  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 16638 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Гранада
2:3
Второй тайм: 88'
Вильярреал
0'
0:1
18' Гол
Морено Херард
0:2
23' Пенальти
Морено Херард
0:3
28' Гол
Сорлот Александр
1:3
29' Гол
Санчес Рикард
2:3
34' Гол
Узуни Мюрто
50' Желтая карточка
Баэна Алехандро
67' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
73' Желтая карточка
Carlos Romero

Ход матча

18'
0:1
Морено Херард
(Сорлот Александр)
23'
0:2
Морено Херард
28'
0:3
Сорлот Александр
(Парехо Даниэль)
29'
Санчес Рикард
(Вильяр Гонсало)
1:3
34'
Узуни Мюрто
(Сарагоса Брайан)
2:3
46'
 
Carlos Romero
Сорлот Александр
50'
 
Баэна Алехандро
58'
 
Моралес Луис
Баэна Алехандро
60'
Мелендо Оскар
Вильяр Гонсало
 
67'
Альваро Фернандес
 
67'
 
Альбиоль Рауль
67'
Кальехон Хосе
Пуэртас Антонио
 
68'
Вайссман Шон
 
73'
 
Carlos Romero
76'
 
Фемения Кико
Морено Альберто
76'
 
Террац Рамон
Ахомач Илиас
83'
Дьедиу Фамара
Санчес Рикард
 
83'
Петрович Ньегош
Руис Серхио
 
83'
 
Комесанья Санти
Морено Херард

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 181 Количество передач 257
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 142
Гранада 11.3% (16)
X 29.6% (42)
Вильярреал 59.2% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Вильярреал
36.70
Реклама, olimp.bet
4.90
Реклама, betcity.ru
3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
26
Сарагоса
Брайан
20
Руис
Серхио
24
Вильяр
Гонсало
33
Альваро
Фернандес
10
Пуэртас
Антонио
11
Узуни
Мюрто
13
Йоргенсен
Филип
26
Альтимира
Адриа
3
Альбиоль
Рауль
2
Габбия
Маттео
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
Гранада
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Гранада
Вильярреал

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

17 матчей

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:4
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:3
П
2:0
П
0:0
П
2:0
П
3:0
ТМС
1:1
П
3:1
П
1:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
0.89

Среднее время на гол

120
101

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.45
Узуни Мюрто 4 (1) 0.36
Бое Лукас 3 0.27
Санчес Рикард 2 0.18
Рубио Мигель 1 0.09
Вильяр Гонсало 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 6 (2) 0.55
Сорлот Александр 5 0.45
Баэна Алехандро 1 0.09
Парехо Даниэль 1 (1) 0.09
Куэнка Хорхе 1 0.09
Фойт Хуан 1 0.09
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 5 0
Микель Игнаси 3 0
Сарагоса Брайан 3 0
Пако Лопес 3 0
Бое Лукас 1 1
Вильяр Гонсало 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Санчес Рикард 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Нева Карлос 1 0
Торренте Рауль 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 1
Комесанья Санти 4 0
Пино Йереми 4 0
Педраса Альфонсо 2 1
Морено Альберто 1 1
Альбиоль Рауль 2 0
Капу Этьен 2 0
Фемения Кико 2 0
Бреретон Бен 2 0
Террац Рамон 2 0
Кике Сетьен 0 1
Парехо Даниэль 1 0
Манди Аисса 1 0
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Габбия Маттео 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ахомач Илиас 1 0

Результаты матчей

Гранада
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вильярреал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
2
Гранада
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

3
3
Гранада
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Вильярреал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
25%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
3
75%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

7
9
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
4
57%
2
22%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
43%
2
17%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Забито

15
12
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
13%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
6
40%
3
25%
61-75
5
33%
2
17%
76-90

Пропущено

25
16
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
8%
2
13%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
10
40%
2
13%
31-45
3
12%
4
25%
46-60
3
12%
3
19%
61-75
6
24%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1
Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0
Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2

Результаты матчей

Гранада
Вильярреал

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гранада
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Атлетико М
 Заявка 10 8 1 1 25 - 9 25
4.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
8.
Бетис
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Валенсия
 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 11 4 1 6 12 - 16 13
12.
Вильярреал
 3:2 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 16 - 15 10
15.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Алавес
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
19.
Гранада
 2:3 Заявка 11 1 3 7 17 - 28 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
5.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
6.
Бетис
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 2:3 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 3:2 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Вильярреал
 3:2 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 2:3 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Атлетико М Мората Альваро 6 (1)
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 (1)
Вильярреал Морено Херард 6
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Кадис Собрино Рубен 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 28.9% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 142
    Гранада 11.3% (16)
    X 29.6% (42)
    Вильярреал 59.2% (84)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Вильярреал
    36.70
    Реклама, olimp.bet
    4.90
    Реклама, betcity.ru
    3.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гранада 2:3 Вильярреал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 2:3 Вильярреал

    Исход игры
    Гранада
    11.3% (16)
    Ничья
    29.6% (42)
    Вильярреал
    59.2% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (52)
    Меньше
    54.39% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    77.19% (88)
    Нет
    22.81% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    28.9% (41)
    1:1 Ничья
    26.1% (37)
    0:1 Вильярреал
    9.9% (14)
    0:2 Вильярреал
    5.6% (8)
    2:1 Гранада
    4.2% (6)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Гранада
    Вильярреал
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     