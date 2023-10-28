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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 15310 Главный судья: Гонсалес Пабло
Мальорка
0:0
Конец матча
Хетафе
0'
75' Желтая карточка
Мата Хайме
90'+6

Ход матча

60'
 
Мата Хайме
Латаса Хуан
65'
Ларин Кайл
Пратс Абдон
 
65'
Дьедью Амат
Санчес Антонио
 
71'
 
Аленья Карлес
Кармона Хосе Анхель
75'
 
Мата Хайме
89'
Ману Морланес
Маскарель Омар
 
89'
Маффео Пабло
Родригес Даниэль
 
90'
 
Милья Луис
Иглесиас Хуан
90'
 
Оскар Родригес
Майораль Борха
90'
Лато Тони
Коста Хауме
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 21
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 383 Количество передач 275
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Мальорка 41% (48)
X 50.4% (59)
Хетафе 8.5% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
24
Вальент
Мартин
2
Настасич
Матия
18
Санчес
Антонио
11
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
I
5
Маскарель
Омар
12
Саму
Кошта
7
Мурики
Ведат
9
Пратс
Абдон
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
23
Митрович
Стефан
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
18
Кармона
Хосе
Анхель
2
Дьене
Даконам
20
Максимович
Неманья
12
Гринвуд
Мэйсон
14
Латаса
Хуан
19
Майораль
Борха
Мальорка
5-3-2
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Мальорка
Хетафе

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ТМК
0:0
С
3:3
С
1:1
П
1:3
П
1:0
П
1:3
П
1:2
П
2:0
П
3:0
П
3:0
КК
0:1
КК
1:2
П
3:1
П
2:1
П
4:1
ПД
3:3
КК
2:1
КК
1:0

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
98

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

1.75
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

51
83

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 4 (1) 0.36
Пратс Абдон 4 0.36
Родригес Даниэль I 1 0.09
Санчес Антонио 1 0.09
Раильо Антонио 1 0.09
Саму Кошта 1 0.09
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 5 (2) 0.45
Латаса Хуан 2 0.18
Аленья Карлес 1 0.09
Гринвуд Мэйсон 1 0.09
Кармона Хосе Анхель 1 0.09
Митрович Стефан 1 0.09
Максимович Неманья 1 0.09
Альварес Гастон 1 0.09
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Даниэль I 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Настасич Матия 3 0
Коста Хауме 3 0
Маскарель Омар 3 0
Гонсалес Джованни 3 0
Копете Хосе 3 0
Маффео Пабло 1 1
Саму Кошта 2 0
Лато Тони 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Дьедью Амат 1 0
Санчес Антонио 1 0
Ману Морланес 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мата Хайме 4 1
Дуарте Домингуш 4 1
Дьене Даконам 5 0
Хосе Бордалас 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Рико Диего 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Сория Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Аленья Карлес 2 0
Альварес Гастон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Альдерете Омар 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
8
Мальорка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
5
Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
50%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
40%
76-90

Пропущено

12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
25%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
4
25%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
4
25%
4
25%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2
Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2
Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1

Результаты матчей

Мальорка
Хетафе

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
8.
Валенсия
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
9.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
12.
Кадис
 2:1 Заявка 11 3 3 5 10 - 15 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Севилья
 1:2 Заявка 10 2 3 5 15 - 15 9
15.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
16.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
19.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
6.
Кадис
 2:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
8.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 1:2 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
6.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
10.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
17.
Севилья
 1:2 Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 2:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 117
    Мальорка 41% (48)
    X 50.4% (59)
    Хетафе 8.5% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Хетафе

    Исход игры
    Мальорка
    41% (48)
    Ничья
    50.4% (59)
    Хетафе
    8.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.01% (26)
    Меньше
    76.99% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.6% (51)
    1:0 Мальорка
    24.8% (29)
    2:1 Мальорка
    13.7% (16)
    1:2 Хетафе
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Хетафе
    2.6% (3)
    2:0 Мальорка
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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