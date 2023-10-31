Тур: 2. Стадион: Альпенбауэр Спортпарк.
3:6
Итог доп. времени
0'
3' Желтая карточкаСиберт Джамиль
32' Желтая карточкаYannik Engelhardt
1:0
34' ГолPatrick Hobsch
38' Желтая карточкаMarc Unterberger
44' Желтая карточкаTakashi Uchino
2:0
55' ПенальтиPatrick Hobsch
2:1
65' ГолКлаус Феликс
2:2
66' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
3:2
71' ГолСкарлатидис Симон
74' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
3:3
78' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
88' Желтая карточкаШтифлер Мануэль
90' Желтая карточкаPatrick Hobsch
99' Желтая карточкаЗоботка Марсель
101' Желтая карточкаТанака Ао
105' Желтая карточкаTizian Zimmermann
3:4
107' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
3:5
115' ГолЦолис Христос
3:6
117' ГолЯстржембски Деннис
Ход матча
34'
1:0
38'
44'
55'
2:0
65'
66'
71'
78'
88'
90'
99'
101'
105'
107'
115'
3:5
116'
117'
118'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
11 Удары в створ 9
-
5 Угловые 7
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
11
Фетш
Матиас
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
18
Jona
Niemiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фетш МатиасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
16 Aaron Keller
-
-
49 Nils Ortel
-
-
-
-
Главный тренер: Marc Unterberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jona NiemiecНападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Daniel Bunk
-
43 King Manu
-
10 Robin Bird
-
45 Tim Corsten
-
46 Sima Suso
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Унтерахинг
Фортуна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Унтерахинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrick Hobsch
|2 (1)
|1
|Boipelo Mashigo
|1
|0.5
|Фетш Матиас
|1
|0.5
|Скарлатидис Симон
|1
|0.5
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|1.5
|Цолис Христос
|2
|1
|Клаус Феликс
|1
|0.5
|Вермейж Винсент
|1
|0.5
|Ястржембски Деннис
|1
|0.5
|Зоботка Марсель
|0
|0
Карточки
Унтерахинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штифлер Мануэль
|1
|0
|Patrick Hobsch
|1
|0
|Tizian Zimmermann
|1
|0
|Marc Unterberger
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takashi Uchino
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Сиберт Джамиль
|1
|0
|Yannik Engelhardt
|1
|0
Результаты матчей
Унтерахинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
0
Унтерахинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фортуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
0
0%
3
38%
91-120
Пропущено
6
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
3
50%
0
0%
91-120
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
0
0%
3
38%
91-120
Пропущено
6
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
3
50%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Унтерахинг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Унтерахинг - Вальдхоф 3:0 Ингольштадт - Унтерахинг 3:0 Унтерахинг - Зандхаузен 0:0 Дуйсбург - Унтерахинг 1:0
Унтерахинг - Рот-Вайсс Эссен 4:0 Боруссия-2 Д - Унтерахинг 2:2 Унтерахинг - Арминия 1:2 Унтерахинг - Саарбрюккен 0:0 Ферль - Унтерахинг 0:0 Унтерахинг - Виктория Кельн 2:1 Фрайбург-2 - Унтерахинг 0:0 Унтерахинг - Ульм 1846 3:2 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Ян - Унтерахинг 1:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Мюнхен-1860 - Унтерахинг 0:1 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Рид - Унтерахинг 1:2 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Унтерахинг - Лугано 1:1
Фортуна
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3
Результаты матчей
Унтерахинг
Фортуна
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Унтерахинг
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|Боруссия М
|Хак Робин
|2 (1)
|Фортуна
|Цолис Христос
|2 (1)
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
|Эльвeрсберг
|Manuel Feil
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унтерахинг 3:6 Фортуна
Исход игры
Унтерахинг
17.4% (20)
Ничья
8.7% (10)
Фортуна
73.9% (85)
Тотал 2.5
Больше
63.06% (70)
Меньше
36.94% (41)
Обе команды забьют
Да
70.27% (78)
Нет
29.73% (33)
Популярный счёт
1:2 Фортуна
46.1% (53)
0:1 Фортуна
16.5% (19)
1:1 Ничья
7.8% (9)
1:0 Унтерахинг
7.8% (9)
2:1 Унтерахинг
6.1% (7)
1:3 Фортуна
5.2% (6)
0:2 Фортуна
3.5% (4)
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