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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4.
Копенгаген
1:0
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
45' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
71' Желтая карточка
Вавро Денис
1:0
77' Гол
Бардгджи Руни
82' Желтая карточка
Франкулино
90' Желтая карточка
Бардгджи Руни
90'+8
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
6
Соренсен
Кристиан
I
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
39
Хойленд
Оскар
11
Ларссон
Джордан
14
Корнелиус
Андреас
9
Гонсалвеш
Диогу
50
Фрайсль
Мартин
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
37
Гигович
Армин
8
Олссон
Кристоффер
58
Симсир
Араль
9
Брюнхильдсен
Ола
10
Гуэ-Сон
Чо
Копенгаген
4-3-3
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Копенгаген
Мидтьюлланн

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63%
44.4%
17 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
29.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы

55 матчей

41.8%
14.5%
43.7%
23 победы 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

30.9%
38.2%
30.9%
17 побед 21 ничья 17 побед

Второй тайм

36.4%
23.6%
40%
20 побед 13 ничьих 22 победы

История матчей

СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
4:2
СД
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СД
4:0
СД
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

53
34

Голов в среднем за матч

1.89
1.26

Среднее время на гол

47
71

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

1.93
1.29

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

105
70

Голов в среднем за матч

1.91
1.27

Тотал матчей

2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
44
Больше 80%
Меньше 20%
11
34
Больше 62%
Меньше 38%
21
24
Больше 44%
Меньше 56%
31
13
Больше 24%
Меньше 76%
42
6
Больше 11%
Меньше 89%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

47
70

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лерагер Лукас 2 1
Бардгджи Руни 2 1
Оскарссон Орри 2 1
Эльюнусси Мохамед 1 0.5
Вавро Денис 1 0.5
Саса Ноа Донован 1 0.5
Victor Froholdt 1 0.5
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарлес 1 0.33
Франкулино 1 0.33

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вавро Денис 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Кристоффер 1 0
Франкулино 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
0
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
3
30%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1
Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2
Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0

Результаты матчей

Копенгаген
Мидтьюлланн

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:9
1 раз 100%
0:13
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

9
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
13
1 раз 33%

Точный счет

0:9
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:13
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
9
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
13
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
2
1
1
5.5
1
2
1/8 финала
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
Виборг
Норшелланн
Видовре
Силькеборг
Академик БК
Вайле
Фредерисия
Оденсе
Ишой
АГФ Орхус
Раннерс
Брондбю
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Люнгбю Гудьонсен Андри 2
Вайле Ассехнун Джасин-Амин 2
Б-93 Jeppe Erenbjerg 2
Весь список

Топ нарушителей
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Копенгаген Вавро Денис 1
Мидтьюлланн Олссон Кристоффер 1
Хельсингёр Кристенсен Фредерик 1
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1
Весь список
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