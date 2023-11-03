  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Кошице
0:3
Конец матча
ДАК
0'
0:1
5' Гол
Fernand Goure
0:2
16' Гол
Андзуана Иоан
0:3
85' Гол
Андзуана Иоан
90'+4
30
Путноцки
Матуш
18
Шинделарж
Мартин
17
Голиков
Александр
33
Michal
Jonec
19
Фабиш
Лукаш
7
Jan
Mizerak
23
Фашко
Михал
8
Галлович
Давид
6
Кесе
Кристи
27
erik
Liener
55
Медвед
Жан
41
Попович
Александар
77
Грушковски
Конрад
21
Mark
Csinger
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
7
Чермак
Алеш
8
Димун
Милан
6
Andres
Romero
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
24
Герц
Кристиан
Кошице
5-4-1
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Кошице
ДАК

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
5:2
С
1:1
КС
1:1
К
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
4:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 2 0.15
Медвед Жан 2 0.15
Фашко Михал 1 0.08
Лачны Милош 1 0.08
Грессак Лукас 1 0.08
Галлович Давид 1 0.08
Marcel Vasil 1 0.08
Boris Turcak 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 5 0.38
Гаврич Желько 3 0.23
Fernand Goure 2 0.15
Труса Матей 2 0.15
Чермак Алеш 2 0.15
Крстович Никола 2 0.15
Качер Мирослав 1 0.08
Ammar Ramadan 1 0.08
Mark Csinger 1 0.08
Веселовски Доминик 1 0.08
Грушковски Конрад 1 0.08
Zoran Zahradnik 1 0.08
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 5 0
Jan Mizerak 5 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Шинделарж Мартин 1 0
erik Liener 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Miroslav Sovic 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Труса Матей 3 0
Каша Филип 1 1
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Mark Csinger 2 0
Попович Александар 1 0
Чермак Алеш 1 0
Димун Милан 1 0
Герц Кристиан 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Fernand Goure 1 0

Результаты матчей

Кошице
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
ДАК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Кошице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

1
13
Кошице
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
ДАК
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
40%
1
13%
1-15
2
40%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
18%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
1
7%
76-90

Пропущено

20
9
12 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
6
30%
0
0%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
5
25%
4
44%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
3
27%
3
14%
1-15
2
18%
6
27%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
1
9%
4
18%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
3
27%
3
14%
76-90

Пропущено

31
16
18 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
8
26%
1
6%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
2
6%
3
19%
46-60
5
16%
4
25%
61-75
6
19%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6
Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3
ДАК
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2
ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0

Результаты матчей

Кошице
ДАК

Точный счет

0:3
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кошице
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 9 2 1 28 - 11 29
2.
Жилина
 12 8 1 3 30 - 18 25
3.
Железярне Подбрезова
 12 7 2 3 31 - 17 23
4.
Тренчин
 12 7 2 3 21 - 15 23
5.
ДАК
 13 7 2 4 22 - 16 23
6.
Спартак Трнава
 12 6 3 3 20 - 15 21
7.
Дукла Банска-Бистрица
 12 5 4 3 23 - 18 19
8.
Скалица
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Ружомберок
 12 3 4 5 12 - 21 13
10.
Кошице
 13 2 1 10 10 - 32 7
11.
Михаловце
 12 0 4 8 10 - 28 4
12.
Злате Моравце
 12 0 3 9 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Слован Братислава
 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
4.
Тренчин
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
ДАК
 6 4 0 2 14 - 9 12
6.
Ружомберок
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
8.
Спартак Трнава
 6 2 1 3 9 - 8 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 6 1 1 4 3 - 13 4
11.
Злате Моравце
 6 0 2 4 4 - 11 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 6 4 2 0 11 - 7 14
2.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
3.
Слован Братислава
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
5.
Жилина
 6 3 1 2 8 - 5 10
6.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Скалица
 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Ружомберок
 5 0 2 3 5 - 15 2
11.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 13 2
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (3)
Жилина Дурис Давид 8 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 6 (1)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Труса Матей сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Андзуана Иоан бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Андзуана Иоан сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Fernand Goure бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кошице 0:3 ДАК онлайн

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