Тур: 11. Стадион: Монтиливи. Зрители: 12671 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
0'
45' Желтая карточкаКоуто Ян
55' Желтая карточкаВаскес Кевин
77' Желтая карточкаСтуани Кристиан
77' Желтая карточкаНуньес Унай
82' Желтая карточкаХуанпе Хуан
1:0
90' ГолЭррера Янгель
90'+8
Ход матча
45'
55'
77'
77'
82'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
10 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
594 Количество передач 314
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
20
Коуто
Ян
16
Савио
III
20
Васкес
Кевин
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Коуто ЯнНападающий
- Нападающий
-
16 СавиоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Альмена ИкерПолузащитник
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жирона
Сельта
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.57
Среднее время на гол
80
57
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.5
Среднее время на гол
63
60
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.27
1.53
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
58
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|5 (1)
|0.45
|Эррера Янгель
|4
|0.36
|Савио III
|3
|0.27
|Стуани Кристиан
|3
|0.27
|Гарсия Алеш
|2
|0.18
|Давид Лопес
|2
|0.18
|Мартин Иван
|2
|0.18
|Коуто Ян
|1
|0.09
|Цыганков Виктор
|1
|0.09
|Порту Кристиан
|1
|0.09
|Гарсия Эрик
|1
|0.09
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|3
|0.27
|Дувикас Анастасиос
|2
|0.18
|Бамба Джонатан
|1
|0.09
|Нуньес Унай
|1
|0.09
|Мингеса Оскар
|1
|0.09
|Сведберг Виллиот
|1
|0.09
|Аспас Яго
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Эррера Янгель
|3
|0
|Коуто Ян
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Аспас Яго
|3
|0
|Нуньес Унай
|3
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Родригес Мигель
|1
|0
|Тапия Ренато
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сельта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
4
Жирона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сельта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
10
2
Жирона
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Сельта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
6
43%
1
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
2
14%
3
43%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
5
63%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
4
36%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Забито
24
9
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
3
33%
16-30
8
33%
2
22%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
1
11%
61-75
3
13%
3
33%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
23%
1
5%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
15%
5
26%
61-75
3
23%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2
Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2
Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1
Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2
Результаты матчей
Жирона
Сельта
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Жирона
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
32
15
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
64
37
46
19
37
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 13
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 10
|24
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 13
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 9
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 16
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|20.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|8 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5