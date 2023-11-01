Тур: 4. Стадион: Гудисон Парк. Зрители: 38841
0'
1:0
13' ГолТарковски Джеймс
29' Желтая карточкаАль-Дахиль Амин
2:0
53' ГолОнана Амаду
58' Желтая карточкаВитиньо Виктор
3:0
90' ГолЯнг Эшли
90'+6
Ход матча
13'
1:0
29'
53'
58'
90'
3:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зарури АнассНападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
История личных встреч
Эвертон
Бёрнли
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Среднее время на гол
55
55
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Среднее время на гол
60
144
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
80
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.33
|Гомеш Бету
|1
|0.33
|Онана Амаду
|1
|0.33
|Янг Эшли
|1
|0.33
|Тарковски Джеймс
|1
|0.33
|Гарнер Джеймс
|1
|0.33
|Данджума Арно
|1
|0.33
|Дукуре Абдулай
|0
|0
|Мопе Нил
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берге Сандер
|1
|0.33
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.33
|О'Ши Дара
|1
|0.33
|Амдуни Зеки
|1
|0.33
|Одоберт Уилсон
|1
|0.33
|Зарури Анасс
|0
|0
|Браунхилл Джош
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Джей
|1
|0
|Браунхилл Джош
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Мурич Ариянет
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бёрнли
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бёрнли
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3
Бёрнли
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2
Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2
Результаты матчей
Эвертон
Бёрнли
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Кардифф Сити
|Этете Кион
|3
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Манчестер Юнайтед
|Межбри Ханнибал
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 3:0 Бёрнли
Исход игры
Эвертон
93% (107)
Ничья
4.3% (5)
Бёрнли
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.07% (53)
Меньше
50.93% (55)
Обе команды забьют
Да
51.85% (56)
Нет
48.15% (52)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
39.1% (45)
1:0 Эвертон
33.9% (39)
2:0 Эвертон
10.4% (12)
3:1 Эвертон
3.5% (4)
1:1 Ничья
2.6% (3)
1:2 Бёрнли
1.7% (2)
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