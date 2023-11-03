Тур: 13. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
Ход матча
5'
0:1
16'
0:2
33
Michal
Jonec
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
27
erik
Liener
55
Медвед
Жан
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Michal JonecЗащитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 erik LienerПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
-
-
-
11 Marcel Vasil
-
-
-
Главный тренер: Козак Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Кошице
ДАК
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пачинда Эрик
|2
|0.15
|Медвед Жан
|2
|0.15
|Фашко Михал
|1
|0.08
|Лачны Милош
|1
|0.08
|Грессак Лукас
|1
|0.08
|Галлович Давид
|1
|0.08
|Marcel Vasil
|1
|0.08
|Boris Turcak
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|4
|0.31
|Гаврич Желько
|3
|0.23
|Fernand Goure
|2
|0.15
|Труса Матей
|2
|0.15
|Чермак Алеш
|2
|0.15
|Крстович Никола
|2
|0.15
|Качер Мирослав
|1
|0.08
|Ammar Ramadan
|1
|0.08
|Mark Csinger
|1
|0.08
|Веселовски Доминик
|1
|0.08
|Грушковски Конрад
|1
|0.08
|Zoran Zahradnik
|1
|0.08
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|5
|0
|Jan Mizerak
|5
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Шинделарж Мартин
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Труса Матей
|3
|0
|Каша Филип
|1
|1
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Mark Csinger
|2
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Герц Кристиан
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Fernand Goure
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
ДАК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Кошице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
ДАК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
1
13
Кошице
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
ДАК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
1
7%
76-90
Пропущено
20
9
12 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
6
30%
0
0%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
5
25%
4
44%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
3
27%
2
11%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
1
9%
4
21%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
2
11%
76-90
Пропущено
28
16
16 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
7
25%
1
6%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
5
18%
4
25%
61-75
5
18%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6
Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3
ДАК
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2
ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0
Результаты матчей
Кошице
ДАК
Точный счет
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кошице
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
93
48
57
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|28 - 11
|29
|2.
|12
|8
|1
|3
|30 - 18
|25
|3.
|12
|7
|2
|3
|31 - 17
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|21 - 15
|23
|5.
|2:0
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|20 - 15
|21
|7.
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|8.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|12 - 21
|13
|10.
|0:2
|13
|2
|1
|10
|10 - 31
|7
|11.
|12
|0
|4
|8
|10 - 28
|4
|12.
|12
|0
|3
|9
|7 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|22 - 13
|15
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|11.
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|5
|2
|0
|3
|13 - 10
|6
|8.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|9.
|0:2
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|11.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|12.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|6 (1)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5