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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Кошице
0:2
Второй тайм: 74'
ДАК
0'
0:1
5' Гол
Fernand Goure
0:2
16' Гол
Андзуана Иоан

Ход матча

5'
0:1
Fernand Goure
(Андзуана Иоан)
16'
0:2
Андзуана Иоан
(Труса Матей)
59'
Landing Sagna
erik Liener
 
66'
 
Качер Мирослав
Димун Милан
67'
 
Milan Vitalis
Andres Romero
71'
Marcel Vasil
Кесе Кристи
 
Лучшие коэффициенты
Кошице
Ничья
ДАК
4.05
4.00
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Все Коэффициенты
30
Путноцки
Матуш
18
Шинделарж
Мартин
17
Голиков
Александр
33
Michal
Jonec
19
Фабиш
Лукаш
7
Jan
Mizerak
23
Фашко
Михал
8
Галлович
Давид
6
Кесе
Кристи
27
erik
Liener
55
Медвед
Жан
41
Попович
Александар
77
Грушковски
Конрад
21
Mark
Csinger
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
7
Чермак
Алеш
8
Димун
Милан
6
Andres
Romero
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
24
Герц
Кристиан
Кошице
5-4-1
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Кошице
ДАК

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
5:2
С
1:1
КС
1:1
К
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
4:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 2 0.15
Медвед Жан 2 0.15
Фашко Михал 1 0.08
Лачны Милош 1 0.08
Грессак Лукас 1 0.08
Галлович Давид 1 0.08
Marcel Vasil 1 0.08
Boris Turcak 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 4 0.31
Гаврич Желько 3 0.23
Fernand Goure 2 0.15
Труса Матей 2 0.15
Чермак Алеш 2 0.15
Крстович Никола 2 0.15
Качер Мирослав 1 0.08
Ammar Ramadan 1 0.08
Mark Csinger 1 0.08
Веселовски Доминик 1 0.08
Грушковски Конрад 1 0.08
Zoran Zahradnik 1 0.08
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 5 0
Jan Mizerak 5 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Шинделарж Мартин 1 0
erik Liener 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Miroslav Sovic 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Труса Матей 3 0
Каша Филип 1 1
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Mark Csinger 2 0
Попович Александар 1 0
Чермак Алеш 1 0
Димун Милан 1 0
Герц Кристиан 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Fernand Goure 1 0

Результаты матчей

Кошице
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
ДАК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Кошице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
ДАК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

1
13
Кошице
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
ДАК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
1
7%
76-90

Пропущено

20
9
12 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
6
30%
0
0%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
5
25%
4
44%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
3
27%
2
11%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
1
9%
4
21%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
2
11%
76-90

Пропущено

28
16
16 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
7
25%
1
6%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
5
18%
4
25%
61-75
5
18%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6
Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3
ДАК
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2
ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0

Результаты матчей

Кошице
ДАК

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кошице
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
5
7
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 9 2 1 28 - 11 29
2.
Жилина
 12 8 1 3 30 - 18 25
3.
Железярне Подбрезова
 12 7 2 3 31 - 17 23
4.
Тренчин
 12 7 2 3 21 - 15 23
5.
ДАК
 2:0 13 7 2 4 21 - 16 23
6.
Спартак Трнава
 12 6 3 3 20 - 15 21
7.
Дукла Банска-Бистрица
 12 5 4 3 23 - 18 19
8.
Скалица
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Ружомберок
 12 3 4 5 12 - 21 13
10.
Кошице
 0:2 13 2 1 10 10 - 31 7
11.
Михаловце
 12 0 4 8 10 - 28 4
12.
Злате Моравце
 12 0 3 9 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Слован Братислава
 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
4.
Тренчин
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
ДАК
 2:0 6 4 0 2 14 - 9 12
6.
Ружомберок
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
8.
Спартак Трнава
 6 2 1 3 9 - 8 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 0:2 6 1 1 4 3 - 12 4
11.
Злате Моравце
 6 0 2 4 4 - 11 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 6 4 2 0 11 - 7 14
2.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
3.
Слован Братислава
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
ДАК
 2:0 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Жилина
 6 3 1 2 8 - 5 10
6.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Скалица
 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 0:2 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Ружомберок
 5 0 2 3 5 - 15 2
11.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 13 2
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (3)
Жилина Дурис Давид 8 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 6 (1)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Труса Матей сделал результативную передачу.
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Ничья
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