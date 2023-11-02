Тур: 3. Стадион: Йохан Кройф Арена. Зрители: 54177 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Ход матча
57'
1:0
85'
89'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
17 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
601 Количество передач 290
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
42
Марта
Арьяни
26
Пайн
Дерон
28
Флинт
Джош
17
Твигт
Калвин
21
Мюрен
Роберт
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
- Защитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Пайн ДеронЗащитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
-
14 Куол ГарангНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Rob Tol
-
-
Главный тренер: Matthias Kohler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
Волендам
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|5 (3)
|0.56
|Бробби Брайан
|4
|0.44
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.22
|Хлинссон Кристиан
|2
|0.22
|Бергёйс Стивен
|1
|0.11
|Кудус Мохаммед
|1
|0.11
|Классен Дэви
|1
|0.11
|Акпом Чуба
|1
|0.11
|Медич Яков
|1
|0.11
|Соса Борна
|0
|0
|Боргес Карлос
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Тахирович Бенджамин
|0
|0
|Хато Йоррель
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|4
|0.4
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.3
|Куол Гаранг
|1
|0.1
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.1
|Milan de Haan
|1
|0.1
|Твигт Калвин
|1 (1)
|0.1
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|3
|0
|Бробби Брайан
|2
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Твигт Калвин
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Мио Бакхаус
|1
|0
|Хуве Квинси
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Волендам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Волендам
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
2
6
Аякс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Волендам
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
5
36%
3
43%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
5
24%
31-45
7
33%
6
29%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
2
10%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2
АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1
Волендам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1
Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0
Результаты матчей
Аякс
Волендам
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
3:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аякс
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
54
28
27
19
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 5
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|36 - 8
|23
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 18
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 22
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|18 - 26
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 21
|7
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|11 - 16
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|14 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|6 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Спарта Роттердам
|Версейрен Арно
|1 2