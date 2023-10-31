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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 5230
Хомбург
2:1
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
8' Желтая карточка
Maximilian Jansen
1:0
32' Гол
Айзеле Фабиан
1:1
52' Гол
Хргота Бранимир
62' Желтая карточка
Дитц Максимилиан
2:1
83' Гол
Phil Harres
90' Желтая карточка
David Hummel
90' Желтая карточка
Лемперте Тим
90'+7

Ход матча

8'
Maximilian Jansen
 
32'
Айзеле Фабиан
(Мендлер Маркус)
1:0
46'
 
Зиб Арминдо
Ben Schlicke
52'
1:1
Хргота Бранимир
58'
Phil Harres
Айзеле Фабиан
 
62'
 
Дитц Максимилиан
69'
Angelos Stavridis
Philipp Hoffmann
 
69'
 
Юнг Гидеон
Михальски Дамян
69'
 
Консбрух Джомейн
Киомурцоглу Орестис
83'
Phil Harres
(Вайраух Патрик)
2:1
84'
 
Лемперте Тим
Аста Симон
87'
 
Петков Лукас
Абиама Диксон
89'
David Hummel
Мендлер Маркус
 
90'
David Hummel
 
90'
 
Лемперте Тим

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 121
Хомбург 19% (23)
X 8.3% (10)
Гройтер Фюрт 72.7% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кретшмар
Том
21
Benjamin
Kirchhoff
10
Lukas
Quirin
30
Michael
Heilig
26
Tim
Steinmetz
8
Max
Dombrowka
13
Philipp
Hoffmann
20
Maximilian
Jansen
11
Мендлер
Маркус
22
Вайраух
Патрик
23
Айзеле
Фабиан
1
Линде
Андреас
33
Дитц
Максимилиан
4
Михальски
Дамян
15
Ben
Schlicke
2
Аста
Симон
5
Хаддади
Уссама
13
Киомурцоглу
Орестис
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
7
Србени
Деннис
11
Абиама
Диксон
Хомбург
5-3-1-1
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Хомбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Phil Harres 2 1
Мендлер Маркус 1 0.5
Айзеле Фабиан 1 0.5
Michael Heilig 1 0.5
Вайраух Патрик 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 1 0.5

Карточки

Хомбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximilian Jansen 1 0
David Hummel 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемперте Тим 1 0
Дитц Максимилиан 1 0

Результаты матчей

Хомбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хомбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хомбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Майнц-2 - Хомбург 2:4 Хомбург - Гессен Кассель 2:1 Кобленц - Хомбург 1:1 Хомбург - Киккерс Оффенбах 2:1
Балинген - Хомбург 0:3 Фрайберг - Хомбург 2:1 Хомбург - Астория Вальдорф 5:0 Штутгарт (любители) - Хомбург 1:8 Хомбург - Франкфурт 1:1 Балингер - Хомбург 0:1 Хомбург - Шотт Майнц 2:2 Барокштадт - Хомбург 2:2 Айнтрахт Франктфурт (дубль) - Хомбург 5:0 Хомбург - Хоффенхайм-2 1:2 Хомбург - Дармштадт 3:0 Хомбург - Ален 1:1 Хоффенхайм-2 - Хомбург 2:1 Хомбург - Ворматия 4:3 Айнтрахт Трир - Хомбург 1:4 Хомбург - Балингер 2:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0
Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0

Результаты матчей

Хомбург
Гройтер Фюрт

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хомбург
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Нюрнберг Can Uzun 3
Вольфсбург Томаш Тьягу 2 (1)
Боруссия Д Аллер Себастьян 2
Хольштайн Киль Фридьонссон Хольмберт 2
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 2
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Эльвeрсберг Manuel Feil 1
Вердер Пипер Амос 1
Шальке 04 Темпельман Лино 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Мендлер Маркус сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Айзеле Фабиан бьет в цель!
    • 8'
      Maximilian Jansen получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Waldstadion Homburg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Хомбург 19% (23)
    X 8.3% (10)
    Гройтер Фюрт 72.7% (88)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хомбург 2:1 Гройтер Фюрт

    Исход игры
    Хомбург
    19% (23)
    Ничья
    8.3% (10)
    Гройтер Фюрт
    72.7% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    60.36% (67)
    Нет
    39.64% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Гройтер Фюрт
    36.4% (44)
    0:2 Гройтер Фюрт
    11.6% (14)
    1:0 Хомбург
    10.7% (13)
    0:1 Гройтер Фюрт
    9.1% (11)
    1:3 Гройтер Фюрт
    8.3% (10)
    1:1 Ничья
    5.8% (7)
    2:1 Хомбург
    3.3% (4)
    0:3 Гройтер Фюрт
    2.5% (3)
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