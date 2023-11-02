Тур: 4.
0'
12' Желтая карточкаDevrim Sahin
40' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
0:1
46' ГолБеихмо Феликс
63' Желтая карточкаБьюр Петер
0:2
72' ГолMathias Sauer
0:3
73' ГолАндерсон Микаэль
Ход матча
12'
40'
46'
0:1
63'
72'
0:2
73'
0:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 12
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
29 Владение мячом, % 71
19
Каль
Эрик
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
11 Ali Haider
-
15 Osman Kutlu
-
18 Saif Ahmed
-
23 Carl Cordua
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
Бомбардиры внутри турнира
Ишой
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Benjamin Warlo
|1
|0.25
|Mohamed Azaquoun
|1
|0.25
|Donavan Bagou
|1
|0.25
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беихмо Феликс
|2
|1
Карточки
Ишой
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Devrim Sahin
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Бьюр Петер
|1
|0
Результаты матчей
Ишой
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ишой
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Ишой
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ишой
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хольбек - Ишой 1:4 Ишой - Янг Бойз ФД 4:1 Фрем - Ишой 1:0 Ишой - Аварта 1:1
Янг Бойз ФД - Ишой 4:2 Ванлос - Ишой 1:3 Ишой - Оуре 2:2 ВСК Орхус - Ишой 2:1 Ишой - Хольбек 2:1 Херлев ИФ - Ишой 1:2 Ванлос - Ишой 2:0 Ишой - Хольстебро 3:2 Вейгаард - Ишой 0:0 Ишой - Несбю 1:1 Валленсбек - Ишой 0:6 ИФ Люсенг - Ишой 2:2 Ишой - Аварта 3:3 Фремад Амагер - Ишой 2:0 Ишой - Фредериксберг Альянсен 2:1 ВСК Орхус - Ишой 1:3
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1
Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1
Результаты матчей
Ишой
АГФ Орхус
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:6
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:6
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ишой
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|2
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|2
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1
|Норшелланн
|Свенссон Даниэль
|1
|Видовре
|Спельманн Мартин
|1
|Копенгаген
|Вавро Денис
|1
|Мидтьюлланн
|Олссон Кристоффер
|1