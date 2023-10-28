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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 12132 Главный судья: Francisco Jose Hernandez
Альмерия
1:2
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
18' Желтая карточка
Баба Иддрису
0:1
23' Гол
Мунир Эль-Хаддади
31' Желтая карточка
Робертоне Лукас
32' Желтая карточка
Монтес Сесар
43' Желтая карточка
Кардона Серхи
1:1
73' Гол
Рамазани Ларжи
1:2
90' Гол
Каба Сори
90'+7

Ход матча

18'
Баба Иддрису
 
23'
0:1
Мунир Эль-Хаддади
(Парк Марвин)
31'
Робертоне Лукас
 
32'
Монтес Сесар
 
43'
 
Кардона Серхи
46'
Мендес Убулан
Баба Иддрису
 
46'
Аррибас Серхио
Сентельес Алехандро
 
60'
 
Каба Сори
Кардона Марк
60'
 
Молейро Альберто
Мунир Эль-Хаддади
63'
Рамазани Ларжи
Лазаро
 
69'
 
Луаодис Энзо
Перроне Максимо
73'
Рамазани Ларжи
(Робертоне Лукас)
1:1
81'
Мелеро Гонсало
Робертоне Лукас
 
82'
 
Араухо Хулиан
Парк Марвин
86'
Санка Чами Марчиано
Баптистао Лео
 
90'
1:2
Каба Сори

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 368 Количество передач 565
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Альмерия 32.5% (38)
X 49.6% (58)
Лас-Пальмас 17.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
22
Монтес
Сесар
21
Брандарис
Хуан
20
Сентельес
Алехандро
10
Эмбарба
Адриан
4
Баба
Иддрису
6
Лопи
Дион
5
Робертоне
Лукас
14
Лазаро
12
Баптистао
Лео
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
2
Парк
Марвин
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
17
Мунир
Эль-Хаддади
19
Кардона
Марк
Альмерия
4-4-2
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Альмерия
Лас-Пальмас

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
0:0
С
3:0
ТМК
0:2
КК
0:0
КК
1:3
С
2:1
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
2:2
С
1:1

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.11
1.22

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

81
73

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 4 0.36
Суарес Луис III 4 (1) 0.36
Баптистао Лео 2 0.18
Акиеме Серхио 2 0.18
Рамазани Ларжи 1 0.09
Каики Да Силва 1 0.09
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 2 (2) 0.18
Кардона Марк 2 (1) 0.18
Каба Сори 1 0.09
Мунир Эль-Хаддади 1 0.09
Родригес Кирьян 1 0.09
Коко Сауль 1 0.09
Парк Марвин 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Гонсалес Эдгар 1 1
Баптистао Лео 2 0
Монтес Сесар 2 0
Брандарис Хуан 2 0
Робертоне Лукас 2 0
Баба Иддрису 2 0
Морено Висенте 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Мелеро Гонсало 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармол Мика 3 1
Родригес Кирьян 4 0
Кардона Серхи 4 0
Каба Сори 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Араухо Хулиан 2 0
Коко Сауль 2 0
Виера Хонатан 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Муньос Хави 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Парк Марвин 1 0
Перроне Максимо 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
0
Альмерия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

1
4
Альмерия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
4
27%
3
43%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90

Пропущено

16
3
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
67%
61-75
4
25%
1
33%
76-90

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
4
50%
76-90

Пропущено

31
10
15 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
1
10%
31-45
3
10%
1
10%
46-60
6
19%
5
50%
61-75
7
23%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1
Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0
Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1

Результаты матчей

Альмерия
Лас-Пальмас

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 11 8 2 1 21 - 7 26
3.
Барселона
 0:0 Заявка 11 7 4 0 22 - 10 25
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
8.
Валенсия
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
9.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
12.
Хетафе
 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
14.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
15.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
16.
Кадис
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 5 4 12 - 16 8
18.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
19.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
8.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
18.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
6.
Барселона
 0:0 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
10.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
17.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Г О О О О Л - Каба Сори забивает ударом с правой ноги!
  • 94'
    Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12132 болельщиков
  • 93'
    Альмерия пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Альмерия
  • 93'
    Каба Сори нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 93'
    Араухо Хулиан из команды Лас-Пальмас своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Альмерия 32.5% (38)
    X 49.6% (58)
    Лас-Пальмас 17.9% (21)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 1:2 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Альмерия
    32.5% (38)
    Ничья
    49.6% (58)
    Лас-Пальмас
    17.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.43% (35)
    Меньше
    69.57% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.2% (54)
    2:1 Альмерия
    14.5% (17)
    1:0 Альмерия
    13.7% (16)
    1:2 Лас-Пальмас
    11.1% (13)
    0:1 Лас-Пальмас
    4.3% (5)
    2:0 Альмерия
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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