У "Лидса" турнирное положение сейчас более неопределённое, чем у "Лестера". Сразу несколько команд поджимают сзади дружину Даниэля Фарке.

Пока не особо заметен сегодня Джейми Варди. Но мы же знаем, что он форвард момента. Ему может быть достаточно одного касания, чтобы решить исход матча.

Позиционная атака "Лидса" ничем не интересным не завершилась, мяч упущен за лицевую. Мадс Хермансен возобновит игру от своих ворот.

Быстро вернулось владение к "Лестеру", и последовал удар игрока хозяев с подступов к штрафной площади значительно выше створа.

Иссааку Фатаву поскользнулся на ровном месте перед чужой штрафной и запустил контратаку "Лидса". Впрочем, она не стала острой. Ваут Фас хорошо поставил корпус сопернику и коротко откатил мяч Мадсу Хермансену.

Вот-вот завершится первый тайм. Скорее всего, без единого забитого мяча. Хотя немножко моментов наскрести всё-таки можно.

Слишком сильная состоялась навесная передача с правого фланга у "Лидса". Мяч полетел чересчур далеко и отправился за противоположную боковую линию.

Стефи Мавидиди ускорился на левом полуфланге и выполнил прострел, после которого мяч оказался в перчатках Иллана Мелье.

Кирнан Дьюсбери-Холл недоумевает, почему арбитр не назначил штрафной удар, когда он упал после контакта с соперником с левой стороны в атаке "Лестера".

Вряд ли уже в первом тайме что-то серьёзно решится в этом матче. Часто любят говорить, что игра идёт до гола, но это расхожее выражение, зачастую лишённого смысла.

Опасно у ворот "Лидса"! Иссааку Фатаву прошёл по правому флангу и от угла штрафной выполнил удар в каркас ворот гостей!

После матча будут вопросы к судье у "Лидса", но надо забивать с игры, раз уж не получается добиться одиннадцатиметрового в чужие ворота.

Показали повтор падения Крисенсио Саммервилла. Возможно, заплёл ему ноги Рикарду Перейра, а возможно, игрок гостей упал полностью сам. Это надо всматриваться.

29' Кирнан Дьюсбери-Холл слева перед чужой штрафной отдал поперечный пас низом на Иссааку Фатаву. Тот сместился к центру с правой стороны и упустил возможность для дистанционного удара.

28' Крисенсио Саммервилл не смог подцепить мяч слева около угла чужой штрафной площади. Владение досталось Вауту Фасу, который благополучно обыгрался с Мадсом Хермансеном.

27' "Лестер" и так лидирует в таблице Чемпионшипа с завидным очковым преимуществом, но лучше ведь как можно больше отрываться от конкурентов, правда?

26' Сэм Байрам опять с нарушением правил на половине поля "Лестера" принимает Иссааку Фатаву, и тут уже достаётся футболисту "Лестера" жёлтая карточка.

25' Итак, пошла у "Лидса" подача с корнера во вратарскую площадь, где Мадс Хермансен удачно смахнул мяч рукой. Второй темп есть у гостей.

24' После подачи с правого фланга неловко отбились защитники "Лестера", но всё же вынесли мяч на угловой, который будет исполняться с левого края.

23' Теперь в середине поля зафиксирован фол гостей. Быстро разыграли стандарт хозяева, потом Иссааку Фатаву навешивал справа из штрафной площади "Лидса", но оказалось безадресно.

22' Сэм Байрам нарушил правила на чужой половине поля, руками уронив на газон разгонявшегося Иссааку Фатаву. Сорвана атака "Лестера".

21' В принципе, команды показывают равный футбол. Большого преимущества точно ни у кого нет. Соперники достойны друг друга.