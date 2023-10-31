Тур: 2. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29546
2:1
Итог доп. времени
0'
0:1
16' ГолКаминьски Марцин
45' Желтая карточкаШалленберг Рон
1:1
57' ПенальтиХартель Марсель
87' Желтая карточкаАменийдо Этьенн
101' Желтая карточкаМатричани Хеннинг
101' Желтая карточкаИрвайн Джексон
2:1
102' ГолЭггештайн Йоханнес
111' Желтая карточкаYusuf Kabadayi
113' Желтая карточкаХартель Марсель
114' Желтая карточкаFabian Huerzeler
120' Желтая карточкаСалиакас Манолис
Ход матча
16'
0:1
45'
57'
1:1
87'
100'
101'
101'
102'
111'
113'
114'
120'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
30
Бурхерт
Саша
23
Philipp
Treu
21
Рицка
Ларс
15
Синани
Данел
26
Elias
Saad
29
Мор
Тобиас
11
Ласм
Бриан
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Philipp TreuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Санкт-Паули
Шальке 04
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.17
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
90
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|2 (2)
|1
|Смит Эрик
|1
|0.5
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.5
|Oladapo Afolayan
|1
|0.5
|Elias Saad
|1
|0.5
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Латца Данни
|1
|0.5
|Каминьски Марцин
|1
|0.5
|Караман Кенан
|1
|0.5
|Зегуйн Пауль
|1
|0.5
|Мор Тобиас
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Fabian Huerzeler
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|0
|1
|Шалленберг Рон
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
|Yusuf Kabadayi
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Санкт-Паули
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1
Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2
Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2
Результаты матчей
Санкт-Паули
Шальке 04
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|Боруссия М
|Хак Робин
|2 (1)
|Фортуна
|Цолис Христос
|2 (1)
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
|Эльвeрсберг
|Manuel Feil
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санкт-Паули 2:1 Шальке 04
Исход игры
Санкт-Паули
52.5% (63)
Ничья
12.5% (15)
Шальке 04
35% (42)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
76.79% (86)
Нет
23.21% (26)
Популярный счёт
2:1 Санкт-Паули
32.5% (39)
1:2 Шальке 04
21.7% (26)
1:1 Ничья
10.8% (13)
1:0 Санкт-Паули
9.2% (11)
2:0 Санкт-Паули
4.2% (5)
0:2 Шальке 04
4.2% (5)
0:1 Шальке 04
4.2% (5)
1:3 Шальке 04
1.7% (2)
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