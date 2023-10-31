Тур: 2. Стадион: Шюко-Арена.
0'
8' Желтая карточкаCan Oezkan
10' Желтая карточкаMichel Kniat
1:0
11' ГолСхипноски Никлас
20' Желтая карточкаМухайм Миро
34' Желтая карточкаLouis Oppie
1:1
77' ГолДжатта Бейкери
87' Желтая карточкаРамос Гильерме
90' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
97' Желтая карточкаБурджеллаб Нассим
99' Желтая карточкаGerrit Gohlke
99' Желтая карточкаГлацель Роберт
105' Желтая карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
3 4
1:2
1:2
1:3
2:3
2:4
3:4
3:4
4:5
4:5
Ход матча
8'
10'
11'
1:0
20'
34'
77'
1:1
87'
99'
99'
102'
121'
1:2
121'
1:2
121'
1:3
121'
2:3
121'
2:4
121'
3:4
121'
3:4
121'
121'
4:5
121'
4:5
Пен
3:4
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 11
-
4 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
8
Шрек
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Marius Woerl
-
-
20 Tom Geerkens
-
Главный тренер: Michel Kniat
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Otto Stange
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Арминия
Гамбург
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.17
0.4
Среднее время на гол
77
225
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
99
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схипноски Никлас
|2
|1
|Бианкади Мервей
|1
|0.5
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джатта Бейкери
|3
|1.5
|Глацель Роберт
|1
|0.5
|Бенеш Ласло
|1
|0.5
|Мухайм Миро
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michel Kniat
|1
|0
|Can Oezkan
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Gerrit Gohlke
|1
|0
|Louis Oppie
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глацель Роберт
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Результаты матчей
Арминия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
0
Арминия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арминия - Ингольштадт 4:0 Дуйсбург - Арминия 0:1 Арминия - Вальдхоф 3:1 Арминия - Боруссия-2 Д 2:2
Ферль - Арминия 3:1 Арминия - Саарбрюккен 2:6 Унтерахинг - Арминия 1:2 Арминия - Фрайбург-2 0:2 Виктория Кельн - Арминия 1:1 Арминия - Ян 1:1 Ульм 1846 - Арминия 1:0 Арминия - Пройссен Мюнстер 4:0 Арминия - Бохум 2:2 Динамо Дрезден - Арминия 3:1 Арминия - Штайнбах 3:1 Арминия - Лотте 0:1 ВВВ-Венло - Арминия 1:3 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Арминия - Ален 4:0 Арминия - Липпштад 0:3
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0
Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1
Результаты матчей
Арминия
Гамбург
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Арминия
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (1)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Нюрнберг
|Can Uzun
|3
|Боруссия М
|Хак Робин
|2 (1)
|Фортуна
|Цолис Христос
|2 (1)
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|Айнтрахт Бр
|Гризбек Себастьян
|1
|Эльвeрсберг
|Manuel Feil
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арминия 1:1 Гамбург
Исход игры
Арминия
20.3% (24)
Ничья
13.6% (16)
Гамбург
66.1% (78)
Тотал 2.5
Больше
66.96% (75)
Меньше
33.04% (37)
Обе команды забьют
Да
76.79% (86)
Нет
23.21% (26)
Популярный счёт
1:2 Гамбург
43.2% (51)
2:1 Арминия
13.6% (16)
0:1 Гамбург
11.9% (14)
1:1 Ничья
10.2% (12)
1:0 Арминия
4.2% (5)
0:2 Гамбург
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:3 Гамбург
1.7% (2)
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