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  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Лестер
0:0
Первый тайм: 45'
Лидс
0'
26' Желтая карточка
Байрам Сэм

Ход матча

26'
 
Байрам Сэм

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 124
Лестер 90.3% (112)
X 8.9% (11)
Лидс 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Лидс
3.70
3.85
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3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хермансен
Мадс
21
Рикарду
Перейра
II
3
Фас
Ваут
23
Вестергор
Янник
2
Джастин
Джеймс
7
Казадеи
Чезаре
8
Уинкс
Гарри
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
18
Иссааку
Фатаву
9
Варди
Джейми
10
Мавидиди
Стефи
1
Мелье
Иллан
22
Грэй
Арчи
14
Родон
Джо
21
Стрёйк
Паскаль
25
Байрам
Сэм
8
Камара
Глен
4
Ампаду
Этан
20
Джеймс
Дэниэл
7
Пиру
Йоэл
10
Саммервилл
Крисенсио
24
Рюттер
Жоржиньо
Лестер
4-3-3
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Лидс

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

18 матчей

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
КЛ
3:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:2
КC
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.22
1.56

Среднее время на гол

73
57

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Среднее время на гол

101
101

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.06
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

85
73

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюсбери-Холл Кирнан 5 0.33
Ихеаначо Келечи 5 (2) 0.33
Варди Джейми 4 (1) 0.27
Макатир Кейси 4 0.27
Мавидиди Стефи 3 0.2
Ндиди Уилфред 1 0.07
Иссааку Фатаву 1 0.07
Вестергор Янник 1 0.07
Уинкс Гарри 1 0.07
Фас Ваут 1 0.07
Джастин Джеймс 1 0.07
Маркал-Мадивадуа Ванья 1 0.07
Казадеи Чезаре 1 0.07
Прат Деннис 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Дойл Каллум 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 6 0.4
Пиру Йоэл 5 0.33
Джеймс Дэниэл 3 0.2
Рюттер Жоржиньо 2 0.13
Эйлинг Люк 1 0.07
Байрам Сэм 1 0.07
Ньонто Вильфред 1 0.07
Купер Лиам 1 0.07
Стрёйк Паскаль 1 0.07
Синистерра Луис 1 0.07
Энтони Джейдон 1 0.07
Камара Глен 0 0
Шеклтон Джейми 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 7 0
Рикарду Перейра II 4 0
Уинкс Гарри 4 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 0
Иссааку Фатаву 4 0
Мавидиди Стефи 3 0
Джастин Джеймс 2 0
Варди Джейми 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Фас Ваут 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Дойл Каллум 1 0
Макатир Кейси 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родон Джо 3 1
Ампаду Этан 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Рюттер Жоржиньо 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Байрам Сэм 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Камара Глен 1 0
Джеймс Дэниэл 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Мелье Иллан 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Ньонто Вильфред 1 0

Результаты матчей

Лестер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Лидс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
2
Лестер
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Лидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

18
13
Лестер
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Лидс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
9%
4
33%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
6
55%
5
42%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
17%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
3
17%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
6
33%
2
15%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
4
14%
5
20%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
1
3%
3
12%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
12
41%
7
28%
76-90

Пропущено

8
14
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
25%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
6
43%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
КПР - Лестер 1:2 Лестер - Сандерленд 1:0 Суонси - Лестер 1:3 Лестер - Сток Сити 2:0
Лестер - Престон Норт Энд 3:0 Блэкберн - Лестер 1:4 Ливерпуль - Лестер 3:1 Лестер - Бристоль Сити 1:0 Норвич - Лестер 0:2 Саутгемптон - Лестер 1:4 Лестер - Халл Сити 0:1 Транмир - Лестер 0:2 Ротерхэм - Лестер 1:2 Лестер - Кардифф Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун - Лестер 0:1 Бёртон - Лестер 0:2 Лестер - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Лестер 4:0 Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1
Лидс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Сток Сити - Лидс 1:0 Норвич - Лидс 2:3 Лидс - Бристоль Сити 2:1
Лидс - КПР 1:0 Саутгемптон - Лидс 3:1 Лидс - Уотфорд 3:0 Халл Сити - Лидс 0:0 Миллуолл - Лидс 0:3 Лидс - Шеффилд Уэнсдей 0:0 Солфорд Сити - Лидс 1:1 Ипсвич - Лидс 3:4 Лидс - Вест Бромвич 1:1 Бирмингем - Лидс 1:0 Лидс - Шрусбери Таун 2:1 Лидс - Кардифф Сити 2:2 Хартс - Лидс 0:1 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Лидс - Монако 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0

