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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 54177 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Аякс
2:0
Конец матча
Волендам
0'
1:0
57' Гол
Бергвейн Стевен
85' Желтая карточка
Твигт Калвин
2:0
89' Гол
Акпом Чуба
90'+7

Ход матча

57'
Бергвейн Стевен
(Бробби Брайан)
1:0
63'
 
Зеефейк Ликвинсио
Milan de Haan
63'
 
Дуири Ашраф
Пайн Дерон
65'
Салах-Эддин Анасс
Марта Арьяни
 
79'
 
Куол Гаранг
Мюрен Роберт
79'
 
Zach Booth
Улд-Ших Биляль
79'
Акпом Чуба
Бробби Брайан
 
80'
Вос Силвано
Тейлор Кеннет
 
85'
 
Твигт Калвин
85'
Годс Мика
Хлинссон Кристиан
 
89'
Акпом Чуба
(Бергёйс Стивен)
2:0
90'
 
Bram Van Driel
Твигт Калвин

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 17 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 601 Количество передач 290
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
42
Марта
Арьяни
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
38
Хлинссон
Кристиан
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
1
Мио
Бакхаус
26
Пайн
Дерон
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
5
Кокс
Джордж
4
Мирани
Деймон
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
36
Milan
de
Haan
38
Джонсон
Дариус
21
Мюрен
Роберт
Аякс
4-2-3-1
Волендам
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Волендам

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
ТМК
5:4
Э
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 5 (3) 0.56
Бробби Брайан 4 0.44
Ван ден Бомен Бранко 2 0.22
Хлинссон Кристиан 2 0.22
Бергёйс Стивен 1 0.11
Кудус Мохаммед 1 0.11
Классен Дэви 1 0.11
Акпом Чуба 1 0.11
Медич Яков 1 0.11
Соса Борна 0 0
Боргес Карлос 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 4 0.4
Бенамар Бенаисса 3 0.3
Куол Гаранг 1 0.1
Ван Мигем Дарил 1 0.1
Milan de Haan 1 0.1
Твигт Калвин 1 (1) 0.1
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 3 0
Бробби Брайан 2 0
Тейлор Кеннет 2 0
Вос Силвано 2 0
Хато Йоррель 2 0
Соса Борна 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Твигт Калвин 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Мио Бакхаус 1 0
Хуве Квинси 1 0

Результаты матчей

Аякс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Волендам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Волендам
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

2
6
Аякс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Волендам
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
5
36%
3
43%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
5
24%
31-45
7
33%
6
29%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
2
10%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2
АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1
Волендам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1
Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0

Результаты матчей

Аякс
Волендам

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
3:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Аякс
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
2
8
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 5 30
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
3.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 10 7 2 1 36 - 8 23
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 10 3 4 3 17 - 18 13
8.
Хераклес
 Заявка 10 3 3 4 14 - 22 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12.
Валвейк
 Заявка 9 3 0 6 9 - 20 9
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Аякс
 Заявка 9 2 2 5 18 - 26 8
16.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 11 - 21 7
18.
Утрехт
 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 16 - 4 13
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
6.
Хераклес
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Аякс
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
13.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
14.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 17 - 5 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
14.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 11 - 16 2
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 14 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 8 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 6 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Аякс: 67%, Волендам: 33%.
  • 96'
    Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Zach Booth выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Шутало Йосип из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 95'
    Дуири Ашраф из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 94'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Акпом Чуба должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Акпом Чуба нанес удар в каркас ворот!
  • 94'
    Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Аякс начинает контратаку
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    • 94'
      Акпом Чуба из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 93'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Шутало Йосип из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 93'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 92'
      Аякс начинает контратаку
    • 92'
      Салах-Эддин Анасс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Ван ден Бомен Бранко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аякс 2:0 Волендам онлайн

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