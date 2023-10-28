Тур: 11. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Гонсалес Пабло
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
194 Количество передач 140
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Коста
Хауме
12
Саму
Кошта
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
14
Латаса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Патрик ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
32 Jorge Martin
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Хетафе
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
24 матча
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.92
Среднее время на гол
60
98
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
42
26
Голов в среднем за матч
1.75
1.08
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
51
83
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.36
|Пратс Абдон
|4
|0.36
|Родригес Даниэль I
|1
|0.09
|Санчес Антонио
|1
|0.09
|Раильо Антонио
|1
|0.09
|Саму Кошта
|1
|0.09
|Дардер Серхи
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|5 (2)
|0.45
|Латаса Хуан
|2
|0.18
|Аленья Карлес
|1
|0.09
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.09
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.09
|Митрович Стефан
|1
|0.09
|Максимович Неманья
|1
|0.09
|Альварес Гастон
|1
|0.09
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Даниэль I
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Маффео Пабло
|1
|1
|Саму Кошта
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Дьедью Амат
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Дьене Даконам
|5
|0
|Мата Хайме
|3
|1
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Аленья Карлес
|2
|0
|Альварес Гастон
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
8
Мальорка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
5
Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
50%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
40%
76-90
Пропущено
12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
25%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
4
25%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
4
25%
4
25%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2
Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2
Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1
Результаты матчей
Мальорка
Хетафе
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
46
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 13
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|12.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Хетафе
Исход игры
Мальорка
41% (48)
Ничья
50.4% (59)
Хетафе
8.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
23.01% (26)
Меньше
76.99% (87)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (51)
1:0 Мальорка
24.8% (29)
2:1 Мальорка
13.7% (16)
1:2 Хетафе
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:1 Хетафе
2.6% (3)
2:0 Мальорка
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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