Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Матч возобновлен

92' Дуири Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

89' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Акпом Чуба и попал в каркас ворот!

88' Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Джонсон Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Аякс

87' Зеефейк Ликвинсио не смог попасть в створ ударом издали

86' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Твигт Калвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Удар от ворот произведет Аякс

83' Zach Booth оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Волендам

79' Бергёйс Стивен из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

78' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Улд-Ших Биляль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Мюрен Роберт нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.

76' Удар от ворот произведет Волендам

76' Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

74' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Волендам

72' Оооо... вот это был удар! Мюрен Роберт должен был забить с этой позиции.

72' Хорошую попытку сделал Мюрен Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Удар от ворот произведет Аякс

69' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Бробби Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Аякс

64' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

64' Удар от ворот произведет Волендам

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Волендам

62' Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали

61' Хорошую попытку сделал Гааей Антон . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Сегодняшная посещаемость составляет 54177 болельщиков

60' Удар от ворот произведет Волендам

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Шутало Йосип выиграл воздушное противоборство у Josh Flint.

59' Удар от ворот произведет Волендам

58' Бробби Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

57' Г О О О О Л - Бергвейн Стевен забивает с правой ноги!

56' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Волендам

54' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus ловит мяч

53' Марта Арьяни из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Пайн Дерон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Марта Арьяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Улд-Ших Биляль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Джонсон Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Волендам

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника