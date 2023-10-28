Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

87' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Гринвуд Мэйсон из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Удар от ворот произведет Хетафе

82' Дьедью Амат не смог попасть в створ ударом издали

81' Удар от ворот произведет Хетафе

80' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Иглесиас Хуан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Хорошую попытку сделал Мурики Ведат . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Мата Хайме получил желтую карточку от судьи

75' Удар от ворот произведет Мальорка

74' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Мата Хайме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Родригес Даниэль I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Ларин Кайл пробует нанести удар издали, но Давид Сория ловит мяч

68' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

66' Удар от ворот произведет Мальорка

65' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Дьедью Амат

65' Альдерете Омар из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

64' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Хорошую попытку сделал Саму Кошта . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Хетафе

58' Саму Кошта не смог попасть в створ ударом издали

58' Антонио Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хорошую попытку сделал Пратс Абдон . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Удар от ворот произведет Хетафе

55' Оооо... вот это был удар! Коста Хауме должен был забить с этой позиции.

55' Коста Хауме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' О, нет. Из многообещающей позиции Мурики Ведат из команды Мальорка наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

53' Маскарель Омар пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

50' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Сегодняшная посещаемость составляет 15310 болельщиков

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Мальорка