Результаты матчей

Лестер
Лидс

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Лестер
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
4
3
4
2.5
3
4
2
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
7
7
4
10
2.5
5
9
2
12
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 0:0 Заявка 15 13 1 1 29 - 8 40
2.
Ипсвич
 Заявка 13 11 1 1 29 - 15 34
3.
Лидс
 0:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 15 26
4.
Саутгемптон
 Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
5.
Кардифф Сити
 Заявка 14 7 2 5 23 - 16 23
6.
Вест Бромвич
 Заявка 14 6 5 3 22 - 14 23
7.
Халл Сити
 Заявка 14 6 5 3 20 - 16 23
8.
Сандерленд
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
9.
Престон Норт Энд
 Заявка 14 6 4 4 18 - 21 22
10.
Мидлсбро
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
11.
Сток Сити
 Заявка 14 6 1 7 16 - 18 19
12.
Блэкберн
 Заявка 14 6 1 7 20 - 23 19
13.
Суонси
 Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
14.
Бирмингем
 Заявка 14 5 3 6 16 - 17 18
15.
Бристоль Сити
 Заявка 14 5 3 6 15 - 16 18
16.
Норвич
 Заявка 14 5 2 7 25 - 27 17
17.
Уотфорд
 Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
18.
Миллуолл
 Заявка 14 4 5 5 15 - 18 17
19.
Плимут
 Заявка 14 4 3 7 23 - 22 15
20.
Ковентри
 Заявка 14 3 6 5 17 - 18 15
21.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 14 3 5 6 14 - 27 14
22.
Ротерхэм
 Заявка 13 2 3 8 12 - 24 9
23.
КПР
 Заявка 14 2 2 10 10 - 26 8
24.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 14 1 3 10 7 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 0:0 Заявка 8 6 1 1 11 - 3 19
2.
Ипсвич
 Заявка 7 6 0 1 22 - 13 18
3.
Кардифф Сити
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
Лидс
 0:0 Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
5.
Бирмингем
 Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
6.
Вест Бромвич
 Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 7 4 2 1 11 - 11 14
8.
Плимут
 Заявка 7 4 0 3 17 - 10 12
9.
Сандерленд
 Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
10.
Норвич
 Заявка 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Сток Сити
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
12.
Уотфорд
 Заявка 8 3 3 2 13 - 8 12
13.
Саутгемптон
 Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
14.
Мидлсбро
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
15.
Ковентри
 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
16.
Халл Сити
 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
17.
Блэкберн
 Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
18.
Ротерхэм
 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
19.
Суонси
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
20.
Бристоль Сити
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
21.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
22.
Миллуолл
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
24.
КПР
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 0:0 Заявка 7 7 0 0 18 - 5 21
2.
Ипсвич
 Заявка 6 5 1 0 7 - 2 16
3.
Халл Сити
 Заявка 7 4 1 2 11 - 9 13
4.
Саутгемптон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 12 13
5.
Лидс
 0:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Сандерленд
 Заявка 7 3 1 3 11 - 7 10
7.
Суонси
 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
8.
Блэкберн
 Заявка 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Мидлсбро
 Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Бристоль Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Миллуолл
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
12.
Вест Бромвич
 Заявка 7 2 3 2 11 - 8 9
13.
Престон Норт Энд
 Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
14.
Кардифф Сити
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
15.
Сток Сити
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
16.
КПР
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
17.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
18.
Уотфорд
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
19.
Ковентри
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
20.
Норвич
 Заявка 7 1 2 4 14 - 18 5
21.
Бирмингем
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
22.
Плимут
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
24.
Ротерхэм
 Заявка 7 0 1 6 3 - 16 1
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Сандерленд Кларк Джек 9 (1)
Саутгемптон Армстронг Адам 8 (2)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 7 (2)
