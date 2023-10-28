Тур: 11. Стадион: Нуэво Мирандилья. Главный судья: Сото Сесар
0'
3' Желтая карточкаРамос Серхио
4' Желтая карточкаМари Хосе
1:0
8' ГолРамос Кристофер
11' Желтая карточкаАлехо Иван
14' Желтая карточкаХименес Фали
24' Желтая карточкаКуаме Роминигуе
2:0
28' ГолМачис Дарвин
2:1
37' ГолОкампос Лукас
45' Желтая карточкаСумаре Бубакари
45' Желтая карточкаПирес Лукас
Ход матча
3'
4'
8'
1:0
11'
14'
24'
28'
2:0
37'
2:1
45'
45'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 5
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
18
Мачис
Дарвин
21
Рохер
Марти
13
Нюланд
Эрьян
10
Ракитич
Иван
12
Диас
Мариано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
21 Рохер МартиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
-
29 Njalla Nico
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
12 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
-
27 Салас КикеЗащитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Севилья
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
81
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|3
|0.27
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.27
|Рохер Марти
|1
|0.09
|Эрнандес Луис
|1
|0.09
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.09
|Пирес Лукас
|1
|0.09
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.3
|Ламела Эрик
|2
|0.2
|Лукебакио Доди
|2
|0.2
|Окампос Лукас
|1
|0.1
|Сусо Хесус
|1
|0.1
|Соу Джибрил
|1
|0.1
|Гудель Неманья
|1
|0.1
|Мир Рафа
|1
|0.1
|Салас Кике
|1
|0.1
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Ракитич Иван
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алькарас Рубен
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Алехо Иван
|5
|0
|Собрино Рубен
|4
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Эрнандес Хави V
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Рохер Марти
|1
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Пирес Лукас
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Навас Хесус
|3
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Гудель Неманья
|3
|0
|Окампос Лукас
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Ракитич Иван
|2
|0
|Рамос Серхио
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Сусо Хесус
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|Соу Джибрил
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Кадис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
1
8
Кадис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Севилья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
2
25%
2
15%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
4
29%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0
Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0
Севилья
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2
Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2
Результаты матчей
Кадис
Севилья
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кадис
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
12
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
28
36
19
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 13
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|12.
|2:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|14.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 15
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|6.
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|17.
|1:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|2:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 2:1 Севилья
Исход игры
Кадис
10.9% (14)
Ничья
13.2% (17)
Севилья
76% (98)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
1:2 Севилья
42.6% (55)
0:1 Севилья
20.2% (26)
1:1 Ничья
11.6% (15)
0:2 Севилья
5.4% (7)
1:0 Кадис
3.9% (5)
2:1 Кадис
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:1 Кадис
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!