Тур: 4. Стадион: Олд Траффорд.
0:2
Перерыв
0'
14' Желтая карточкаМежбри Ханнибал
19' Желтая карточкаКаземиро Карлос
0:1
28' ГолАльмирон Мигель
0:2
36' ГолХолл Льюис
Ход матча
14'
19'
28'
36'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
21
Антони
17
Крафт
Эмиль
13
Таргетт
Мэтт
20
Холл
Льюис
28
Уиллок
Джо
11
Ритчи
Мэтт
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
-
20 Холл ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Защитник
-
49 Диалло АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
30 матчей
60%
23.3%
16.7%
18 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.7%
50%
13.3%
11 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
2.5
1.79
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
54
39
Голов в среднем за матч
1.8
1.3
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каземиро Карлос
|1
|0.5
|Марсьяль Антони
|1
|0.5
|Гарначо Алехандро
|1
|0.5
|Маунт Мэйсон
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|1
|0.5
|Холл Льюис
|1
|0.5
|Исак Александр
|1
|0.5
|Жоэлинтон
|0
|0
|Ливраменто Валентино
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тонали Сандро
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1
Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2
Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Кардифф Сити
|Этете Кион
|3
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Манчестер Юнайтед
|Межбри Ханнибал
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:2 Ньюкасл
Исход игры
Манчестер Юнайтед
61.7% (87)
Ничья
21.3% (30)
Ньюкасл
17% (24)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (75)
Меньше
32.43% (36)
Обе команды забьют
Да
84.68% (94)
Нет
15.32% (17)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
31.2% (44)
1:1 Ничья
13.5% (19)
1:2 Ньюкасл
12.8% (18)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.8% (11)
2:2 Ничья
4.3% (6)
2:0 Манчестер Юнайтед
3.5% (5)
3:2 Манчестер Юнайтед
2.1% (3)
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