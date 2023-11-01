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  3. Дания
  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4.
Виборг
2:3
Конец матча
Норшелланн
0'
1:0
31' Гол
Гроннинг Йеппе
1:1
45' Гол
Расмуссен Кристиан
1:2
54' Гол
Расмуссен Кристиан
1:3
57' Гол
Расмуссен Кристиан
2:3
64' Гол
Сёндергаард Мадс
65' Желтая карточка
Свенссон Даниэль
76' Желтая карточка
Фресе Мартин
90' Желтая карточка
Хансен Андреас
90'+5
1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
18
Мбом
Жан-Мануэль
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
14
Anosike
Ementa
7
Sergio
Andrade
13
Хансен
Андреас
III
19
Хэй
Лукас
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
23
Вилладсен
Оливер
6
Тверсков
Йеппе
29
Доржелес
Марио
27
Свенссон
Даниэль
12
Асконе
Рокко
17
Расмуссен
Кристиан
8
Скьеллеруп
Андреас
Виборг
4-3-3
Норшелланн
3-4-3

История личных встреч

Виборг
Норшелланн

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

22 матча

13.6%
27.3%
59.1%
3 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

4.5%
40.9%
54.6%
1 победа 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

СД
0:2
СД
4:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.9
1.08

Среднее время на гол

100
83

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.5
1.41

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
63

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грённинг Йеппе 1 0.5
Гроннинг Йеппе 1 0.5
Jakob Bonde 1 0.5
Томас Найджел 1 0.5
Anosike Ementa 1 0.5
Сёндергаард Мадс 1 0.5
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Кристиан 3 1.5
Фресе Мартин 1 0.5
Беньямин Нюгрен 1 0.5

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0

Результаты матчей

Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Норшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Виборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Норшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
3
50%
2
50%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1
Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0
Норшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1
Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3

Результаты матчей

Виборг
Норшелланн

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Виборг
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1/8 финала
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
2 Виборг
3 Норшелланн
1 Видовре
5 Силькеборг
4 Академик БК
3 Вайле
3 Фредерисия
1 Оденсе
Ишой
АГФ Орхус
Раннерс
Брондбю
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Люнгбю Гудьонсен Андри 2
Фредерисия Adam Jakobsen 2
Весь список

Топ нарушителей
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Норшелланн Свенссон Даниэль 1
Видовре Спельманн Мартин 1
Копенгаген Вавро Денис 1
Мидтьюлланн Олссон Кристоффер 1
Весь список
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