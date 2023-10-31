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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 41660
Боруссия М
3:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
1:0
3' Гол
Сибачо Жордан
2:0
9' Гол
Сибачо Жордан
3:0
44' Гол
Хак Робин
3:1
78' Гол
Бек Адриан
90'+4

Ход матча

3'
Сибачо Жордан
(Хак Робин)
1:0
9'
Сибачо Жордан
(Нгуму Натан)
2:0
44'
Хак Робин
(Нец Лука)
3:0
46'
 
Гимбер Бенедикт
Зирслебен Тим
46'
 
Шёппнер Ян
Малони Леннард
46'
 
Тоеркауф Норман
Фёренбах Йонас
46'
 
Кюльветтер Кристиан
Кляйндинст Тим
54'
 
Бек Адриан
Пирингер Марвин
65'
Чванчара Томаш
Сибачо Жордан
 
65'
Нойхаус Флориан
Вайгль Юлиан
 
65'
Крамер Кристоф
Райтц Рокко
 
76'
Плеа Алассан
Нгуму Натан
 
76'
Киародиа Фабио
Вебер Максимилиан
 
78'
3:1
Бек Адриан
(Тоеркауф Норман)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 119
Боруссия М 94.1% (112)
X 3.4% (4)
Хайденхайм 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
25
Хак
Робин
17
Коне
Куадио
19
Нгуму
Натан
13
Сибачо
Жордан
22
Айхер
Витус
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
16
Сесса
Кевин
18
Пирингер
Марвин
11
Томалла
Денис
17
Пик
Флориан
10
Кляйндинст
Тим
Боруссия М
4-2-3-1
Хайденхайм
4-1-4-1

История личных встреч

Боруссия М
Хайденхайм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
2:1
К
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 2 1
Онора Франк 2 1
Чванчара Томаш 2 1
Сибачо Жордан 2 1
Нгуму Натан 1 0.5
Ранос Грант-Леон 1 0.5
Нец Лука 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 2 1
Бек Адриан 2 1
Пирингер Марвин 2 1
Шиммер Штефан 1 0.5
Малони Леннард 1 0.5
Динкчи Эрен 1 0.5
Тоеркауф Норман 0 0

Карточки

Результаты матчей

Боруссия М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
0
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
67%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
20%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2
Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0
Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2

Результаты матчей

Боруссия М
Хайденхайм

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 100%
0:8
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
1
1 раз 50%
8
1 раз 50%

Точный счет

0:7
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:8
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
1 раз 50%
8
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
1
1
4.5
1
1
1
1
5.5
1
1

Топ бомбардиров
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Боруссия М Хак Робин 2 (1)
Фортуна Цолис Христос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Эльвeрсберг Manuel Feil 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 119
    Боруссия М 94.1% (112)
    X 3.4% (4)
    Хайденхайм 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 3:1 Хайденхайм

    Исход игры
    Боруссия М
    94.1% (112)
    Ничья
    3.4% (4)
    Хайденхайм
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    45.4% (54)
    2:0 Боруссия М
    20.2% (24)
    1:0 Боруссия М
    9.2% (11)
    3:1 Боруссия М
    6.7% (8)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:0 Боруссия М
    3.4% (4)
    4:1 Боруссия М
    2.5% (3)
    1:2 Хайденхайм
    1.7% (2)
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