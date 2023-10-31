Тур: 15. Стадион: Кинг Пауэр.
-
Главный тренер: Мареска Энцо
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лестер
Лидс
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
18 матчей
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.22
1.56
Среднее время на гол
73
57
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Среднее время на гол
101
101
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.06
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
85
73
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|5
|0.36
|Ихеаначо Келечи
|5 (2)
|0.36
|Варди Джейми
|4 (1)
|0.29
|Макатир Кейси
|4
|0.29
|Мавидиди Стефи
|3
|0.21
|Ндиди Уилфред
|1
|0.07
|Иссааку Фатаву
|1
|0.07
|Вестергор Янник
|1
|0.07
|Уинкс Гарри
|1
|0.07
|Фас Ваут
|1
|0.07
|Джастин Джеймс
|1
|0.07
|Маркал-Мадивадуа Ванья
|1
|0.07
|Казадеи Чезаре
|1
|0.07
|Прат Деннис
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саммервилл Крисенсио
|6
|0.43
|Пиру Йоэл
|5
|0.36
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.21
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.14
|Эйлинг Люк
|1
|0.07
|Байрам Сэм
|1
|0.07
|Ньонто Вильфред
|1
|0.07
|Купер Лиам
|1
|0.07
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.07
|Синистерра Луис
|1
|0.07
|Энтони Джейдон
|1
|0.07
|Камара Глен
|0
|0
|Шеклтон Джейми
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергор Янник
|7
|0
|Рикарду Перейра II
|4
|0
|Уинкс Гарри
|4
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|0
|Иссааку Фатаву
|4
|0
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|Джастин Джеймс
|2
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Дойл Каллум
|1
|0
|Макатир Кейси
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родон Джо
|3
|1
|Ампаду Этан
|3
|0
|Саммервилл Крисенсио
|3
|0
|Рюттер Жоржиньо
|3
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Байрам Сэм
|1
|0
|Камара Глен
|1
|0
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Мелье Иллан
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Лидс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
0
2
Лестер
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Лидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
18
13
Лестер
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Лидс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
9%
4
33%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
6
55%
5
42%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
17%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
3
17%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
6
33%
2
15%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
29
25
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
4
14%
5
20%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
1
3%
3
12%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
12
41%
7
28%
76-90
Пропущено
8
14
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
25%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
6
43%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
КПР - Лестер 1:2 Лестер - Сандерленд 1:0 Суонси - Лестер 1:3 Лестер - Сток Сити 2:0
Лестер - Престон Норт Энд 3:0 Блэкберн - Лестер 1:4 Ливерпуль - Лестер 3:1 Лестер - Бристоль Сити 1:0 Норвич - Лестер 0:2 Саутгемптон - Лестер 1:4 Лестер - Халл Сити 0:1 Транмир - Лестер 0:2 Ротерхэм - Лестер 1:2 Лестер - Кардифф Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун - Лестер 0:1 Бёртон - Лестер 0:2 Лестер - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Лестер 4:0 Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1
Лидс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Сток Сити - Лидс 1:0 Норвич - Лидс 2:3 Лидс - Бристоль Сити 2:1
Лидс - КПР 1:0 Саутгемптон - Лидс 3:1 Лидс - Уотфорд 3:0 Халл Сити - Лидс 0:0 Миллуолл - Лидс 0:3 Лидс - Шеффилд Уэнсдей 0:0 Солфорд Сити - Лидс 1:1 Ипсвич - Лидс 3:4 Лидс - Вест Бромвич 1:1 Бирмингем - Лидс 1:0 Лидс - Шрусбери Таун 2:1 Лидс - Кардифф Сити 2:2 Хартс - Лидс 0:1 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Лидс - Монако 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0
Результаты матчей
Лестер
Лидс
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Лестер
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
104
77
410
59
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|0
|1
|29 - 8
|39
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 15
|34
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 15
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 16
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 16
|23
|8.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 21
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 18
|19
|12.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|20 - 23
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 16
|18
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 27
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 18
|17
|19.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 22
|15
|20.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 18
|15
|21.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 27
|14
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|23.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
|24.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 13
|18
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 11
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 10
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|14.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|15.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|16.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|17.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|18.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|19.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|20.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|21.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|22.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|23.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|24.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|7 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 12
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|20.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|14 - 18
|5
|21.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|22.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|23.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|24.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 16
|1
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет в Первую лигу
|Сандерленд
|Кларк Джек
|9 (1)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|8 (2)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|7 (2)
|Норвич
|Роу Джонатан
|7 (1)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|6 (4)
|Лестер
|Вестергор Янник
|7
|Сток Сити
|Пирсон Бен
|7
|КПР
|Колбэк Джек
|1 5
|Ипсвич
|Морси Сэм
|6
|Саутгемптон
|Мэннинг Райан
|5
Прогнозы на матч Лестер - Лидс
Исход игры
Лестер
91.1% (41)
Ничья
6.7% (3)
Лидс
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.36% (27)
Меньше
38.64% (17)
Обе команды забьют
Да
63.64% (28)
Нет
36.36% (16)
Популярный счёт
2:1 Лестер
51.1% (23)
1:0 Лестер
22.2% (10)
2:0 Лестер
11.1% (5)
3:1 Лестер
4.4% (2)
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