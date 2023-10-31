Тур: 2. Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 41660
3:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолСибачо Жордан
2:0
9' ГолСибачо Жордан
3:0
44' ГолХак Робин
3:1
78' ГолБек Адриан
90'+4
Ход матча
3'
1:0
9'
2:0
78'
3:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
25
Хак
Робин
17
Коне
Куадио
19
Нгуму
Натан
22
Айхер
Витус
16
Сесса
Кевин
17
Пик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Янеш ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Боруссия М
Хайденхайм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|2
|1
|Онора Франк
|2
|1
|Чванчара Томаш
|2
|1
|Сибачо Жордан
|2
|1
|Нгуму Натан
|1
|0.5
|Ранос Грант-Леон
|1
|0.5
|Нец Лука
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|2
|1
|Бек Адриан
|2
|1
|Пирингер Марвин
|2
|1
|Шиммер Штефан
|1
|0.5
|Малони Леннард
|1
|0.5
|Динкчи Эрен
|1
|0.5
|Тоеркауф Норман
|0
|0
Карточки
Результаты матчей
Боруссия М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайденхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
0
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
3
9
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
67%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
20%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2
Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0
Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2
Результаты матчей
Боруссия М
Хайденхайм
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:7
1 раз 100%
0:8
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
7
1 раз 100%
1
1 раз 50%
8
1 раз 50%
Точный счет
0:7
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:8
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
1 раз 50%
8
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|Боруссия М
|Хак Робин
|2 (1)
|Фортуна
|Цолис Христос
|2 (1)
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
|Эльвeрсберг
|Manuel Feil
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 3:1 Хайденхайм
Исход игры
Боруссия М
94.1% (112)
Ничья
3.4% (4)
Хайденхайм
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
45.4% (54)
2:0 Боруссия М
20.2% (24)
1:0 Боруссия М
9.2% (11)
3:1 Боруссия М
6.7% (8)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:0 Боруссия М
3.4% (4)
4:1 Боруссия М
2.5% (3)
1:2 Хайденхайм
1.7% (2)
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