Норвич Роу Джонатан 7 (1)
Лидс Саммервилл Крисенсио 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лестер Вестергор Янник 7
Сток Сити Пирсон Бен 7
КПР Колбэк Джек 1 5
Ипсвич Морси Сэм 6
Саутгемптон Мэннинг Райан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Вот-вот завершится первый тайм. Скорее всего, без единого забитого мяча. Хотя немножко моментов наскрести всё-таки можно.
  • 43'
    Иссааку Фатаву поскользнулся на ровном месте перед чужой штрафной и запустил контратаку "Лидса". Впрочем, она не стала острой. Ваут Фас хорошо поставил корпус сопернику и коротко откатил мяч Мадсу Хермансену.
  • 42'
    Быстро вернулось владение к "Лестеру", и последовал удар игрока хозяев с подступов к штрафной площади значительно выше створа.
  • 41'
    Стефи Мавидиди возле левого угла чужой штрафной площади задумал обыгрыш с Кирнаном Дьюсбери-Холлом, но мяч оказался утерян хозяевами.
  • 40'
    Позиционная атака "Лидса" ничем не интересным не завершилась, мяч упущен за лицевую. Мадс Хермансен возобновит игру от своих ворот.
  • 39'
    Пока не особо заметен сегодня Джейми Варди. Но мы же знаем, что он форвард момента. Ему может быть достаточно одного касания, чтобы решить исход матча.
  • 38'
    У "Лидса" турнирное положение сейчас более неопределённое, чем у "Лестера". Сразу несколько команд поджимают сзади дружину Даниэля Фарке.
  • 37'
    Показали повтор падения Крисенсио Саммервилла. Возможно, заплёл ему ноги Рикарду Перейра, а возможно, игрок гостей упал полностью сам. Это надо всматриваться.
  • 36'
    После матча будут вопросы к судье у "Лидса", но надо забивать с игры, раз уж не получается добиться одиннадцатиметрового в чужие ворота.
  • Судья
    35'
    Быстрая контратака "павлинов" закончилась падением Крисенсио Саммервилла в пределах штрафной площади "Лестера". Вновь Даниэль Фарке возмущён неназначением пенальти.
  • Штанга
    34'
    Опасно у ворот "Лидса"! Иссааку Фатаву прошёл по правому флангу и от угла штрафной выполнил удар в каркас ворот гостей!
  • 33'
    Вряд ли уже в первом тайме что-то серьёзно решится в этом матче. Часто любят говорить, что игра идёт до гола, но это расхожее выражение, зачастую лишённого смысла.
  • Судья
    32'
    Кирнан Дьюсбери-Холл недоумевает, почему арбитр не назначил штрафной удар, когда он упал после контакта с соперником с левой стороны в атаке "Лестера".
  • 31'
    Стефи Мавидиди ускорился на левом полуфланге и выполнил прострел, после которого мяч оказался в перчатках Иллана Мелье.
  • 30'
    Слишком сильная состоялась навесная передача с правого фланга у "Лидса". Мяч полетел чересчур далеко и отправился за противоположную боковую линию.
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    • 29'
      Кирнан Дьюсбери-Холл слева перед чужой штрафной отдал поперечный пас низом на Иссааку Фатаву. Тот сместился к центру с правой стороны и упустил возможность для дистанционного удара.
    • 28'
      Крисенсио Саммервилл не смог подцепить мяч слева около угла чужой штрафной площади. Владение досталось Вауту Фасу, который благополучно обыгрался с Мадсом Хермансеном.
    • 27'
      "Лестер" и так лидирует в таблице Чемпионшипа с завидным очковым преимуществом, но лучше ведь как можно больше отрываться от конкурентов, правда?
    • Желтая карточка
      26'
      Сэм Байрам опять с нарушением правил на половине поля "Лестера" принимает Иссааку Фатаву, и тут уже достаётся футболисту "Лестера" жёлтая карточка.
    • 25'
      Итак, пошла у "Лидса" подача с корнера во вратарскую площадь, где Мадс Хермансен удачно смахнул мяч рукой. Второй темп есть у гостей.
    • Угловой
      24'
      После подачи с правого фланга неловко отбились защитники "Лестера", но всё же вынесли мяч на угловой, который будет исполняться с левого края.
    • 23'
      Теперь в середине поля зафиксирован фол гостей. Быстро разыграли стандарт хозяева, потом Иссааку Фатаву навешивал справа из штрафной площади "Лидса", но оказалось безадресно. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Сэм Байрам нарушил правила на чужой половине поля, руками уронив на газон разгонявшегося Иссааку Фатаву. Сорвана атака "Лестера".
    • 21'
      В принципе, команды показывают равный футбол. Большого преимущества точно ни у кого нет. Соперники достойны друг друга.
    • 20'
