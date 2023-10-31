Тур: 2. Стадион: Фольксваген-Арена. Зрители: 16031
1:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолЧерны Вацлав
42' Желтая карточкаПоульсен Юссуф
43' Желтая карточкаЛакруа Максанс
45' Желтая карточкаШлагер Ксавер
52' Желтая карточкаВранкс Астер
56' Вторая желтая карточкаПоульсен Юссуф
63' Желтая карточкаНико Ковач
64' Желтая карточкаЛюкеба Кастелло
70' Желтая карточкаБаку Ридле
82' Желтая карточкаПерван Павао
85' Желтая карточкаПаредес Кевин
90' Желтая карточкаСимакан Мохамед
90'+9
Ход матча
14'
1:0
42'
43'
45'
52'
56'
63'
64'
70'
82'
85'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
12
Перван
Павао
20
Баку
Ридле
11
Томаш
Тьягу
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
11
Вернер
Тимо
17
Опенда
Лои
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дженц МорицЗащитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
История личных встреч
Вольфсбург
РБ Лейпциг
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
21 матч
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.75
0.92
Среднее время на гол
120
97
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.54
1.63
Среднее время на гол
58
55
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.24
1.19
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
72
75
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томаш Тьягу
|2
|1
|Герхардт Янник
|1
|0.5
|Черны Вацлав
|1
|0.5
|Нмеча Лукас
|1
|0.5
|Винд Йонас
|1
|0.5
|Баку Ридле
|1
|0.5
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|2
|1
|Форсберг Эмиль
|1
|0.5
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нико Ковач
|1
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Паредес Кевин
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Юссуф
|1
|1
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
0
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0
Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4
РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0
Результаты матчей
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:6
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:6
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|Вольфсбург
|Томаш Тьягу
|2 (1)
|Боруссия Д
|Аллер Себастьян
|2
|Хольштайн Киль
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|2
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
|Эльвeрсберг
|Manuel Feil
|1
|Вердер
|Пипер Амос
|1
|Шальке 04
|Темпельман Лино
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Вольфсбург
8.7% (11)
Ничья
13.4% (17)
РБ Лейпциг
78% (99)
Тотал 2.5
Больше
73.87% (82)
Меньше
26.13% (29)
Обе команды забьют
Да
83.78% (93)
Нет
16.22% (18)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
49.6% (63)
1:1 Ничья
9.4% (12)
0:1 РБ Лейпциг
8.7% (11)
2:1 Вольфсбург
4.7% (6)
1:3 РБ Лейпциг
3.9% (5)
0:2 РБ Лейпциг
3.1% (4)
2:3 РБ Лейпциг
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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