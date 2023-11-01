  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4.
Академик БК
1:1
Итог после пенальти
3
2
Вайле
0'
1:0
17' Гол
Гомес Эмилиано
68' Желтая карточка
1:1
77' Гол в свои ворота
Tim Freriks
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
3 2
Killian van Mil
1:1
1:2
Christian Groendal
Гомес Эмилиано
1:2
1:2
Ролантссон Гилли
Аскхам Хердур
1:2
1:2
Бусуладжич Азер
Tim Freriks
2:2
2:3
Lasse Floe
Ibrahim Kalil Doumbia
3:3
3:3
Гуннелунн Томас
Коуделка Адриен
4:3
4:3
Велков Стефан

Ход матча

17'
Гомес Эмилиано
1:0
68'
 
77'
1:1
Tim Freriks
90'
 
90'
 
121'
Killian van Mil
1:1
121'
1:2
Christian Groendal
121'
Гомес Эмилиано
1:2
121'
1:2
Ролантссон Гилли
121'
Аскхам Хердур
1:2
121'
1:2
Бусуладжич Азер
121'
Tim Freriks
2:2
121'
2:3
Lasse Floe
121'
Ibrahim Kalil Doumbia
3:3
121'
3:3
Гуннелунн Томас
122'
Коуделка Адриен
4:3
122'
4:3
Велков Стефан
Пен
3:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 83 Владение мячом, % 17
1
Гротхёйзен
Инди
40
Аскхам
Хердур
4
Коуделка
Адриен
3
Линделль
Эрик
29
Ibrahim
Kalil
Doumbia
8
Darren
Sidoel
6
Педерсен
Даниэль
24
Mark
Garly
28
Гомес
Эмилиано
22
Tim
Freriks
11
Killian
van
Mil
31
Векич
Игор
14
Гуннелунн
Томас
13
Велков
Стефан
4
Oliver
Provstgaard
34
Lasse
Floe
22
Vladimir
Arsic
25
Леуритсен
Тобиас
8
Бусуладжич
Азер
10
Kristian
Kirkegaard
23
Ролантссон
Гилли
37
Christian
Groendal
Академик БК
4-3-3
Вайле
3-4-2-1

История личных встреч

Академик БК
Вайле

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

64
100

Бомбардиры внутри турнира

Академик БК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндукву Лейтон 1 0.25
Гомес Эмилиано 1 0.25
Вагнер Кристиан 1 0.25
Ilias Namli 1 0.25
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгбакото Йени 2 0.67
Ассехнун Джасин-Амин 2 0.67
Леуритсен Тобиас 1 0.33
Kristian Kirkegaard 1 0.33
Ювара Муса 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Академик БК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вайле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Академик БК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Вайле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Академик БК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Вайле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Академик БК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тистед - Академик БК 0:1 Брабранд - Академик БК 2:2 Академик БК - Скиве 0:0 Орхус Фремад - Академик БК 1:1
Академик БК - Тистед 2:1 Фредериксберг Альянсен - Академик БК 2:3 Мидделфарт - Академик БК 1:0 Академик БК - Фремад Амагер 2:0 ФК Роскилле - Академик БК 2:0 Оуре - Академик БК 3:4 Академик БК - Эсбьерг 0:3 Фредериксберг Альянсен - Академик БК 2:2 Академик БК - Хеллеруп 5:4 Академик БК - Брабранд 1:1 Ледоэе-Сморум - Академик БК 1:2 Нюкёбинг - Академик БК 0:0 Академик БК - Фредериксберг Альянсен 6:3 Конкордия Гамбург - Академик БК 1:2 Академик БК - Хиллерёд 3:2 Орхус Фремад - Академик БК 5:2
Вайле
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0
ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3

Результаты матчей

Академик БК
Вайле

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Академик БК
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2
1/8 финала
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
2 Виборг
3 Норшелланн
1 Видовре
5 Силькеборг
4 Академик БК
3 Вайле
3 Фредерисия
1 Оденсе
Ишой
АГФ Орхус
Раннерс
Брондбю
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Люнгбю Гудьонсен Андри 2
Фредерисия Adam Jakobsen 2
Весь список

Топ нарушителей
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Норшелланн Свенссон Даниэль 1
Видовре Спельманн Мартин 1
Копенгаген Вавро Денис 1
Мидтьюлланн Олссон Кристоффер 1
Весь список
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гомес Эмилиано не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Велков Стефан не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Коуделка Адриен реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Christian Gammelgaard реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Killian van Mil не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 106'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Второй тайм
    • 77'
      Г О О О О Л - Tim Freriks уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 76'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Г О О О О Л - Гомес Эмилиано бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Академик БК 1:1 Вайле онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     