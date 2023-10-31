Тур: 2. Стадион: Вальдштадион Хомбург. Зрители: 5230
2:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаMaximilian Jansen
1:0
32' ГолАйзеле Фабиан
1:1
52' ГолХргота Бранимир
62' Желтая карточкаДитц Максимилиан
2:1
83' ГолPhil Harres
90' Желтая карточкаDavid Hummel
90' Желтая карточкаЛемперте Тим
90'+7
Ход матча
32'
1:0
52'
1:1
62'
83'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кретшмар
Том
10
Lukas
Quirin
15
Ben
Schlicke
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
-
12 Кретшмар ТомВратарь
- Защитник
-
10 Lukas QuirinЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
19 David Hummel
-
-
-
31 Nicolas Jorg
-
Главный тренер: Danny Schwarz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ben SchlickeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
Бомбардиры внутри турнира
Хомбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Phil Harres
|2
|1
|Мендлер Маркус
|1
|0.5
|Айзеле Фабиан
|1
|0.5
|Michael Heilig
|1
|0.5
|Вайраух Патрик
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|1
|0.5
Карточки
Хомбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximilian Jansen
|1
|0
|David Hummel
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемперте Тим
|1
|0
|Дитц Максимилиан
|1
|0
Результаты матчей
Хомбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Хомбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хомбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Майнц-2 - Хомбург 2:4 Хомбург - Гессен Кассель 2:1 Кобленц - Хомбург 1:1 Хомбург - Киккерс Оффенбах 2:1
Балинген - Хомбург 0:3 Фрайберг - Хомбург 2:1 Хомбург - Астория Вальдорф 5:0 Штутгарт (любители) - Хомбург 1:8 Хомбург - Франкфурт 1:1 Балингер - Хомбург 0:1 Хомбург - Шотт Майнц 2:2 Барокштадт - Хомбург 2:2 Айнтрахт Франктфурт (дубль) - Хомбург 5:0 Хомбург - Хоффенхайм-2 1:2 Хомбург - Дармштадт 3:0 Хомбург - Ален 1:1 Хоффенхайм-2 - Хомбург 2:1 Хомбург - Ворматия 4:3 Айнтрахт Трир - Хомбург 1:4 Хомбург - Балингер 2:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0
Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0
Результаты матчей
Хомбург
Гройтер Фюрт
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хомбург
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|Вольфсбург
|Томаш Тьягу
|2 (1)
|Боруссия Д
|Аллер Себастьян
|2
|Хольштайн Киль
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|2
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
|Эльвeрсберг
|Manuel Feil
|1
|Вердер
|Пипер Амос
|1
|Шальке 04
|Темпельман Лино
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хомбург 2:1 Гройтер Фюрт
Исход игры
Хомбург
19% (23)
Ничья
8.3% (10)
Гройтер Фюрт
72.7% (88)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
60.36% (67)
Нет
39.64% (44)
Популярный счёт
1:2 Гройтер Фюрт
36.4% (44)
0:2 Гройтер Фюрт
11.6% (14)
1:0 Хомбург
10.7% (13)
0:1 Гройтер Фюрт
9.1% (11)
1:3 Гройтер Фюрт
8.3% (10)
1:1 Ничья
5.8% (7)
2:1 Хомбург
3.3% (4)
0:3 Гройтер Фюрт
2.5% (3)
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