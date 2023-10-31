  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Кубок 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Унтерахинг
3:6
Итог доп. времени
Фортуна
0'
3' Желтая карточка
Сиберт Джамиль
32' Желтая карточка
Yannik Engelhardt
1:0
34' Гол
Patrick Hobsch
38' Желтая карточка
Marc Unterberger
44' Желтая карточка
Takashi Uchino
2:0
55' Пенальти
Patrick Hobsch
2:1
65' Гол
Клаус Феликс
2:2
66' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
3:2
71' Гол
Скарлатидис Симон
74' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
3:3
78' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
88' Желтая карточка
Штифлер Мануэль
90' Желтая карточка
Patrick Hobsch
99' Желтая карточка
Зоботка Марсель
101' Желтая карточка
Танака Ао
105' Желтая карточка
Tizian Zimmermann
3:4
107' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
3:5
115' Гол
Цолис Христос
3:6
117' Гол
Ястржембски Деннис

Ход матча

3'
 
Сиберт Джамиль
32'
 
Yannik Engelhardt
34'
Patrick Hobsch
1:0
38'
Marc Unterberger
 
44'
 
Takashi Uchino
46'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Jona Niemiec
55'
Patrick Hobsch
2:0
65'
2:1
Клаус Феликс
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
66'
2:2
Йоханнессон Исак-Бергманн
(Клаус Феликс)
71'
Скарлатидис Симон
(Boipelo Mashigo)
3:2
74'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
74'
Aaron Keller
Boipelo Mashigo
 
78'
3:3
Йоханнессон Исак-Бергманн
(Цолис Христос)
82'
Ben Westermeier
Maximilian Welzmueller
 
87'
 
Зоботка Марсель
Takashi Uchino
88'
Штифлер Мануэль
 
90'
Patrick Hobsch
 
90'
Maurice Krattenmacher
Скарлатидис Симон
 
99'
 
Зоботка Марсель
101'
 
Танака Ао
105'
 
Ястржембски Деннис
Ийоха Эммануэль
105'
Tizian Zimmermann
 
107'
3:4
Йоханнессон Исак-Бергманн
113'
Florian Schmid
Dennis Waidner
 
115'
3:5
Цолис Христос
(Зоботка Марсель)
116'
 
Tim Corsten
Цолис Христос
117'
3:6
Ястржембски Деннис
118'
 
Sima Suso
Клаус Феликс

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 10
  • 11 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 115
Унтерахинг 17.4% (20)
X 8.7% (10)
Фортуна 73.9% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фоллат
Рене
23
Швабль
Маркус
37
Raphael
Schifferl
8
Штифлер
Мануэль
39
Dennis
Waidner
30
Скарлатидис
Симон
10
Майер
Себастьян
19
Maximilian
Welzmueller
38
Boipelo
Mashigo
34
Patrick
Hobsch
11
Фетш
Матиас
1
Немчикски
Карол
2
Takashi
Uchino
20
Сиберт
Джамиль
15
Обердорф
Тим
19
Ийоха
Эммануэль
6
Yannik
Engelhardt
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
18
Jona
Niemiec
Унтерахинг
4-4-2
Фортуна
4-1-3-2

История личных встреч

Унтерахинг
Фортуна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б3
2:1
Б3
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Унтерахинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrick Hobsch 2 (1) 1
Boipelo Mashigo 1 0.5
Фетш Матиас 1 0.5
Скарлатидис Симон 1 0.5
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 1.5
Цолис Христос 2 1
Клаус Феликс 1 0.5
Вермейж Винсент 1 0.5
Ястржембски Деннис 1 0.5
Зоботка Марсель 0 0

Карточки

Унтерахинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штифлер Мануэль 1 0
Patrick Hobsch 1 0
Tizian Zimmermann 1 0
Marc Unterberger 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takashi Uchino 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Танака Ао 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Сиберт Джамиль 1 0
Yannik Engelhardt 1 0

Результаты матчей

Унтерахинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
0
Унтерахинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фортуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
0
0%
3
38%
91-120

Пропущено

6
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
3
50%
0
0%
91-120

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
0
0%
3
38%
91-120

Пропущено

6
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
3
50%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Унтерахинг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Унтерахинг - Вальдхоф 3:0 Ингольштадт - Унтерахинг 3:0 Унтерахинг - Зандхаузен 0:0 Дуйсбург - Унтерахинг 1:0
Унтерахинг - Рот-Вайсс Эссен 4:0 Боруссия-2 Д - Унтерахинг 2:2 Унтерахинг - Арминия 1:2 Унтерахинг - Саарбрюккен 0:0 Ферль - Унтерахинг 0:0 Унтерахинг - Виктория Кельн 2:1 Фрайбург-2 - Унтерахинг 0:0 Унтерахинг - Ульм 1846 3:2 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Ян - Унтерахинг 1:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Мюнхен-1860 - Унтерахинг 0:1 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Рид - Унтерахинг 1:2 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Унтерахинг - Лугано 1:1
Фортуна
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3

Результаты матчей

Унтерахинг
Фортуна

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Унтерахинг
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Боруссия М Хак Робин 2 (1)
Фортуна Цолис Христос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Эльвeрсберг Manuel Feil 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Takashi Uchino получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Marc Unterberger получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Boipelo Mashigo сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Patrick Hobsch бьет в цель!
    • 32'
      Yannik Engelhardt получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Сиберт Джамиль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alpenbauer Sportpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Унтерахинг 17.4% (20)
    X 8.7% (10)
    Фортуна 73.9% (85)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Унтерахинг 3:6 Фортуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унтерахинг 3:6 Фортуна

    Исход игры
    Унтерахинг
    17.4% (20)
    Ничья
    8.7% (10)
    Фортуна
    73.9% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.06% (70)
    Меньше
    36.94% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (78)
    Нет
    29.73% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Фортуна
    46.1% (53)
    0:1 Фортуна
    16.5% (19)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    1:0 Унтерахинг
    7.8% (9)
    2:1 Унтерахинг
    6.1% (7)
    1:3 Фортуна
    5.2% (6)
    0:2 Фортуна
    3.5% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     