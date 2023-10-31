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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Лестер
 
Позже
Лидс
Прогнозы 44
Лестер 90.9% (40)
X 6.8% (3)
Лидс 2.3% (1)
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Лидс
3.65
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Лестер
Лидс

История личных встреч

Лестер
Лидс

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

18 матчей

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
КЛ
3:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:2
КC
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.22
1.56

Среднее время на гол

73
57

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Среднее время на гол

101
101

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.06
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

85
73

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюсбери-Холл Кирнан 5 0.36
Ихеаначо Келечи 5 (2) 0.36
Варди Джейми 4 (1) 0.29
Макатир Кейси 4 0.29
Мавидиди Стефи 3 0.21
Ндиди Уилфред 1 0.07
Иссааку Фатаву 1 0.07
Вестергор Янник 1 0.07
Уинкс Гарри 1 0.07
Фас Ваут 1 0.07
Джастин Джеймс 1 0.07
Маркал-Мадивадуа Ванья 1 0.07
Казадеи Чезаре 1 0.07
Прат Деннис 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Дойл Каллум 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 6 0.43
Пиру Йоэл 5 0.36
Джеймс Дэниэл 3 0.21
Рюттер Жоржиньо 2 0.14
Эйлинг Люк 1 0.07
Байрам Сэм 1 0.07
Ньонто Вильфред 1 0.07
Купер Лиам 1 0.07
Стрёйк Паскаль 1 0.07
Синистерра Луис 1 0.07
Энтони Джейдон 1 0.07
Камара Глен 0 0
Шеклтон Джейми 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 7 0
Рикарду Перейра II 4 0
Уинкс Гарри 4 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 0
Иссааку Фатаву 4 0
Мавидиди Стефи 3 0
Джастин Джеймс 2 0
Варди Джейми 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Фас Ваут 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Дойл Каллум 1 0
Макатир Кейси 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родон Джо 3 1
Ампаду Этан 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Рюттер Жоржиньо 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Байрам Сэм 1 0
Камара Глен 1 0
Джеймс Дэниэл 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Мелье Иллан 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Ньонто Вильфред 1 0

Результаты матчей

Лестер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Лидс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
2
Лестер
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Лидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

18
13
Лестер
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Лидс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
9%
4
33%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
6
55%
5
42%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
17%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
3
17%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
6
33%
2
15%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
4
14%
5
20%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
1
3%
3
12%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
12
41%
7
28%
76-90

Пропущено

8
14
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
25%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
6
43%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
КПР - Лестер 1:2 Лестер - Сандерленд 1:0 Суонси - Лестер 1:3 Лестер - Сток Сити 2:0
Лестер - Престон Норт Энд 3:0 Блэкберн - Лестер 1:4 Ливерпуль - Лестер 3:1 Лестер - Бристоль Сити 1:0 Норвич - Лестер 0:2 Саутгемптон - Лестер 1:4 Лестер - Халл Сити 0:1 Транмир - Лестер 0:2 Ротерхэм - Лестер 1:2 Лестер - Кардифф Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун - Лестер 0:1 Бёртон - Лестер 0:2 Лестер - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Лестер 4:0 Лестер - АХ Лёвен 4:2 Нортгемптон - Лестер 0:1
Лидс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Сток Сити - Лидс 1:0 Норвич - Лидс 2:3 Лидс - Бристоль Сити 2:1
Лидс - КПР 1:0 Саутгемптон - Лидс 3:1 Лидс - Уотфорд 3:0 Халл Сити - Лидс 0:0 Миллуолл - Лидс 0:3 Лидс - Шеффилд Уэнсдей 0:0 Солфорд Сити - Лидс 1:1 Ипсвич - Лидс 3:4 Лидс - Вест Бромвич 1:1 Бирмингем - Лидс 1:0 Лидс - Шрусбери Таун 2:1 Лидс - Кардифф Сити 2:2 Хартс - Лидс 0:1 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Лидс - Монако 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0

