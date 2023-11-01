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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4.
Фредерисия
3:1
Конец матча
Оденсе
0'
1:0
8' Гол
Рёйкьер Никлас
2:0
28' Гол
Adam Jakobsen
45' Желтая карточка
Nicklas Mouritzen
45' Желтая карточка
Кёлер Свен
49' Желтая карточка
Бергер Софус
3:0
52' Гол
Tobias Bach
72' Желтая карточка
Jakob Vestergaard Jessen
82' Желтая карточка
Tobias Bach
3:1
90' Гол
Овюсу Лерой
90' Желтая карточка
Aske Adelgaard
90'+5

Ход матча

8'
Рёйкьер Никлас
1:0
28'
Adam Jakobsen
2:0
45'
 
Nicklas Mouritzen
45'
 
Кёлер Свен
46'
 
Овюсу Лерой
Gustav Grubbe
46'
 
Манне Аласана
Кёлер Свен
46'
 
Charly Horneman
Вяйсянен Саули
49'
Бергер Софус
 
52'
Tobias Bach
3:0
55'
Маркуссен Густав
Бергер Софус
 
56'
Simon Baekgaard
Хетеми Лундрим
 
69'
Jakob Vestergaard Jessen
Adam Jakobsen
 
69'
Далль Эскилль
Emilio Simonsen
 
71'
 
Tyler Burey
Мустафич Ален
72'
Jakob Vestergaard Jessen
 
75'
 
Aske Adelgaard
Bjoern Paulsen
82'
Tobias Bach
 
83'
Mikkel Juhl Andersen
Tobias Bach
 
90'
3:1
Овюсу Лерой
90'
 
Aske Adelgaard

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 18
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 7
  • 50 Владение мячом, % 50
33
Frederik
Mehder
4
Фишер
Миккель
8
Вольгемут
Миккель
18
Йулсгор
Йеспер
14
Кристенсен
Фредерик
24
Хетеми
Лундрим
10
Рёйкьер
Никлас
16
Tobias
Bach
21
Бергер
Софус
15
Emilio
Simonsen
11
Adam
Jakobsen
13
Бернат
Ханс
Кристиан
5
Mihajlo
Ivancevic
4
Bjoern
Paulsen
16
Вяйсянен
Саули
14
Gustav
Grubbe
3
Nicklas
Mouritzen
24
Мустафич
Ален
6
Кёлер
Свен
18
Max
Ejdum
22
Хаяль
Рами
7
Буя
Турай
Мохамед
Фредерисия
4-2-3-1
Оденсе
5-3-2

История личных встреч

Фредерисия
Оденсе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
1:1
К
2:1
ТМС
1:2
К
1:0
ТМС
1:0
К
3:5

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Фредерисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adam Jakobsen 2 0.5
Tobias Bach 2 0.5
Рёйкьер Никлас 1 0.25
Emilio Simonsen 1 0.25
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овюсу Лерой 1 0.5
Буя Турай Мохамед 1 0.5

Карточки

Фредерисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергер Софус 1 0
Tobias Bach 1 0
Jakob Vestergaard Jessen 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicklas Mouritzen 1 0
Кёлер Свен 1 0
Aske Adelgaard 1 0

Результаты матчей

Фредерисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оденсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Фредерисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Оденсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Фредерисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Оденсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фредерисия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хельсингёр - Фредерисия 3:3 Хиллерёд - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Сённерйюск 1:2 Фредерисия - Нествед 4:1
Ольборг - Фредерисия 2:3 Колдинг - Фредерисия 1:2 Фредерисия - Хельсингёр 0:0 Далум - Фредерисия 1:8 Венсюссель - Фредерисия 0:2 Кёге - Фредерисия 0:0 Фредерисия - Хорсенс 2:0 Б-93 - Фредерисия 0:5 Бредбалле - Фредерисия 0:8 Фредерисия - Хиллерёд 3:2 Ольборг - Фредерисия 4:0 Сённерйюск - Фредерисия 1:3 Фредерисия - Хобро 0:2 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3 Венсюссель - Фредерисия 0:2 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2
Оденсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2
Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4

Результаты матчей

Фредерисия
Оденсе

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:8
1 раз 33%
1:8
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

8
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:8
1 раз 25%
1:8
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
8
2 раза 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фредерисия
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
2
1
4.5
2
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
2
2
4.5
2
2
5.5
1/8 финала
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
2 Виборг
3 Норшелланн
1 Видовре
5 Силькеборг
4 Академик БК
3 Вайле
3 Фредерисия
1 Оденсе
Ишой
АГФ Орхус
Раннерс
Брондбю
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Люнгбю Гудьонсен Андри 2
Фредерисия Adam Jakobsen 2
Весь список

Топ нарушителей
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Норшелланн Свенссон Даниэль 1
Видовре Спельманн Мартин 1
Копенгаген Вавро Денис 1
Мидтьюлланн Олссон Кристоффер 1
Весь список
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