      Дани Фарке недоволен. Бывший тренер "Краснодара", ныне работающий с "Лидсом", хотел одиннадцатиметрового в ворота "Лестера". Понятно, что он это хотел, но арбитр рассудил иначе.
    • Судья
      19'
      Жоржиньо Рюттер слева вошёл в штрафную площадку "лисов", где упал на газон после контакта с Чезаре Казадеи. Это Чемпионшип, здесь борьба приветствуется, касание было лёгкое, поэтому пенальти не назначается.
    • 18'
      Крисенсио Саммервилл поборолся за мяч с Иссааку Фатаву в атаке возле левого углового флага и заработал аут для "Лидса". 
    • 17'
      Жоржинью Рюттер получил свободное пространство перед штрафной площадью "Лестера" и нанёс удар по воротам, который намертво поймал Мадс Хермансен. 
    • 16'
      Кирнан Дьюсбери-Холл после длинного заброса ничего опасного не придумал на левой границе чужой штрафной площади, скинув мяч Иллану Мелье.
    • 15'
      Долгий контроль мяча в середине поля показывает "Лестер", никак не обостряя ситуацию. Скучно смотреть на такое. Низкий темп игры наблюдается.
    • 14'
      Стефи Мавидиди прошёл по левому флангу, чтобы выполнить безадресный прострел по линии вратарской. Джейми Варди находился на несколько метров сзади.
    • 13'
      Паскаль Стрёйк выполнял из глубины поля проникающую передачу в чужую штрафную площадь, где мяч спокойно забрал Мадс Хермансен.
    • Угловой
      12'
      Подали с правого фланга угловой игроки "Лидса", после чего взяли мяч под свой контроль в середине поля. Не видно сейчас угроз воротам "Лестера".
    • 11'
      Сэм Байрам простреливал с левого полуфланга от лицевой линии в центральную зону, однако прервали его передачу защитники "Лестера".
    • 10'
      Напомним, что в прошлом сезоне "Лестер" и "Лидс" выступали в высшем дивизионе английской футбольной системы - в Премьер-лиге.
    • Угловой
      9'
      Иссааку Фатаву навесил примерно от правого угла чужой штрафной на дальнюю штангу, где Стефи Мавидиди заработал угловой для "Лестера". После корнера уже в центре поля катают мяч "лисы".
    • 8'
      Иссааку Фатаву сместился с правого фланга к центру и нанёс дальний заблокированный удар, а затем вновь подхватил отскочивший мяч.
    • 7'
      Опять идёт розыгрыш мяча на своей половине между вратарём и защитниками "Лестера" - на этот раз они обходятся без потерь под прессингом "павлинов".
    • Угловой
      6'
      Гости заработали угловой на левом фланге - всё-таки упустил Мадс Хермансен мяч за лицевую линию. Затем "лисы" легко отбились верхом после подачи соперника со стандарта.
    • 5'
      Футболисты "Лестера" должны уяснить, что лучше не рисковать так возле своей штрафной площади, безопаснее выносить мяч вперёд далеко.
    • 4'
      Теперь Ваут Фас отдал мяч игрокам гостей на своей половине поля. Жоржинью Рюттер следом вошёл в левую часть штрафной "Лестера", но там  его сумел нейтрализовать без фола Рикарду Перейра.
    • Опасный момент
      3'
      Доигрался всё-таки вратарь "Лестера", подарив мяч сопернику на своей половине поля. Затем возник острый момент у Йоэлу Пиру, который со средней дистанции просто не попал в левый угол.
    • 2'
      Хозяева разыгрывают мяч на своей половине поля. Ваут Фас не находит ничего лучше, кроме как покатить сферу назад Мадсу Хермансену.
    • 1'
      "Лестер" играет в синей форме, а "Лидс" появился на газоне в белой амуниции.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В центральном матче 15-го тура Чемпионшипа лидирующий "Лестер" схлестнётся с "Лидсом", идущим на третьем месте. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.  
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 51.6% пользователей.
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    Прогнозы 124
    Лестер 90.3% (112)
    X 8.9% (11)
    Лидс 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Лидс
    3.70
    3.85
    Реклама, ligastavok.ru
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лестер 0:0 Лидс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 0:0 Лидс

    Исход игры
    Лестер
    90.3% (112)
    Ничья
    8.9% (11)
    Лидс
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (76)
    Меньше
    33.33% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (81)
    Нет
    28.95% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    51.6% (64)
    1:0 Лестер
    16.9% (21)
    2:0 Лестер
    8.1% (10)
    3:1 Лестер
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Лестер
    Лидс
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