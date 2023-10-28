Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Largie Ramazani. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

87' Удар от ворот произведет Альмерия

86' Молейро Альберто не смог попасть в створ ударом издали

85' Баптистао Лео пробует нанести удар издали, но Alvaro Valles держит все под контролем

84' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Largie Ramazani задерживает мяч рукой

84' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Матч возобновлен

77' Эмбарба Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

75' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Парк Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Альмерия

74' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Г О О О О Л - Largie Ramazani забивает с правой ноги!

73' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Робертоне Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Хорошую попытку сделал Баптистао Лео . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Робертоне Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Мармол Мика не смог попасть в створ ударом издали

66' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Тактическая замена. Лазаро уходит с поля и его заменяет Largie Ramazani

62' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

57' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Коко Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Альмерия

53' Муньос Хави не смог попасть в створ ударом издали

53' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Эмбарба Адриан пробует нанести удар издали, но Alvaro Valles держит все под контролем

51' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

50' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Брандарис Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

48' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля