетт. С трудом он сейчас передвигается. Явно нужно делать замену. Увы.
    • Травма, повреждение
      3'
      Таргетт получил повреждение в одном из стыков в середине поля. Явно очень больно парню. Не хотелось бы верить, что ему потребуется ранняя вынужденная замена.
    • 2'
      Прекрасная атмосфера на стадионе "Олд Траффорд". Аншлаг собрался на этой встрече. Футболистам "Ман Юнайтед" должно быть приятно играть в такой обстановке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:2 Ньюкасл

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    61.7% (87)
    Ничья
    21.3% (30)
    Ньюкасл
    17% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (75)
    Меньше
    32.43% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    84.68% (94)
    Нет
    15.32% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    31.2% (44)
    1:1 Ничья
    13.5% (19)
    1:2 Ньюкасл
    12.8% (18)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.8% (11)
    2:2 Ничья
    4.3% (6)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    3.5% (5)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    2.1% (3)
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