Результаты матчей

Лестер
Лидс

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Лестер
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
4
3
4
2.5
3
4
2
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
7
7
4
10
2.5
5
9
2
12
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 14 13 0 1 29 - 8 39
2.
Ипсвич
 Заявка 13 11 1 1 29 - 15 34
3.
Лидс
 Заявка 14 7 4 3 24 - 15 25
4.
Саутгемптон
 Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
5.
Кардифф Сити
 Заявка 14 7 2 5 23 - 16 23
6.
Вест Бромвич
 Заявка 14 6 5 3 22 - 14 23
7.
Халл Сити
 Заявка 14 6 5 3 20 - 16 23
8.
Сандерленд
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
9.
Престон Норт Энд
 Заявка 14 6 4 4 18 - 21 22
10.
Мидлсбро
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
11.
Сток Сити
 Заявка 14 6 1 7 16 - 18 19
12.
Блэкберн
 Заявка 14 6 1 7 20 - 23 19
13.
Суонси
 Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
14.
Бирмингем
 Заявка 14 5 3 6 16 - 17 18
15.
Бристоль Сити
 Заявка 14 5 3 6 15 - 16 18
16.
Норвич
 Заявка 14 5 2 7 25 - 27 17
17.
Уотфорд
 Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
18.
Миллуолл
 Заявка 14 4 5 5 15 - 18 17
19.
Плимут
 Заявка 14 4 3 7 23 - 22 15
20.
Ковентри
 Заявка 14 3 6 5 17 - 18 15
21.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 14 3 5 6 14 - 27 14
22.
Ротерхэм
 Заявка 13 2 3 8 12 - 24 9
23.
КПР
 Заявка 14 2 2 10 10 - 26 8
24.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 14 1 3 10 7 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 Заявка 7 6 0 1 22 - 13 18
2.
Лестер
 Заявка 7 6 0 1 11 - 3 18
3.
Кардифф Сити
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
Лидс
 Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
5.
Бирмингем
 Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
6.
Вест Бромвич
 Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 7 4 2 1 11 - 11 14
8.
Плимут
 Заявка 7 4 0 3 17 - 10 12
9.
Сандерленд
 Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
10.
Норвич
 Заявка 7 4 0 3 11 - 9 12
11.
Сток Сити
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
12.
Уотфорд
 Заявка 8 3 3 2 13 - 8 12
13.
Саутгемптон
 Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
14.
Мидлсбро
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
15.
Ковентри
 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
16.
Халл Сити
 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
17.
Блэкберн
 Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
18.
Ротерхэм
 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
19.
Суонси
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
20.
Бристоль Сити
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
21.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
22.
Миллуолл
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
24.
КПР
 Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 7 7 0 0 18 - 5 21
2.
Ипсвич
 Заявка 6 5 1 0 7 - 2 16
3.
Халл Сити
 Заявка 7 4 1 2 11 - 9 13
4.
Саутгемптон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 12 13
5.
Сандерленд
 Заявка 7 3 1 3 11 - 7 10
6.
Суонси
 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
Лидс
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
8.
Блэкберн
 Заявка 7 3 1 3 12 - 11 10
9.
Мидлсбро
 Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Бристоль Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
11.
Миллуолл
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
12.
Вест Бромвич
 Заявка 7 2 3 2 11 - 8 9
13.
Престон Норт Энд
 Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
14.
Кардифф Сити
 Заявка 7 2 1 4 10 - 10 7
15.
Сток Сити
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
16.
КПР
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
17.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
18.
Уотфорд
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
19.
Ковентри
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
20.
Норвич
 Заявка 7 1 2 4 14 - 18 5
21.
Бирмингем
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
22.
Плимут
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
24.
Ротерхэм
 Заявка 7 0 1 6 3 - 16 1
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Топ бомбардиров
Сандерленд Кларк Джек 9 (1)
Саутгемптон Армстронг Адам 8 (2)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 7 (2)
Норвич Роу Джонатан 7 (1)
Лидс Саммервилл Крисенсио 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лестер Вестергор Янник 7
Сток Сити Пирсон Бен 7
КПР Колбэк Джек 1 5
Ипсвич Морси Сэм 6
Саутгемптон Мэннинг Райан 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 44
    Лестер 90.9% (40)
    X 6.8% (3)
    Лидс 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Лидс
    3.65
    3.80
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    Прогнозы на матч Лестер - Лидс

    Исход игры
    Лестер
    91.1% (41)
    Ничья
    6.7% (3)
    Лидс
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    51.1% (23)
    1:0 Лестер
    22.2% (10)
    2:0 Лестер
    11.1% (5)
    3:1 Лестер
    4.4% (2)
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