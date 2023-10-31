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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 52000
Штутгарт
1:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
1:0
45' Гол
Ундав Дениз
85' Желтая карточка
Тусар Люка
88' Желтая карточка
Стеригу Леонидас
90' Желтая карточка
Госенс Робин
90' Желтая карточка
Ито Хироки
90'+7

Ход матча

45'
Ундав Дениз
1:0
59'
 
Кауфманн Миккель
Бехренс Кевин
68'
Мвумпа Силас
Левелинг Джейми
 
68'
Мийо Энцо
Чжон Ву-Ён
 
72'
 
Ааронсон Бренден
Фолланд Кевин
80'
 
Госенс Робин
Триммель Кристофер
80'
 
Тусар Люка
Холлербах Бенедикт
80'
Миттельштедт Максимилиан
Штенцель Паскаль
 
81'
Стеригу Леонидас
Ундав Дениз
 
85'
 
Тусар Люка
88'
Стеригу Леонидас
 
90'
 
Госенс Робин
90'
Ито Хироки
 
90'
Харагути Генки
Фюрих Крис
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 123
Штутгарт 80.5% (99)
X 7.3% (9)
Унион Берлин 12.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
18
Левелинг
Джейми
10
Чжон
Ву-Ён
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
1
Рённов
Фредерик
28
Триммель
Кристофер
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
26
Руссийон
Жером
33
Крал
Алекс
20
Лайдуни
Аисса
27
Бекер
Шеральдо
10
Фолланд
Кевин
16
Холлербах
Бенедикт
17
Бехренс
Кевин
Штутгарт
4-2-3-1
Унион Берлин
4-2-3-1

История личных встреч

Штутгарт
Унион Берлин

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
0:3
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
ПОЗПИВБ
2:2
Б2
3:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.4

Среднее время на гол

77
64

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эндо Ватару 1 0.5
Гирасси Серу 1 0.5
Ундав Дениз 1 0.5
Мвумпа Силас 1 0.5
Мийо Энцо 1 0.5
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 1 0.5
Хаберер Яник 1 0.5
Лейте Диогу 1 0.5
Кнохе Робин 1 (1) 0.5

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Стеригу Леонидас 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
3
60%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1
Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2

Результаты матчей

Штутгарт
Унион Берлин

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1

Топ бомбардиров
Нюрнберг Can Uzun 3
Вольфсбург Томаш Тьягу 2 (1)
Боруссия Д Аллер Себастьян 2
Хольштайн Киль Фридьонссон Хольмберт 2
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 2
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Эльвeрсберг Manuel Feil 1
Вердер Пипер Амос 1
Шальке 04 Темпельман Лино 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Ундав Дениз бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Штутгарт 80.5% (99)
    X 7.3% (9)
    Унион Берлин 12.2% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 1:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Штутгарт
    80.5% (99)
    Ничья
    7.3% (9)
    Унион Берлин
    12.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (78)
    Меньше
    29.73% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    41.5% (51)
    2:0 Штутгарт
    11.4% (14)
    1:0 Штутгарт
    8.9% (11)
    1:2 Унион Берлин
    8.9% (11)
    1:1 Ничья
    4.9% (6)
    3:1 Штутгарт
    4.1% (5)
    3:0 Штутгарт
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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