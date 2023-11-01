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Тур: 4. Стадион: . Зрители: 38841
Эвертон
3:0
Конец матча
Бёрнли
0'
1:0
13' Гол
Тарковски Джеймс
29' Желтая карточка
Аль-Дахиль Амин
2:0
53' Гол
Онана Амаду
58' Желтая карточка
Витиньо Виктор
3:0
90' Гол
Янг Эшли
90'+6

Ход матча

13'
Тарковски Джеймс
(Макнил Дуайт)
1:0
29'
 
Аль-Дахиль Амин
53'
Онана Амаду
(Калверт-Льюин Доминик)
2:0
58'
 
Витиньо Виктор
66'
 
Амдуни Зеки
Родригес Джей
66'
 
Зарури Анасс
Редмонд Натан
66'
 
Одоберт Уилсон
Ларсен Якоб-Бруун
68'
Гомеш Бету
Калверт-Льюин Доминик
 
68'
Дукуре Абдулай
Данджума Арно
 
79'
Гуэйе Идрисса
Онана Амаду
 
80'
Паттерсон Нэйтан
Харрисон Джек
 
83'
 
Корк Джек
Берге Сандер
83'
 
Робертс Коннор
Витиньо Виктор
90'
Янг Эшли
(Гомеш Бету)
3:0
90'
Доббин Льюис
Макнил Дуайт
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 115
Эвертон 93% (107)
X 4.3% (5)
Бёрнли 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
37
Гарнер
Джеймс
8
Онана
Амаду
7
Макнил
Дуайт
10
Данджума
Арно
9
Калверт-Льюин
Доминик
49
Мурич
Ариянет
22
Витиньо
Виктор
II
28
Аль-Дахиль
Амин
2
О'Ши
Дара
44
Делькруа
Ханнес
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
34
Ларсен
Якоб-Бруун
31
Ндайишимий
Майк
15
Редмонд
Натан
9
Родригес
Джей
Эвертон
4-4-1-1
Бёрнли
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Бёрнли

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
144

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
80

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калверт-Льюин Доминик 1 0.33
Гомеш Бету 1 0.33
Онана Амаду 1 0.33
Янг Эшли 1 0.33
Тарковски Джеймс 1 0.33
Гарнер Джеймс 1 0.33
Данджума Арно 1 0.33
Дукуре Абдулай 0 0
Мопе Нил 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берге Сандер 1 0.33
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.33
О'Ши Дара 1 0.33
Амдуни Зеки 1 0.33
Одоберт Уилсон 1 0.33
Зарури Анасс 0 0
Браунхилл Джош 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттерсон Нэйтан 1 0
Тарковски Джеймс 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Джей 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Берге Сандер 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Мурич Ариянет 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0

Результаты матчей

Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бёрнли
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бёрнли
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3
Бёрнли
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2
Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2

Результаты матчей

Эвертон
Бёрнли

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
3 Вест Хэм
1 Арсенал
1 Борнмут
2 Ливерпуль
1 Ипсвич
3 Фулхэм
2 Челси
0 Блэкберн
3 Эвертон
0 Бёрнли
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Мидлсбро Роджерс Морган 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Манчестер Юнайтед Межбри Ханнибал 2
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Г О О О О Л - Онана Амаду бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Аль-Дахиль Амин получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Макнил Дуайт сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Тарковски Джеймс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Эвертон 93% (107)
    X 4.3% (5)
    Бёрнли 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Эвертон 3:0 Бёрнли онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 3:0 Бёрнли

    Исход игры
    Эвертон
    93% (107)
    Ничья
    4.3% (5)
    Бёрнли
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.07% (53)
    Меньше
    50.93% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    51.85% (56)
    Нет
    48.15% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    39.1% (45)
    1:0 Эвертон
    33.9% (39)
    2:0 Эвертон
    10.4% (12)
    3:1 Эвертон
    3.5% (4)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Бёрнли
    1.7% (2)
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