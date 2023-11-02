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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4.
Ишой
0:4
Конец матча
АГФ Орхус
0'
12' Желтая карточка
Devrim Sahin
40' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
0:1
46' Гол
Беихмо Феликс
63' Желтая карточка
Бьюр Петер
0:2
72' Гол
Mathias Sauer
0:3
73' Гол
Андерсон Микаэль
0:4
89' Гол
Mathias Sauer
90'+5

Ход матча

12'
Devrim Sahin
 
40'
 
Андерсон Микаэль
46'
0:1
Беихмо Феликс
46'
Josef Moussa
Donavan Bagou
 
46'
Hamid El Idrissi
Devrim Sahin
 
56'
Carl Cordua
Mikkel Vestergaard II
 
61'
 
Поульсен Николай
Кнудсен Магнус
62'
 
Бьюр Петер
Бек Юлиус Эскелунд
63'
 
Бьюр Петер
70'
 
Mathias Sauer
Каль Эрик
71'
 
Якоб Андерсен
Бех Тобиас
71'
Benjamin Warlo
Mohammed Azaquoun
 
72'
0:2
Mathias Sauer
73'
0:3
Андерсон Микаэль
73'
Osman Kutlu
Essam Salamoun
 
75'
 
Акото Михаэль
Хенриксен Тобиас
89'
0:4
Mathias Sauer

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 17
  • 2 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 28 Владение мячом, % 72
99
Dimitrije
Jensen
16
Bastian
Kruse
21
Mikkel
Vestergaard
II
42
Sebastian
Kristensen
12
Frederik
Munck
22
Ibrahim
Badran
30
Essam
Salamoun
5
Devrim
Sahin
8
Isaac
Kannah
19
Donavan
Bagou
10
Mohammed
Azaquoun
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
15
Кнудсен
Магнус
16
Бек
Юлиус
Эскелунд
8
Андерсон
Микаэль
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Ишой
5-3-2
АГФ Орхус
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ишой
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Benjamin Warlo 1 0.25
Mohamed Azaquoun 1 0.25
Donavan Bagou 1 0.25
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беихмо Феликс 2 1
Mathias Sauer 2 1
Андерсон Микаэль 1 0.5

Карточки

Ишой
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Devrim Sahin 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсон Микаэль 1 0
Бьюр Петер 1 0

Результаты матчей

Ишой
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ишой
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АГФ Орхус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Ишой
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
АГФ Орхус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ишой
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хольбек - Ишой 1:4 Ишой - Янг Бойз ФД 4:1 Фрем - Ишой 1:0 Ишой - Аварта 1:1
Янг Бойз ФД - Ишой 4:2 Ванлос - Ишой 1:3 Ишой - Оуре 2:2 ВСК Орхус - Ишой 2:1 Ишой - Хольбек 2:1 Херлев ИФ - Ишой 1:2 Ванлос - Ишой 2:0 Ишой - Хольстебро 3:2 Вейгаард - Ишой 0:0 Ишой - Несбю 1:1 Валленсбек - Ишой 0:6 ИФ Люсенг - Ишой 2:2 Ишой - Аварта 3:3 Фремад Амагер - Ишой 2:0 Ишой - Фредериксберг Альянсен 2:1 ВСК Орхус - Ишой 1:3
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1
Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1

Результаты матчей

Ишой
АГФ Орхус

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:6
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ишой
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5
1
1
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
1
2
2
2.5
1
1
1
3
3.5
1
1
1
3
4.5
1
3
5.5
1/8 финала
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
2 Виборг
3 Норшелланн
1 Видовре
5 Силькеборг
4 Академик БК
3 Вайле
3 Фредерисия
1 Оденсе
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Люнгбю Гудьонсен Андри 2
АГФ Орхус Беихмо Феликс 2
Весь список

Топ нарушителей
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Норшелланн Свенссон Даниэль 1
Видовре Спельманн Мартин 1
Брондбю Омойджуфано Охи 1
Брондбю Радошевич Йосип 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Mikkel Vestergaard уходит с поля. Carl Cordua выходит вместо него
    • 46'
      Devrim Sahin уходит с поля. Hamid El Idrissi выходит вместо него
    • 46'
      Donavan Bagou уходит с поля. Josef Moussa выходит вместо него
    • 46'
      Г О О О О Л - Беихмо Феликс бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Андерсон Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Devrim Sahin получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ишой 0:4 АГФ Орхус онлайн

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