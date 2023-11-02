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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4.
Раннерс
0:1
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
20' Гол
Судзуки Юито
75' Желтая карточка
Радошевич Йосип
80' Желтая карточка
Омойджуфано Охи
90' Желтая карточка
Эвьен Хэкон
90' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
90'+7
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
5
Hugo
Andersson2
19
William
Kaastrup
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
17
Альбек
Мадс
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
21
Эйджийри
Эрнест
1
Пенц
Патрик
18
Шиембе
Кевин
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
14
Менса
Кевин
24
Дивкович
Марко
8
Греве
Матиас
22
Радошевич
Йосип
28
Судзуки
Юито
41
Oscar
Schwartau
36
Квистгарден
Матиас
Раннерс
4-4-2
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Раннерс
Брондбю

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
72.2%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

33 матча

18.2%
81.8%
0 побед 6 ничьих 27 побед

Первый тайм

24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 23 победы

51 матч

21.6%
25.5%
52.9%
11 побед 13 ничьих 27 побед

Первый тайм

25.5%
41.2%
33.3%
13 побед 21 ничья 17 побед

Второй тайм

21.6%
33.3%
45.1%
11 побед 17 ничьих 23 победы

История матчей

СД
2:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:4
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.38
1.16

Среднее время на гол

65
77

Всего голов

41
51

Голов в среднем за матч

1.64
1.96

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

77
80

Голов в среднем за матч

1.51
1.57

Тотал матчей

2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
23
Больше 45%
Меньше 55%
28
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
5
Больше 10%
Меньше 90%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

59
57

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Аль-Хаджи 1 0.5
Эйджийри Эрнест 1 0.5
Нордли Симен Болькан 1 0.5
Бундгаард Филип 1 (1) 0.5
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судзуки Юито 2 1
Oscar Schwartau 1 0.5

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркенгрен Йон 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Эвьен Хэкон 1 0

Результаты матчей

Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брондбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Раннерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брондбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0
Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1
Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3
Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3

Результаты матчей

Раннерс
Брондбю

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1/8 финала
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
2 Виборг
3 Норшелланн
1 Видовре
5 Силькеборг
4 Академик БК
3 Вайле
3 Фредерисия
1 Оденсе
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Люнгбю Гудьонсен Андри 2
АГФ Орхус Беихмо Феликс 2
Весь список

Топ нарушителей
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Норшелланн Свенссон Даниэль 1
Видовре Спельманн Мартин 1
Брондбю Омойджуфано Охи 1
Брондбю Радошевич Йосип 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Г О О О О Л - Судзуки Юито бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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