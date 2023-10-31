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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Арминия
1:1
Итог после пенальти
3
4
Гамбург
0'
8' Желтая карточка
Can Oezkan
10' Желтая карточка
Michel Kniat
1:0
11' Гол
Схипноски Никлас
20' Желтая карточка
Мухайм Миро
34' Желтая карточка
Louis Oppie
1:1
77' Гол
Джатта Бейкери
87' Желтая карточка
Рамос Гильерме
90' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
97' Желтая карточка
Бурджеллаб Нассим
99' Желтая карточка
Gerrit Gohlke
99' Желтая карточка
Глацель Роберт
105' Желтая карточка
Кёнигсдёрффер Рансфорд
3 4
1:2
Бенеш Ласло
Клос Фабиан
1:2
1:3
Мухайм Миро
Gerrit Gohlke
2:3
2:4
Глацель Роберт
Мидзута Каито
3:4
3:4
Кран Элайджа
Maximilian Grosser
4:4
4:5
Хайер Моритц
Marius Woerl
4:5

Ход матча

8'
Can Oezkan
 
10'
Michel Kniat
 
11'
Схипноски Никлас
1:0
17'
Йылдырым Айгюн
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
 
20'
 
Мухайм Миро
34'
Louis Oppie
 
46'
Marius Woerl
Can Oezkan
 
62'
 
Глацель Роберт
Немет Ондраш
70'
Gerrit Gohlke
Схипноски Никлас
 
75'
 
Рамос Гильерме
Амброзиус Стефан
75'
 
Джатта Бейкери
Озтунали Левин
77'
1:1
Джатта Бейкери
(Мухайм Миро)
83'
Клос Фабиан
Винтцаймер Мануэль
 
83'
Мидзута Каито
Шрек Сэм
 
87'
 
Рамос Гильерме
90'
 
Хаджикадунич Деннис
97'
Бурджеллаб Нассим
 
99'
Gerrit Gohlke
 
99'
 
Глацель Роберт
102'
 
Кран Элайджа
Пореба Лукаш
105'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
109'
 
Хайер Моритц
Кёнигсдёрффер Рансфорд
121'
1:2
Бенеш Ласло
121'
Клос Фабиан
1:2
121'
1:3
Мухайм Миро
121'
Gerrit Gohlke
2:3
121'
2:4
Глацель Роберт
121'
Мидзута Каито
3:4
121'
3:4
Кран Элайджа
121'
Maximilian Grosser
4:4
121'
4:5
Хайер Моритц
121'
Marius Woerl
4:5
Пен
3:4

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 12
  • 5 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 118
Арминия 20.3% (24)
X 13.6% (16)
Гамбург 66.1% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Керскен
Йонас
24
Ланнерт
Кристофер
23
Leon
Schneider
19
Maximilian
Grosser
4
Louis
Oppie
6
Can
Oezkan
10
Бурджеллаб
Нассим
8
Шрек
Сэм
7
Схипноски
Никлас
39
Винтцаймер
Мануэль
37
Саренсен-Ба­зее
Ноа-Йоэль
19
Рааб
Матео
2
Микельбрансис
Вильям
35
Амброзиус
Стефан
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
6
Пореба
Лукаш
8
Бенеш
Ласло
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
20
Немет
Ондраш
21
Озтунали
Левин
Арминия
4-3-3
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Арминия
Гамбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
3:0
ТМК
2:0
ТМС
0:1
Б
2:0
Б
2:4
Б
1:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.4

Среднее время на гол

77
225

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
99

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схипноски Никлас 2 1
Бианкади Мервей 1 0.5
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джатта Бейкери 3 1.5
Глацель Роберт 1 0.5
Бенеш Ласло 1 0.5
Мухайм Миро 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michel Kniat 1 0
Can Oezkan 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Gerrit Gohlke 1 0
Louis Oppie 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глацель Роберт 1 0
Мухайм Миро 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0

Результаты матчей

Арминия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
0
Арминия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арминия - Ингольштадт 4:0 Дуйсбург - Арминия 0:1 Арминия - Вальдхоф 3:1 Арминия - Боруссия-2 Д 2:2
Ферль - Арминия 3:1 Арминия - Саарбрюккен 2:6 Унтерахинг - Арминия 1:2 Арминия - Фрайбург-2 0:2 Виктория Кельн - Арминия 1:1 Арминия - Ян 1:1 Ульм 1846 - Арминия 1:0 Арминия - Пройссен Мюнстер 4:0 Арминия - Бохум 2:2 Динамо Дрезден - Арминия 3:1 Арминия - Штайнбах 3:1 Арминия - Лотте 0:1 ВВВ-Венло - Арминия 1:3 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Арминия - Ален 4:0 Арминия - Липпштад 0:3
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0
Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1

Результаты матчей

Арминия
Гамбург

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арминия
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Топ бомбардиров
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (1)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Нюрнберг Can Uzun 3
Боруссия М Хак Робин 2 (1)
Фортуна Цолис Христос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кёльн Кайнц Флориан 1
Айнтрахт Бр Гризбек Себастьян 1
Эльвeрсберг Manuel Feil 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Marius Woerl не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Хайер Моритц реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Maximilian Grosser реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кран Элайджа не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Каито Мизута реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Глацель Роберт реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Gerrit Gohlke реализовал пенальти!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 102'
      Пореба Лукаш уходит с поля. Кран Элайджа выходит вместо него
    • 99'
      Глацель Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 99'
      Gerrit Gohlke получил желтую карточку от судьи
    • 97'
      Бурджеллаб Нассим получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Арминия 20.3% (24)
    X 13.6% (16)
    Гамбург 66.1% (78)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арминия 1:1 Гамбург

    Исход игры
    Арминия
    20.3% (24)
    Ничья
    13.6% (16)
    Гамбург
    66.1% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.96% (75)
    Меньше
    33.04% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (86)
    Нет
    23.21% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Гамбург
    43.2% (51)
    2:1 Арминия
    13.6% (16)
    0:1 Гамбург
    11.9% (14)
    1:1 Ничья
    10.2% (12)
    1:0 Арминия
    4.2% (5)
    0:2 Гамбург
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Гамбург
    1.7% (2)
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