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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 16031
Вольфсбург
1:0
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
1:0
14' Гол
Черны Вацлав
42' Желтая карточка
Поульсен Юссуф
43' Желтая карточка
Лакруа Максанс
45' Желтая карточка
Шлагер Ксавер
52' Желтая карточка
Вранкс Астер
56' Вторая желтая карточка
Поульсен Юссуф
63' Желтая карточка
Нико Ковач
64' Желтая карточка
Люкеба Кастелло
70' Желтая карточка
Баку Ридле
82' Желтая карточка
Перван Павао
85' Желтая карточка
Паредес Кевин
90' Желтая карточка
Симакан Мохамед
90'+9

Ход матча

14'
Черны Вацлав
(Томаш Тьягу)
1:0
42'
 
Поульсен Юссуф
43'
Лакруа Максанс
 
45'
 
Шлагер Ксавер
52'
Вранкс Астер
 
56'
 
Поульсен Юссуф
63'
Нико Ковач
 
64'
 
Люкеба Кастелло
65'
Паредес Кевин
Черны Вацлав
 
70'
Баку Ридле
 
73'
 
Кампль Кевин
Шлагер Ксавер
73'
 
Сеско Бенджамин
Вернер Тимо
73'
 
Симакан Мохамед
Люкеба Кастелло
74'
Винд Йонас
Томаш Тьягу
 
74'
Меле Йоаким
Баку Ридле
 
80'
 
Баумгартнер Кристоф
Айдара Амаду
81'
Майер Ловро
Каминьски Якуб
 
81'
Арнольд Максимилиан
Вранкс Астер
 
82'
Перван Павао
 
85'
Паредес Кевин
 
86'
 
Карвалью Фабиу
Опенда Лои
90'
 
Симакан Мохамед

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 127
Вольфсбург 8.7% (11)
X 13.4% (17)
РБ Лейпциг 78% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Перван
Павао
3
Борнаув
Себастьян
4
Лакруа
Максанс
5
Зесигер
Седрик
20
Баку
Ридле
32
Сванберг
Маттиас
6
Вранкс
Астер
31
Герхардт
Янник
7
Черны
Вацлав
11
Томаш
Тьягу
16
Каминьски
Якуб
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
16
Клостерманн
Лукас
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
11
Вернер
Тимо
17
Опенда
Лои
9
Поульсен
Юссуф
Вольфсбург
3-4-3
РБ Лейпциг
4-2-2-2

История личных встреч

Вольфсбург
РБ Лейпциг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

21 матч

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:3
Б
2:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
К
2:0
Б
2:2
ТМС
1:1
Б
0:0
К
1:6
Б
1:1
Б
2:0
К
1:0
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
0:1
К
0:2
К
0:2
К
3:2

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.75
0.92

Среднее время на гол

120
97

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.54
1.63

Среднее время на гол

58
55

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.24
1.19

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

72
75

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томаш Тьягу 2 1
Герхардт Янник 1 0.5
Черны Вацлав 1 0.5
Нмеча Лукас 1 0.5
Винд Йонас 1 0.5
Баку Ридле 1 0.5
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 2 1
Форсберг Эмиль 1 0.5

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Ковач 1 0
Перван Павао 1 0
Лакруа Максанс 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Паредес Кевин 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Юссуф 1 1
Шлагер Ксавер 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
0
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0
Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4
РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0

Результаты матчей

Вольфсбург
РБ Лейпциг

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:6
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:6
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Нюрнберг Can Uzun 3
Вольфсбург Томаш Тьягу 2 (1)
Боруссия Д Аллер Себастьян 2
Хольштайн Киль Фридьонссон Хольмберт 2
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 2
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Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Эльвeрсберг Manuel Feil 1
Вердер Пипер Амос 1
Шальке 04 Темпельман Лино 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Нико Ковач получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Поульсен Юссуф получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 52'
      Астер Вранкс получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Вольфсбург 8.7% (11)
    X 13.4% (17)
    РБ Лейпциг 78% (99)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Вольфсбург
    8.7% (11)
    Ничья
    13.4% (17)
    РБ Лейпциг
    78% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.87% (82)
    Меньше
    26.13% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (93)
    Нет
    16.22% (18)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    49.6% (63)
    1:1 Ничья
    9.4% (12)
    0:1 РБ Лейпциг
    8.7% (11)
    2:1 Вольфсбург
    4.7% (6)
    1:3 РБ Лейпциг
    3.9% (5)
    0:2 РБ Лейпциг
    3.1% (4)
    2:3 РБ Лейпциг
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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