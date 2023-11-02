Тур: 4.
0'
0:1
20' ГолСудзуки Юито
75' Желтая карточкаРадошевич Йосип
80' Желтая карточкаОмойджуфано Охи
90' Желтая карточкаЭвьен Хэкон
90' Желтая карточкаБьёркенгрен Йон
90'+7
Ход матча
20'
0:1
75'
80'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
54 Владение мячом, % 46
17
Альбек
Мадс
90
Одей
Стивен
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эвьен ХэконНападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
История личных встреч
Раннерс
Брондбю
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
72.2%
13 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
33 матча
18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед
Первый тайм
24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 23 победы
51 матч
21.6%
25.5%
52.9%
11 побед 13 ничьих 27 побед
Первый тайм
25.5%
41.2%
33.3%
13 побед 21 ничья 17 побед
Второй тайм
21.6%
33.3%
45.1%
11 побед 17 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.38
1.16
Среднее время на гол
65
77
Всего голов
41
51
Голов в среднем за матч
1.64
1.96
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
77
80
Голов в среднем за матч
1.51
1.57
Тотал матчей
2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
23
Больше 45%
Меньше 55%
28
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
5
Больше 10%
Меньше 90%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
59
57
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0.5
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.5
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.5
|Бундгаард Филип
|1 (1)
|0.5
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Судзуки Юито
|2
|1
|Oscar Schwartau
|1
|0.5
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брондбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Раннерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брондбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0
Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1
Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3
Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3
Результаты матчей
Раннерс
Брондбю
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
4:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|2
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|2
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1
|Норшелланн
|Свенссон Даниэль
|1
|Видовре
|Спельманн Мартин
|1
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|1
|Брондбю
|Радошевич Йосип
|1