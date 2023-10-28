Тур: 11. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Зрители: 12132 Главный судья: Francisco Jose Hernandez
1:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаБаба Иддрису
0:1
23' ГолМунир Эль-Хаддади
31' Желтая карточкаРобертоне Лукас
32' Желтая карточкаМонтес Сесар
43' Желтая карточкаКардона Серхи
1:1
73' ГолРамазани Ларжи
1:2
90' ГолКаба Сори
90'+7
Ход матча
18'
23'
0:1
31'
32'
43'
63'
73'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
368 Количество передач 565
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Монтес
Сесар
14
Лазаро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
19
Кардона
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
2 КайкиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Альмерия
Лас-Пальмас
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.11
1.22
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
81
73
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|4
|0.36
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.36
|Баптистао Лео
|2
|0.18
|Акиеме Серхио
|2
|0.18
|Рамазани Ларжи
|1
|0.09
|Каики Да Силва
|1
|0.09
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.18
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.18
|Каба Сори
|1
|0.09
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.09
|Родригес Кирьян
|1
|0.09
|Коко Сауль
|1
|0.09
|Парк Марвин
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Гонсалес Эдгар
|1
|1
|Баптистао Лео
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Робертоне Лукас
|2
|0
|Баба Иддрису
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармол Мика
|3
|1
|Родригес Кирьян
|4
|0
|Кардона Серхи
|4
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Суарес Алехандро
|2
|0
|Араухо Хулиан
|2
|0
|Коко Сауль
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Муньос Хави
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Перроне Максимо
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
0
Альмерия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
1
4
Альмерия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
10
4
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
4
27%
3
43%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90
Пропущено
16
3
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
67%
61-75
4
25%
1
33%
76-90
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
4
50%
76-90
Пропущено
31
10
15 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
1
10%
31-45
3
10%
1
10%
46-60
6
19%
5
50%
61-75
7
23%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1
Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0
Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1
Результаты матчей
Альмерия
Лас-Пальмас
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
47
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 13
|28
|2.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 7
|26
|3.
|0:0 Заявка
|11
|7
|4
|0
|22 - 10
|25
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 13
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 16
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|4.
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|8 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 1:2 Лас-Пальмас
Исход игры
Альмерия
32.5% (38)
Ничья
49.6% (58)
Лас-Пальмас
17.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (35)
Меньше
69.57% (80)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (54)
2:1 Альмерия
14.5% (17)
1:0 Альмерия
13.7% (16)
1:2 Лас-Пальмас
11.1% (13)
0:1 Лас-Пальмас
4.3% (5)
2:0 Альмерия
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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