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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 12671 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Жирона
1:0
Конец матча
Сельта
0'
45' Желтая карточка
Коуто Ян
55' Желтая карточка
Васкес Кевин
77' Желтая карточка
Стуани Кристиан
77' Желтая карточка
Нуньес Унай
82' Желтая карточка
Хуанпе Хуан
1:0
90' Гол
Эррера Янгель
90'+8

Ход матча

45'
Хуанпе Хуан
Давид Лопес
 
45'
Коуто Ян
 
55'
 
Васкес Кевин
67'
Порту Кристиан
Мартин Иван
 
67'
Стуани Кристиан
Довбик Артём
 
75'
 
Мингеса Оскар
Бамба Джонатан
77'
Стуани Кристиан
 
77'
 
Нуньес Унай
79'
Цыганков Виктор
Мартинес Арнау
 
82'
Хуанпе Хуан
 
85'
 
Пейнадо Франсиско
Дотор Карлос
90'
Эррера Янгель
(Гарсия Алеш)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 594 Количество передач 314
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Жирона 77.9% (102)
X 13.7% (18)
Сельта 8.4% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
21
Эррера
Янгель
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
3
Гутьеррес
Мигель
20
Коуто
Ян
9
Довбик
Артём
16
Савио
III
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
14
Де
ла
Торре
Лука
5
Тапия
Ренато
6
Дотор
Карлос
17
Бамба
Джонатан
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
Жирона
3-4-3
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Жирона
Сельта

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
П
2:1
П
3:2
П
1:0
П
3:3
С
0:1
С
2:0
С
0:4
С
1:1
С
2:1
С
1:2
КК
1:3
С
2:2
С
0:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.57

Среднее время на гол

80
57

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.27
1.53

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
58

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 5 (1) 0.45
Эррера Янгель 4 0.36
Савио III 3 0.27
Стуани Кристиан 3 0.27
Гарсия Алеш 2 0.18
Давид Лопес 2 0.18
Мартин Иван 2 0.18
Коуто Ян 1 0.09
Цыганков Виктор 1 0.09
Порту Кристиан 1 0.09
Гарсия Эрик 1 0.09
Блинд Дэйли 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 3 0.27
Дувикас Анастасиос 2 0.18
Бамба Джонатан 1 0.09
Нуньес Унай 1 0.09
Мингеса Оскар 1 0.09
Сведберг Виллиот 1 0.09
Аспас Яго 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 3 0
Давид Лопес 3 0
Эррера Янгель 3 0
Коуто Ян 3 0
Гутьеррес Мигель 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Мартин Иван 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Савио III 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де ла Торре Лука 2 1
Аспас Яго 3 0
Нуньес Унай 3 0
Старфельт Карл 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Вильяр Иван 0 1
Родригес Мигель 1 0
Тапия Ренато 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Васкес Кевин 1 0
Перес Карлес 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Жирона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сельта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
4
Жирона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сельта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

10
2
Жирона
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Сельта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
6
43%
1
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
2
14%
3
43%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
5
63%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
4
36%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Забито

24
9
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
3
33%
16-30
8
33%
2
22%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
1
11%
61-75
3
13%
3
33%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
23%
1
5%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
15%
5
26%
61-75
3
23%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2
Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Вильярреал 1:2
Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1
Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2

Результаты матчей

Жирона
Сельта

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Жирона
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
2
1.5
1
5
3
2
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
6
4
1.5
3
7
4
6
2.5
1
9
3
7
3.5
2
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
3.
Барселона
 Заявка 10 7 3 0 22 - 10 24
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
8.
Валенсия
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
9.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
10.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 2 5 6 - 9 11
12.
Хетафе
 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
14.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
15.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
16.
Кадис
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 5 4 12 - 16 8
18.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
19.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 3 7 13 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
8.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
18.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
6.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
17.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Жирона вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Жирона: 66%, Сельта: 34%.
  • 98'
    Санчес Мануэль из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Жирона контролирует мяч.
  • 97'
    Цыганков Виктор из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Коуто Ян из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 94'
      Жирона контролирует мяч.
    • 94'
      Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе
    • 94'
      Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 94'
      Хуанпе Хуан из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 92'
      Команда Жирона забила решающий гол в последние минуты игры!
    • 92'
      Блинд Дэйли сделал ключевой пас для гола!
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Жирона 77.9% (102)
    X 13.7% (18)
    Сельта 8.4% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Жирона 1:0 Сельта онлайн