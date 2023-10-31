  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4.
Хельсингёр
2:2
Доп. время (1 тайм)
Люнгбю
0'
7' Желтая карточка
Вадстрюп Якоб
22' Желтая карточка
Финнссон Кольбейн
1:0
29' Гол
Yakob Johansson III
30' Желтая карточка
Alexander Hvid
1:1
31' Пенальти
Сигурдссон Гильфи
33' Желтая карточка
Monday Bassey Etim
1:2
45' Гол
Сигурдссон Гильфи
83' Желтая карточка
Магнуссон Сайвар-Атли
2:2
86' Гол
Mathias Christensen

Ход матча

7'
Вадстрюп Якоб
 
22'
 
Финнссон Кольбейн
29'
Yakob Johansson III
1:0
30'
Alexander Hvid
 
31'
1:1
Сигурдссон Гильфи
33'
Monday Bassey Etim
 
45'
1:2
Сигурдссон Гильфи
46'
Кристенсен Фредерик
Monday Bassey Etim
 
46'
Бремс Матиас
Alexander Hvid
 
67'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
Сигурдссон Гильфи
67'
 
Гюткьяер Фредерик
Гудьонсен Андри
71'
Rasmus Linden
Yakob Johansson III
 
79'
 
Чорлу Резан
Амон Джонатан
83'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
85'
Mathias Christensen
Robert Marcus
 
86'
Mathias Christensen
2:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Хельсингёр
Ничья
Люнгбю
6.20
Реклама, ligastavok.ru
4.90
Реклама, ligastavok.ru
7.94
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
31
Hjalte
Petersen
47
Tobias
Elmelund
3
Хельструп
Фредерик
6
Вадстрюп
Якоб
4
Mikkel
Knudsen
I
29
Emil
Wass
21
Robert
Marcus
25
Alexander
Hvid
11
Monday
Bassey
Etim
7
Yakob
Johansson
III
9
Oliver
Drost
1
Mads
Kikkenborg
30
Ромер
Марсель
23
Грегор
Паскаль
3
Хамалайнен
Брайан
7
William
Kumado
20
Финнссон
Кольбейн
13
Винтер
Каспер
42
Чуквуани
Точи
18
Сигурдссон
Гильфи
22
Гудьонсен
Андри
17
Амон
Джонатан
Хельсингёр
3-4-3
Люнгбю
3-4-1-2

История личных встреч

Хельсингёр
Люнгбю

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
0:2
К
2:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:3
ТМК
1:0
ТМК
4:3
ТМК
1:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:1
СД
2:1
СД
3:1
ТМК
4:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
4:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Хельсингёр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хасани Феран 1 0.25
Oliver Drost 1 0.25
Yakob Johansson III 1 0.25
Mathias Christensen 1 0.25
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 2 0.67
Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.67
Грегор Паскаль 1 0.33
Чорлу Резан 1 0.33

Карточки

Хельсингёр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Monday Bassey Etim 1 0
Вадстрюп Якоб 1 0
Alexander Hvid 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0

Результаты матчей

Хельсингёр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Хельсингёр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Хельсингёр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсингёр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хельсингёр - Фредерисия 3:3 Хобро - Хельсингёр 1:0 Хельсингёр - Венсюссель 0:1 Кёге - Хельсингёр 1:0
Орхус Фремад - Хельсингёр 1:2 Хельсингёр - Сённерйюск 3:4 Фредерисия - Хельсингёр 0:0 ФК Скьельд II - Хельсингёр 2:5 Хельсингёр - Хобро 1:3 Колдинг - Хельсингёр 4:0 Хельсингёр - Хиллерёд 1:6 Хорсенс - Хельсингёр 3:1 Хельсингёр - Ольборг 1:1 Драгун - Хельсингёр 0:4 Венсюссель - Хельсингёр 2:1 Хельсингёр - Б-93 2:0 Хельсингёр - Нествед 2:1 Хельсингёр - Никобинг 1:0 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2
Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0

Результаты матчей

Хельсингёр
Люнгбю

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хельсингёр
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
2
1
3.5
1
1
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
2
1
3.5
1
1
1
2
4.5
1/8 финала
Хельсингёр
Люнгбю
Копенгаген
Мидтьюлланн
Виборг
Норшелланн
Видовре
Силькеборг
Академик БК
Вайле
Фредерисия
Оденсе
Ишой
АГФ Орхус
Раннерс
Брондбю
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Люнгбю Гудьонсен Андри 2
Вайле Ассехнун Джасин-Амин 2
Б-93 Jeppe Erenbjerg 2
Весь список

Топ нарушителей
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1
Люнгбю Магнуссон Сайвар-Атли 1
Хельсингёр Monday Bassey Etim 1
Хельсингёр Вадстрюп Якоб 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    William Kumado сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Сигурдссон Гильфи бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Хельсингёр
    Ничья
    Люнгбю
    6.20
    Реклама, ligastavok.ru
    4.90
    Реклама, ligastavok.ru
    7.94
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хельсингёр 2:2 Люнгбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хельсингёр
    Люнгбю
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     