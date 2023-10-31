  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Кубок 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 49327
Кайзерслаутерн
3:2
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
19' Гол
Тачи Ричмонд
2:0
47' Гол
Редондо Кенни
63' Желтая карточка
Хюберс Тимо
3:0
65' Гол
Риттер Марлон
69' Желтая карточка
Мартель Эрик
3:1
71' Гол
Тилманн Ян
79' Вторая желтая карточка
Мартель Эрик
3:2
81' Гол
Ут Марк
84' Красная карточка
Кайнц Флориан
88' Желтая карточка
Пакарада Леарт
90' Желтая карточка
Эльведи Ян
90' Желтая карточка
Томяк Борис
90'+9

Ход матча

19'
Тачи Ричмонд
(Риттер Марлон)
1:0
47'
Редондо Кенни
(Риттер Марлон)
2:0
57'
 
Ут Марк
Любичич Деян
63'
 
Хюберс Тимо
65'
Риттер Марлон
3:0
66'
Опоку Аарон
Рашль Тобиас
 
69'
 
Мартель Эрик
69'
 
Тилманн Ян
Майна Линтон
69'
 
Тиггес Штеффен
Зельке Дейви
71'
3:1
Тилманн Ян
(Кайнц Флориан)
76'
Лобингер Лекс-Тигер
Бойд Терренс
 
78'
 
Гусенбашич Денис
Мартель Эрик
79'
 
Мартель Эрик
81'
3:2
Ут Марк
(Шмиц Бенно)
82'
Дурм Эрик
Циммер Жан
 
82'
Ганслик Даниэль
Тачи Ричмонд
 
84'
 
Кайнц Флориан
88'
 
Пакарада Леарт
90'
Эльведи Ян
 
90'
Томяк Борис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 2
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогнозы 115
Кайзерслаутерн 22.6% (26)
X 29.6% (34)
Кёльн 47.8% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
14
Сольдо
Никола
8
Циммер
Жан
11
Редондо
Кенни
20
Рашль
Тобиас
2
Томяк
Борис
7
Риттер
Марлон
13
Бойд
Терренс
29
Тачи
Ричмонд
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
37
Майна
Линтон
9
Вальдшмидт
Лука
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Кёльн

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
3:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б2
3:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Среднее время на гол

64
56

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Среднее время на гол

64
225

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 2 1
Редондо Кенни 2 (1) 1
Риттер Марлон 1 0.5
Томяк Борис 1 0.5
Тачи Ричмонд 1 0.5
Нихус Юлиан 1 0.5
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмиц Бенно 1 0.5
Ут Марк 1 0.5
Адамян Саркис 1 0.5
Шабо Юлиан 1 0.5
Тилманн Ян 1 0.5
Кайнц Флориан 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльведи Ян 1 0
Томяк Борис 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартель Эрик 1 1
Кайнц Флориан 0 1
Пакарада Леарт 1 0
Хюберс Тимо 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1
Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0
Кёльн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2
Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Кёльн

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Боруссия М Хак Робин 2 (1)
Фортуна Цолис Христос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Эльвeрсберг Manuel Feil 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fritz Walter Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Кайзерслаутерн 22.6% (26)
    X 29.6% (34)
    Кёльн 47.8% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Кайзерслаутерн 3:2 Кёльн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кайзерслаутерн 3:2 Кёльн

    Исход игры
    Кайзерслаутерн
    22.6% (26)
    Ничья
    29.6% (34)
    Кёльн
    47.8% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.15% (59)
    Меньше
    46.85% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (90)
    Нет
    18.92% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Кёльн
    29.6% (34)
    1:1 Ничья
    27% (31)
    2:1 Кайзерслаутерн
    14.8% (17)
    0:1 Кёльн
    13% (15)
    1:0 Кайзерслаутерн
    3.5% (4)
    3:1 Кайзерслаутерн
    2.6% (3)
    0:2 Кёльн
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     