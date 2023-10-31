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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 29546
Санкт-Паули
2:1
Итог доп. времени
Шальке 04
0'
0:1
16' Гол
Каминьски Марцин
45' Желтая карточка
Шалленберг Рон
1:1
57' Пенальти
Хартель Марсель
87' Желтая карточка
Аменийдо Этьенн
101' Желтая карточка
Матричани Хеннинг
101' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
2:1
102' Гол
Эггештайн Йоханнес
111' Желтая карточка
Yusuf Kabadayi
113' Желтая карточка
Хартель Марсель
114' Желтая карточка
Fabian Huerzeler
120' Желтая карточка
Салиакас Манолис

Ход матча

16'
0:1
Каминьски Марцин
(Мор Тобиас)
40'
 
Полтер Себастьян
Теродде Симон
45'
 
Шалленберг Рон
46'
Эггештайн Йоханнес
Синани Данел
 
46'
Меткалф Коннор
Рицка Ларс
 
57'
Хартель Марсель
1:1
61'
 
Тауэр Никлас
Латца Данни
61'
 
Калаш Томаш
Сиссе Ибраима
76'
 
Кодзуки Соитиро
Ласм Бриан
76'
 
Yusuf Kabadayi
Мор Тобиас
79'
Аменийдо Этьенн
Цоллер Симон
 
87'
Аменийдо Этьенн
 
90'
Салиакас Манолис
Elias Saad
 
100'
Джигала Адам
Смит Эрик
 
101'
 
Матричани Хеннинг
101'
Ирвайн Джексон
 
102'
Эггештайн Йоханнес
(Хартель Марсель)
2:1
111'
 
Yusuf Kabadayi
113'
Хартель Марсель
 
114'
Fabian Huerzeler
 
120'
Салиакас Манолис
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 120
Санкт-Паули 52.5% (63)
X 12.5% (15)
Шальке 04 35% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Бурхерт
Саша
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
23
Philipp
Treu
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
15
Синани
Данел
6
Цоллер
Симон
26
Elias
Saad
1
Ферманн
Ральф
22
Сиссе
Ибраима
II
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
41
Матричани
Хеннинг
8
Латца
Данни
6
Шалленберг
Рон
29
Мор
Тобиас
11
Ласм
Бриан
9
Теродде
Симон
19
Караман
Кенан
Санкт-Паули
3-4-3
Шальке 04
3-4-3

История личных встреч

Санкт-Паули
Шальке 04

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
3:2
Б2
2:1
Б
0:2
Б
3:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
90

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 2 (2) 1
Смит Эрик 1 0.5
Эггештайн Йоханнес 1 0.5
Oladapo Afolayan 1 0.5
Elias Saad 1 0.5
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Латца Данни 1 0.5
Каминьски Марцин 1 0.5
Караман Кенан 1 0.5
Зегуйн Пауль 1 0.5
Мор Тобиас 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Fabian Huerzeler 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 0 1
Шалленберг Рон 1 0
Матричани Хеннинг 1 0
Yusuf Kabadayi 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Санкт-Паули
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1
Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2
Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2

Результаты матчей

Санкт-Паули
Шальке 04

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Боруссия М Хак Робин 2 (1)
Фортуна Цолис Христос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Эльвeрсберг Manuel Feil 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 123'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 122'
    Салиакас Манолис получил желтую карточку от судьи
  • 114'
    Fabian Hurzeler получил желтую карточку от судьи
  • 113'
    Хартель Марсель получил желтую карточку от судьи
  • 111'
    Yusuf Kabadayi получил желтую карточку от судьи
  • 108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
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    • До матча
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    Прогнозы 120
    Санкт-Паули 52.5% (63)
    X 12.5% (15)
    Шальке 04 35% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Паули 2:1 Шальке 04

    Исход игры
    Санкт-Паули
    52.5% (63)
    Ничья
    12.5% (15)
    Шальке 04
    35% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (86)
    Нет
    23.21% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Санкт-Паули
    32.5% (39)
    1:2 Шальке 04
    21.7% (26)
    1:1 Ничья
    10.8% (13)
    1:0 Санкт-Паули
    9.2% (11)
    2:0 Санкт-Паули
    4.2% (5)
    0:2 Шальке 04
    4.2% (5)
    0:1 Шальке 04
    4.2% (5)
    1:3 Шальке 04
    1.7% (2)
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