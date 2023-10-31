Тур: 4.
2:2
Доп. время (1 тайм)
0'
7' Желтая карточкаВадстрюп Якоб
22' Желтая карточкаФиннссон Кольбейн
1:0
29' ГолYakob Johansson III
30' Желтая карточкаAlexander Hvid
1:1
31' ПенальтиСигурдссон Гильфи
33' Желтая карточкаMonday Bassey Etim
1:2
45' ГолСигурдссон Гильфи
83' Желтая карточкаМагнуссон Сайвар-Атли
2:2
86' ГолMathias Christensen
Ход матча
29'
30'
31'
45'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
46 Владение мячом, % 54
29
Emil
Wass
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Emil WassПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Бремс МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
24 Mathias Bill
-
-
-
Главный тренер: Alvaro Santos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Johan Meyer
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Хельсингёр
Люнгбю
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
18 матчей
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Хельсингёр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хасани Феран
|1
|0.25
|Oliver Drost
|1
|0.25
|Yakob Johansson III
|1
|0.25
|Mathias Christensen
|1
|0.25
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|2
|0.67
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.67
|Грегор Паскаль
|1
|0.33
|Чорлу Резан
|1
|0.33
Карточки
Хельсингёр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Monday Bassey Etim
|1
|0
|Вадстрюп Якоб
|1
|0
|Alexander Hvid
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
Результаты матчей
Хельсингёр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Хельсингёр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Хельсингёр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсингёр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хельсингёр - Фредерисия 3:3 Хобро - Хельсингёр 1:0 Хельсингёр - Венсюссель 0:1 Кёге - Хельсингёр 1:0
Орхус Фремад - Хельсингёр 1:2 Хельсингёр - Сённерйюск 3:4 Фредерисия - Хельсингёр 0:0 ФК Скьельд II - Хельсингёр 2:5 Хельсингёр - Хобро 1:3 Колдинг - Хельсингёр 4:0 Хельсингёр - Хиллерёд 1:6 Хорсенс - Хельсингёр 3:1 Хельсингёр - Ольборг 1:1 Драгун - Хельсингёр 0:4 Венсюссель - Хельсингёр 2:1 Хельсингёр - Б-93 2:0 Хельсингёр - Нествед 2:1 Хельсингёр - Никобинг 1:0 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2
Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0
Результаты матчей
Хельсингёр
Люнгбю
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хельсингёр
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|2
|Вайле
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|Б-93
|Jeppe Erenbjerg
|2
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1
|Люнгбю
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|Хельсингёр
|Monday Bassey Etim
|1
|Хельсингёр
|Вадстрюп Якоб
|1