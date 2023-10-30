Тур: 11. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Зрители: 16638 Главный судья: Иглесиас Хавьер
2:3
Конец матча
0'
0:1
18' ГолМорено Херард
0:2
23' ПенальтиМорено Херард
0:3
28' ГолСорлот Александр
1:3
29' ГолСанчес Рикард
2:3
34' ГолУзуни Мюрто
50' Желтая карточкаБаэна Алехандро
68' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
73' Желтая карточкаCarlos Romero
90' Желтая карточкаПарехо Даниэль
90'+6
Ход матча
18'
23'
0:2
28'
29'
1:3
34'
2:3
50'
68'
73'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
314 Количество передач 425
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
11
Узуни
Мюрто
27
Ахомач
Илиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
-
32 Бош МикиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Вайссман ШонНападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Моралес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гранада
Вильярреал
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
17 матчей
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
0.89
Среднее время на гол
120
101
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.41
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|0.45
|Узуни Мюрто
|4 (1)
|0.36
|Бое Лукас
|3
|0.27
|Санчес Рикард
|2
|0.18
|Рубио Мигель
|1
|0.09
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|6 (2)
|0.55
|Сорлот Александр
|5
|0.45
|Баэна Алехандро
|1
|0.09
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.09
|Куэнка Хорхе
|1
|0.09
|Фойт Хуан
|1
|0.09
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Ахомач Илиас
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|5
|0
|Микель Игнаси
|3
|0
|Сарагоса Брайан
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Бое Лукас
|1
|1
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Санчес Рикард
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Торренте Рауль
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|4
|1
|Комесанья Санти
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|1
|Морено Альберто
|1
|1
|Альбиоль Рауль
|2
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Капу Этьен
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Манди Аисса
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Ахомач Илиас
|1
|0
|Carlos Romero
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вильярреал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
2
Гранада
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
3
3
Гранада
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Вильярреал
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
20%
2
33%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
4
67%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
7
9
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
4
57%
2
22%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
43%
2
17%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Забито
17
15
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
6
35%
3
20%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
28
18
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
7%
2
11%
1-15
4
14%
5
28%
16-30
10
36%
3
17%
31-45
3
11%
4
22%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
6
21%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1
Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1
Вильярреал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0
Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Результаты матчей
Гранада
Вильярреал
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Гранада
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
65
38
38
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 15
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|17 - 28
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Атлетико М
|Мората Альваро
|6 (1)
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|6
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Кадис
|Собрино Рубен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 2:3 Вильярреал
Исход игры
Гранада
11.3% (16)
Ничья
29.6% (42)
Вильярреал
59.2% (84)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (52)
Меньше
54.39% (62)
Обе команды забьют
Да
77.19% (88)
Нет
22.81% (26)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
28.9% (41)
1:1 Ничья
26.1% (37)
0:1 Вильярреал
9.9% (14)
0:2 Вильярреал
5.6% (8)
2:1 Гранада
4.2% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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