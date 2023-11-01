Тур: 4.
3:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолРёйкьер Никлас
2:0
28' ГолAdam Jakobsen
45' Желтая карточкаNicklas Mouritzen
45' Желтая карточкаКёлер Свен
49' Желтая карточкаБергер Софус
3:0
52' ГолTobias Bach
72' Желтая карточкаJakob Vestergaard Jessen
82' Желтая карточкаTobias Bach
3:1
90' ГолОвюсу Лерой
90' Желтая карточкаAske Adelgaard
90'+5
Ход матча
8'
1:0
28'
2:0
45'
49'
52'
3:0
82'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 18
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 7
-
50 Владение мячом, % 50
16
Tobias
Bach
21
Бергер
Софус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Tobias BachПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Михаэль Хансен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Max EjdumПолузащитник
-
22 Хаяль РамиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Tyler Burey
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Фредерисия
Оденсе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Фредерисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adam Jakobsen
|2
|0.5
|Tobias Bach
|2
|0.5
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.25
|Emilio Simonsen
|1
|0.25
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овюсу Лерой
|1
|0.5
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.5
Карточки
Фредерисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергер Софус
|1
|0
|Tobias Bach
|1
|0
|Jakob Vestergaard Jessen
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Кёлер Свен
|1
|0
|Aske Adelgaard
|1
|0
Результаты матчей
Фредерисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оденсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Фредерисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Оденсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Фредерисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Оденсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фредерисия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хельсингёр - Фредерисия 3:3 Хиллерёд - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Сённерйюск 1:2 Фредерисия - Нествед 4:1
Ольборг - Фредерисия 2:3 Колдинг - Фредерисия 1:2 Фредерисия - Хельсингёр 0:0 Далум - Фредерисия 1:8 Венсюссель - Фредерисия 0:2 Кёге - Фредерисия 0:0 Фредерисия - Хорсенс 2:0 Б-93 - Фредерисия 0:5 Бредбалле - Фредерисия 0:8 Фредерисия - Хиллерёд 3:2 Ольборг - Фредерисия 4:0 Сённерйюск - Фредерисия 1:3 Фредерисия - Хобро 0:2 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3 Венсюссель - Фредерисия 0:2 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2
Оденсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2
Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4
Результаты матчей
Фредерисия
Оденсе
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:8
1 раз 33%
1:8
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
8
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:8
1 раз 25%
1:8
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
8
2 раза 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Фредерисия
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|2
|Фредерисия
|Adam Jakobsen
|2
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1
|Норшелланн
|Свенссон Даниэль
|1
|Видовре
|Спельманн Мартин
|1
|Копенгаген
|Вавро Денис
|1
|Мидтьюлланн
|Олссон Кристоффер
|1