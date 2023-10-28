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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Кадис
2:1
Перерыв
Севилья
0'
3' Желтая карточка
Рамос Серхио
4' Желтая карточка
Мари Хосе
1:0
8' Гол
Рамос Кристофер
11' Желтая карточка
Алехо Иван
14' Желтая карточка
Хименес Фали
24' Желтая карточка
Куаме Роминигуе
2:0
28' Гол
Мачис Дарвин
2:1
37' Гол
Окампос Лукас
45' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
45' Желтая карточка
Пирес Лукас

Ход матча

3'
 
Рамос Серхио
4'
Мари Хосе
 
8'
Рамос Кристофер
(Рохер Марти)
1:0
11'
Алехо Иван
 
14'
Хименес Фали
 
24'
Куаме Роминигуе
 
28'
Мачис Дарвин
(Рохер Марти)
2:0
37'
2:1
Окампос Лукас
(Хуанлу Санчес)
45'
 
Сумаре Бубакари
45'
Пирес Лукас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 129
Кадис 10.9% (14)
X 13.2% (17)
Севилья 76% (98)
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Кадис
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1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
12
Куаме
Роминигуе
4
Алькарас
Рубен
18
Мачис
Дарвин
16
Рамос
Кристофер
21
Рохер
Марти
13
Нюланд
Эрьян
26
Хуанлу
Санчес
6
Гудель
Неманья
4
Рамос
Серхио
19
Акунья
Маркос
7
Сусо
Хесус
24
Сумаре
Бубакари
10
Ракитич
Иван
11
Лукебакио
Доди
12
Диас
Мариано
5
Окампос
Лукас
Кадис
4-4-2
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Кадис
Севилья

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:3
КК
2:1
КК
0:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
81

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 3 0.27
Мачис Дарвин 3 (1) 0.27
Рохер Марти 1 0.09
Эрнандес Луис 1 0.09
Сан Эметерио Феде 1 0.09
Пирес Лукас 1 0.09
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 3 0.3
Ламела Эрик 2 0.2
Лукебакио Доди 2 0.2
Окампос Лукас 1 0.1
Сусо Хесус 1 0.1
Соу Джибрил 1 0.1
Гудель Неманья 1 0.1
Мир Рафа 1 0.1
Салас Кике 1 0.1
Хуанлу Санчес 0 0
Ракитич Иван 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Алехо Иван 5 0
Собрино Рубен 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Эрнандес Хави V 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Наварро Роберто 0 1
Рохер Марти 1 0
Мари Хосе 1 0
Пирес Лукас 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Навас Хесус 3 0
Ламела Эрик 3 0
Гудель Неманья 3 0
Окампос Лукас 3 0
Баде Луак 1 1
Ракитич Иван 2 0
Рамос Серхио 2 0
Торрес Оливер 2 0
Сусо Хесус 2 0
Салас Кике 2 0
Акунья Маркос 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Сумаре Бубакари 1 0
Соу Джибрил 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0

Результаты матчей

Кадис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Кадис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

1
8
Кадис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Севилья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Забито

8
13
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
2
25%
2
15%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
4
29%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0
Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0
Севилья
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2
Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2

Результаты матчей

Кадис
Севилья

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кадис
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
2
1
4
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
8
1.5
3
6
1
9
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
8.
Валенсия
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
9.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
12.
Кадис
 2:1 Заявка 11 3 3 5 10 - 15 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Севилья
 1:2 Заявка 10 2 3 5 15 - 15 9
15.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
16.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
19.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
6.
Кадис
 2:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
8.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 1:2 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
6.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
10.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
17.
Севилья
 1:2 Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 2:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
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Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
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    Прогнозы 129
    Кадис 10.9% (14)
    X 13.2% (17)
    Севилья 76% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Севилья
    3.85
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    6.60
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    4.56
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 2:1 Севилья

    Исход игры
    Кадис
    10.9% (14)
    Ничья
    13.2% (17)
    Севилья
    76% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.75% (59)
    Меньше
    48.25% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    42.6% (55)
    0:1 Севилья
    20.2% (26)
    1:1 Ничья
    11.6% (15)
    0:2 Севилья
    5.4% (7)
    1:0 Кадис
    3.9% (5)
    2:1 Кадис
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Кадис
    1.6% (2)
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    Севилья
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