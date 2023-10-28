Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Акунья Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Сусо Хесус пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

42' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Хуанлу Санчес из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

39' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Хуанлу Санчес из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Севилья

36' Карселен Исаак решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Удар от ворот произведет Кадис

34' Хуанлу Санчес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Ох, нехорошо это выглядит. Хименес Фали получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Рамос Серхио плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

28' Г О О О О Л - Мачис Дарвин забивает с левой ноги!

28' Рохер Марти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Рохер Марти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Севилья

27' Рамос Серхио нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

27' Диас Мариано из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Матч возобновлен

24' Ракитич Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Куаме Роминигуе получил желтую карточку от судьи

22' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мачис Дарвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Пирес Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Иван Алехо наказан за толчок Акунья Маркос

17' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Кадис

15' Сусо Хесус из команды Севилья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

14' Хименес Фали получил желтую карточку от судьи

14' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Кадис

12' Хуанлу Санчес не смог попасть в створ ударом издали

12' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Пирес Лукас получил желтую карточку от судьи

11' Иван Алехо получает желтую карточку за неспортивное поведение

11' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Лукебакио Доди плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

8' Г О О О О Л - Рамос Кристофер забивает с правой ноги!

8' Рохер Марти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Удар от ворот произведет Севилья

7' Хименес Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мачис Дарвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

4' Рефери не любит споров - именно за это Мари Хосе сейчас получил желтую

3' Рамос Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Севилья начинает с центра поля

1' Судья начинает матч