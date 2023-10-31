Тур: 2. Стадион: MHPArena. Зрители: 52000
1:0
Конец матча
0'
1:0
45' ГолУндав Дениз
85' Желтая карточкаТусар Люка
88' Желтая карточкаСтеригу Леонидас
90' Желтая карточкаГосенс Робин
90' Желтая карточкаИто Хироки
90'+7
Ход матча
45'
1:0
68'
85'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ито
Хироки
10
Чжон
Ву-Ён
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
31
Кнохе
Робин
33
Крал
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
-
42 Шок ФлорианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
История личных встреч
Штутгарт
Унион Берлин
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.4
Среднее время на гол
77
64
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эндо Ватару
|1
|0.5
|Гирасси Серу
|1
|0.5
|Ундав Дениз
|1
|0.5
|Мвумпа Силас
|1
|0.5
|Мийо Энцо
|1
|0.5
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|1
|0.5
|Хаберер Яник
|1
|0.5
|Лейте Диогу
|1
|0.5
|Кнохе Робин
|1 (1)
|0.5
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Хироки
|1
|0
|Стеригу Леонидас
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
3
60%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1
Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2
Результаты матчей
Штутгарт
Унион Берлин
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|Вольфсбург
|Томаш Тьягу
|2 (1)
|Боруссия Д
|Аллер Себастьян
|2
|Хольштайн Киль
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|2
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
|Эльвeрсберг
|Manuel Feil
|1
|Вердер
|Пипер Амос
|1
|Шальке 04
|Темпельман Лино
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Штутгарт
80.5% (99)
Ничья
7.3% (9)
Унион Берлин
12.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (78)
Меньше
29.73% (33)
Обе команды забьют
Да
71.17% (79)
Нет
28.83% (32)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
41.5% (51)
2:0 Штутгарт
11.4% (14)
1:0 Штутгарт
8.9% (11)
1:2 Унион Берлин
8.9% (11)
1:1 Ничья
4.9% (6)
3:1 Штутгарт
4.1% (5)
3:0 Штутгарт
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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