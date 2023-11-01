Тур: 4.
1:1
Итог после пенальти
3
2
0'
1:0
17' ГолГомес Эмилиано
1:1
77' Гол в свои воротаTim Freriks
3 2
1:1
1:2
1:2
1:2
1:2
2:2
2:3
3:3
4:3
4:3
Ход матча
17'
1:0
68'
77'
1:1
90'
90'
121'
1:1
121'
121'
1:2
121'
1:2
121'
1:2
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
121'
3:3
122'
4:3
122'
4:3
Пен
3:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
83 Владение мячом, % 17
24
Mark
Garly
22
Tim
Freriks
31
Векич
Игор
34
Lasse
Floe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Mark GarlyПолузащитник
- Нападающий
-
22 Tim FreriksНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
20 Abel Walatee
-
21 Ilias Namli
-
30 Julius Lind
-
-
-
-
Главный тренер: David Roufpanah
- Основной состав
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Lasse FloeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Ювара МусаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
История личных встреч
Академик БК
Вайле
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
64
100
Бомбардиры внутри турнира
Академик БК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндукву Лейтон
|1
|0.25
|Гомес Эмилиано
|1
|0.25
|Вагнер Кристиан
|1
|0.25
|Ilias Namli
|1
|0.25
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгбакото Йени
|2
|0.67
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0.67
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.33
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.33
|Ювара Муса
|1
|0.33
Карточки
Результаты матчей
Академик БК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вайле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Академик БК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Вайле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Академик БК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Вайле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Академик БК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тистед - Академик БК 0:1 Брабранд - Академик БК 2:2 Академик БК - Скиве 0:0 Орхус Фремад - Академик БК 1:1
Академик БК - Тистед 2:1 Фредериксберг Альянсен - Академик БК 2:3 Мидделфарт - Академик БК 1:0 Академик БК - Фремад Амагер 2:0 ФК Роскилле - Академик БК 2:0 Оуре - Академик БК 3:4 Академик БК - Эсбьерг 0:3 Фредериксберг Альянсен - Академик БК 2:2 Академик БК - Хеллеруп 5:4 Академик БК - Брабранд 1:1 Ледоэе-Сморум - Академик БК 1:2 Нюкёбинг - Академик БК 0:0 Академик БК - Фредериксберг Альянсен 6:3 Конкордия Гамбург - Академик БК 1:2 Академик БК - Хиллерёд 3:2 Орхус Фремад - Академик БК 5:2
Вайле
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0
ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3
Результаты матчей
Академик БК
Вайле
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Академик БК
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
12
13
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|2
|Фредерисия
|Adam Jakobsen
|2
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1
|Норшелланн
|Свенссон Даниэль
|1
|Видовре
|Спельманн Мартин
|1
|Копенгаген
|Вавро Денис
|1
|Мидтьюлланн
|Олссон Кристоффер
|1