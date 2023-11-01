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Тур: 4. Стадион: .
Эвертон
2:0
Второй тайм: 71'
Бёрнли
0'
1:0
13' Гол
Тарковски Джеймс
29' Желтая карточка
Аль-Дахиль Амин
2:0
53' Гол
Онана Амаду
58' Желтая карточка
Витиньо Виктор

Ход матча

13'
Тарковски Джеймс
(Макнил Дуайт)
1:0
29'
 
Аль-Дахиль Амин
53'
Онана Амаду
(Калверт-Льюин Доминик)
2:0
58'
 
Витиньо Виктор

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 115
Эвертон 93% (107)
X 4.3% (5)
Бёрнли 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Бёрнли
6.90
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
37
Гарнер
Джеймс
8
Онана
Амаду
7
Макнил
Дуайт
10
Данджума
Арно
9
Калверт-Льюин
Доминик
49
Мурич
Ариянет
22
Витиньо
Виктор
II
28
Аль-Дахиль
Амин
2
О'Ши
Дара
44
Делькруа
Ханнес
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
34
Ларсен
Якоб-Бруун
31
Ндайишимий
Майк
15
Редмонд
Натан
9
Родригес
Джей
Эвертон
4-4-1-1
Бёрнли
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Бёрнли

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
144

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
80

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калверт-Льюин Доминик 1 0.33
Онана Амаду 1 0.33
Тарковски Джеймс 1 0.33
Гарнер Джеймс 1 0.33
Данджума Арно 1 0.33
Гомеш Бету 1 0.33
Дукуре Абдулай 0 0
Мопе Нил 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берге Сандер 1 0.33
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.33
О'Ши Дара 1 0.33
Амдуни Зеки 1 0.33
Одоберт Уилсон 1 0.33
Зарури Анасс 0 0
Браунхилл Джош 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттерсон Нэйтан 1 0
Тарковски Джеймс 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Джей 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Берге Сандер 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Мурич Ариянет 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0

Результаты матчей

Эвертон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бёрнли
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бёрнли
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3
Бёрнли
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2
Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2

Результаты матчей

Эвертон
Бёрнли

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
Вест Хэм
Арсенал
Борнмут
Ливерпуль
Ипсвич
Фулхэм
Челси
Блэкберн
Эвертон
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Мидлсбро Роджерс Морган 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Манчестер Юнайтед Межбри Ханнибал 2
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Аль-Дахиль Амин получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Макнил Дуайт сделал результативную передачу.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 115
Эвертон 93% (107)
X 4.3% (5)
Бёрнли 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Бёрнли
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эвертон 2:0 Бёрнли

Исход игры
Эвертон
93% (107)
Ничья
4.3% (5)
Бёрнли
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.07% (53)
Меньше
50.93% (55)
Обе команды забьют
Да
51.85% (56)
Нет
48.15% (52)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
39.1% (45)
1:0 Эвертон
33.9% (39)
2:0 Эвертон
10.4% (12)
3:1 Эвертон
3.5% (4)
1:1 Ничья
2.6% (3)
1:2 Бёрнли
1.7% (2)
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