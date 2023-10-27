Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

55' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

55' Матч возобновлен

54' Бамба Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

51' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Матч возобновлен

47' Давид Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

44' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Бамба Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Гарсия Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Гутьеррес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Гутьеррес Мигель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Гутьеррес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Блинд Дэйли пробил со штрафного прямо в стенку

36' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Коуто Ян из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Тапия Ренато пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем

29' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Савио III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Удар от ворот произведет Сельта

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Тапия Ренато получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Тапия Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Сельта

21' Савио III создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Мартин Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Аспас Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Савио III создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Санчес Мануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Сельта

13' Матч возобновлен

8' Матч остановлен

8' Удар от ворот произведет Сельта

7' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Эррера Янгель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Сельта

4' Матч возобновлен

4' Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Жирона начинает с центра поля