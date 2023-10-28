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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 18886 Главный судья: Сото Сесар
Кадис
2:2
Конец матча
Севилья
0'
3' Желтая карточка
Рамос Серхио
4' Желтая карточка
Мари Хосе
1:0
8' Гол
Рамос Кристофер
11' Желтая карточка
Алехо Иван
14' Желтая карточка
Хименес Фали
24' Желтая карточка
Куаме Роминигуе
2:0
28' Гол
Мачис Дарвин
2:1
37' Гол
Окампос Лукас
45' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
45' Желтая карточка
Пирес Лукас
2:2
60' Гол
Ракитич Иван
71' Желтая карточка
Окампос Лукас
77' Желтая карточка
Собрино Рубен
79' Желтая карточка
Акунья Маркос
90'+7

Ход матча

3'
 
Рамос Серхио
4'
Мари Хосе
 
8'
Рамос Кристофер
(Рохер Марти)
1:0
11'
Алехо Иван
 
14'
Хименес Фали
 
24'
Куаме Роминигуе
 
28'
Мачис Дарвин
(Рохер Марти)
2:0
37'
2:1
Окампос Лукас
(Хуанлу Санчес)
45'
 
Сумаре Бубакари
45'
Пирес Лукас
 
46'
Собрино Рубен
Мачис Дарвин
 
46'
Мере Хорхе
Хименес Фали
 
58'
 
Эн-Несири Юссеф
Лукебакио Доди
58'
 
Торрес Оливер
Сусо Хесус
60'
2:2
Ракитич Иван
71'
 
Окампос Лукас
73'
 
Навас Хесус
Хуанлу Санчес
74'
Эскаланте Гонсало
Куаме Роминигуе
 
77'
Собрино Рубен
 
79'
 
Акунья Маркос
81'
Алекс Фернандес
Алехо Иван
 
81'
 
Мир Рафа
Диас Мариано
81'
 
Педроса Адриа
Акунья Маркос
87'
Гвардиола Серхи
Рохер Марти
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 14
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 289 Количество передач 531
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Кадис 10.9% (14)
X 13.2% (17)
Севилья 76% (98)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
12
Куаме
Роминигуе
4
Алькарас
Рубен
18
Мачис
Дарвин
16
Рамос
Кристофер
21
Рохер
Марти
13
Нюланд
Эрьян
26
Хуанлу
Санчес
6
Гудель
Неманья
4
Рамос
Серхио
19
Акунья
Маркос
24
Сумаре
Бубакари
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
5
Окампос
Лукас
11
Лукебакио
Доди
12
Диас
Мариано
Кадис
4-4-2
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Севилья

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:3
КК
2:1
КК
0:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
81

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 3 0.27
Мачис Дарвин 3 (1) 0.27
Рохер Марти 1 0.09
Эрнандес Луис 1 0.09
Сан Эметерио Феде 1 0.09
Пирес Лукас 1 0.09
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 3 0.3
Ламела Эрик 2 0.2
Лукебакио Доди 2 0.2
Ракитич Иван 1 0.1
Окампос Лукас 1 0.1
Сусо Хесус 1 0.1
Соу Джибрил 1 0.1
Гудель Неманья 1 0.1
Мир Рафа 1 0.1
Салас Кике 1 0.1
Хуанлу Санчес 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Собрино Рубен 5 0
Алькарас Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Алехо Иван 5 0
Эрнандес Луис 3 0
Эрнандес Хави V 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Пирес Лукас 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Наварро Роберто 0 1
Рохер Марти 1 0
Мари Хосе 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 4 0
Навас Хесус 3 0
Ламела Эрик 3 0
Гудель Неманья 3 0
Баде Луак 1 1
Ракитич Иван 2 0
Рамос Серхио 2 0
Акунья Маркос 2 0
Торрес Оливер 2 0
Сусо Хесус 2 0
Сумаре Бубакари 2 0
Салас Кике 2 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Соу Джибрил 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0

Результаты матчей

Кадис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Кадис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

1
8
Кадис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Севилья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Забито

10
15
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
3
30%
2
13%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
13%
3
19%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
4
25%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0
Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0
Севилья
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2
Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2

Результаты матчей

Кадис
Севилья

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кадис
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
8.
Валенсия
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
9.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
12.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
13.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 16 - 15 10
14.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
16.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
19.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
8.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
6.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
10.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Кадис Собрино Рубен 5
Гранада Гумбау Херард 5
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 129
    Кадис 10.9% (14)
    X 13.2% (17)
    Севилья 76% (98)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 2:2 Севилья

    Исход игры
    Кадис
    10.9% (14)
    Ничья
    13.2% (17)
    Севилья
    76% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.75% (59)
    Меньше
    48.25% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    42.6% (55)
    0:1 Севилья
    20.2% (26)
    1:1 Ничья
    11.6% (15)
    0:2 Севилья
    5.4% (7)
    1:0 Кадис
    3.9% (5)
    2:1 Кадис
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Кадис
    1.6% (2)
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