Тур: 2. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 49327
3:2
Конец матча
0'
1:0
19' ГолТачи Ричмонд
2:0
47' ГолРедондо Кенни
63' Желтая карточкаХюберс Тимо
3:0
65' ГолРиттер Марлон
69' Желтая карточкаМартель Эрик
3:1
71' ГолТилманн Ян
79' Вторая желтая карточкаМартель Эрик
3:2
81' ГолУт Марк
84' Красная карточкаКайнц Флориан
88' Желтая карточкаПакарада Леарт
90' Желтая карточкаЭльведи Ян
90' Желтая карточкаТомяк Борис
90'+9
Ход матча
19'
1:0
47'
2:0
57'
63'
65'
3:0
69'
71'
3:1
79'
81'
3:2
82'
84'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 2
-
28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
20
Рашль
Тобиас
13
Бойд
Терренс
29
Тачи
Ричмонд
24
Шабо
Юлиан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
-
17 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
-
13 Ут МаркНападающий
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Кёльн
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Среднее время на гол
64
56
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Среднее время на гол
64
225
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|2
|1
|Редондо Кенни
|2 (1)
|1
|Риттер Марлон
|1
|0.5
|Томяк Борис
|1
|0.5
|Тачи Ричмонд
|1
|0.5
|Нихус Юлиан
|1
|0.5
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмиц Бенно
|1
|0.5
|Ут Марк
|1
|0.5
|Адамян Саркис
|1
|0.5
|Шабо Юлиан
|1
|0.5
|Тилманн Ян
|1
|0.5
|Кайнц Флориан
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльведи Ян
|1
|0
|Томяк Борис
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартель Эрик
|1
|1
|Кайнц Флориан
|0
|1
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
2
40%
91-120
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
0
0%
2
40%
91-120
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1
Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0
Кёльн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2
Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Кёльн
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|Боруссия М
|Хак Робин
|2 (1)
|Фортуна
|Цолис Христос
|2 (1)
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
|Эльвeрсберг
|Manuel Feil
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кайзерслаутерн 3:2 Кёльн
Исход игры
Кайзерслаутерн
22.6% (26)
Ничья
29.6% (34)
Кёльн
47.8% (55)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (59)
Меньше
46.85% (52)
Обе команды забьют
Да
81.08% (90)
Нет
18.92% (21)
Популярный счёт
1:2 Кёльн
29.6% (34)
1:1 Ничья
27% (31)
2:1 Кайзерслаутерн
14.8% (17)
0:1 Кёльн
13% (15)
1:0 Кайзерслаутерн
3.5% (4)
3:1 Кайзерслаутерн
2.6% (3)
0:2 Кёльн
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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