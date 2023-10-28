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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Мальорка
0:0
Перерыв
Хетафе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 194 Количество передач 140
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 115
Мальорка 40.9% (47)
X 50.4% (58)
Хетафе 8.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мальорка
Ничья
Хетафе
2.99
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
24
Вальент
Мартин
2
Настасич
Матия
18
Санчес
Антонио
11
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
I
5
Маскарель
Омар
12
Саму
Кошта
7
Мурики
Ведат
9
Пратс
Абдон
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
23
Митрович
Стефан
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
18
Кармона
Хосе
Анхель
2
Дьене
Даконам
20
Максимович
Неманья
12
Гринвуд
Мэйсон
14
Латаса
Хуан
19
Майораль
Борха
Мальорка
5-3-2
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Мальорка
Хетафе

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ТМК
0:0
С
3:3
С
1:1
П
1:3
П
1:0
П
1:3
П
1:2
П
2:0
П
3:0
П
3:0
КК
0:1
КК
1:2
П
3:1
П
2:1
П
4:1
ПД
3:3
КК
2:1
КК
1:0

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
98

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

1.75
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

51
83

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 4 (1) 0.36
Пратс Абдон 4 0.36
Родригес Даниэль I 1 0.09
Санчес Антонио 1 0.09
Раильо Антонио 1 0.09
Саму Кошта 1 0.09
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 5 (2) 0.45
Латаса Хуан 2 0.18
Аленья Карлес 1 0.09
Гринвуд Мэйсон 1 0.09
Кармона Хосе Анхель 1 0.09
Митрович Стефан 1 0.09
Максимович Неманья 1 0.09
Альварес Гастон 1 0.09
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Даниэль I 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Настасич Матия 3 0
Коста Хауме 3 0
Маскарель Омар 3 0
Гонсалес Джованни 3 0
Копете Хосе 3 0
Маффео Пабло 1 1
Саму Кошта 2 0
Лато Тони 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Дьедью Амат 1 0
Санчес Антонио 1 0
Ману Морланес 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 4 1
Дьене Даконам 5 0
Мата Хайме 3 1
Хосе Бордалас 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Рико Диего 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Сория Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Аленья Карлес 2 0
Альварес Гастон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Альдерете Омар 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
8
Мальорка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
5
Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
50%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
40%
76-90

Пропущено

12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
25%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
4
25%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
4
25%
4
25%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2
Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2
Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1

Результаты матчей

Мальорка
Хетафе

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
8.
Валенсия
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
9.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
12.
Хетафе
 0:0 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
13.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
14.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
15.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
16.
Кадис
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
19.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
8.
Хетафе
 0:0 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
6.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
10.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Мальорка
 0:0 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
17.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
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    Прогнозы 115
    Мальорка 40.9% (47)
    X 50.4% (58)
    Хетафе 8.7% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Хетафе
    2.99
    3.90
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Хетафе

    Исход игры
    Мальорка
    41% (48)
    Ничья
    50.4% (59)
    Хетафе
    8.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.01% (26)
    Меньше
    76.99% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.6% (51)
    1:0 Мальорка
    24.8% (29)
    2:1 Мальорка
    13.7% (16)
    1:2 Хетафе
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Хетафе
    2.6% (3)
    2:0 Мальорка
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Хетафе
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