Тур: 4.
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
71' Желтая карточкаВавро Денис
1:0
77' ГолБардгджи Руни
82' Желтая карточкаФранкулино
90' Желтая карточкаБардгджи Руни
90'+8
Ход матча
71'
77'
1:0
82'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 18
-
50 Владение мячом, % 50
33
Фальк
Расмус
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
-
11 Dario Osorio
-
17 Франкулино
-
Главный тренер: Томас Томасберг
История личных встреч
Копенгаген
Мидтьюлланн
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63%
44.4%
17 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
29.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы
55 матчей
41.8%
14.5%
43.7%
23 победы 8 ничьих 24 победы
Первый тайм
30.9%
38.2%
30.9%
17 побед 21 ничья 17 побед
Второй тайм
36.4%
23.6%
40%
20 побед 13 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
53
34
Голов в среднем за матч
1.89
1.26
Среднее время на гол
47
71
Всего голов
52
36
Голов в среднем за матч
1.93
1.29
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
105
70
Голов в среднем за матч
1.91
1.27
Тотал матчей
2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
44
Больше 80%
Меньше 20%
11
34
Больше 62%
Меньше 38%
21
24
Больше 44%
Меньше 56%
31
13
Больше 24%
Меньше 76%
42
6
Больше 11%
Меньше 89%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
47
70
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лерагер Лукас
|2
|1
|Бардгджи Руни
|2
|1
|Оскарссон Орри
|2
|1
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.5
|Вавро Денис
|1
|0.5
|Саса Ноа Донован
|1
|0.5
|Victor Froholdt
|1
|0.5
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарлес
|1
|0.33
|Франкулино
|1
|0.33
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вавро Денис
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Франкулино
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
0
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
3
30%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1
Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2
Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0
Результаты матчей
Копенгаген
Мидтьюлланн
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:9
1 раз 100%
0:13
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
9
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
13
1 раз 33%
Точный счет
0:9
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:13
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
9
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
13
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
12
11
12
11
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|2
|Вайле
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|Б-93
|Jeppe Erenbjerg
|2
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1
|Копенгаген
|Вавро Денис
|1
|Мидтьюлланн
|Олссон Кристоффер
|1
|Хельсингёр
|Кристенсен Фредерик
|1
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1