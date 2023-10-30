Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

52' Это был отличный перфоманс от команды Вильярреал , есть о чем петь фанатам в перерыве.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Морено Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Вильярреал

50' Пуэртас Антонио из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Вильярреал

48' Альбиоль Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Вильярреал

47' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Хорошую попытку сделал Морено Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Пуэртас Антонио нанес удар головой, но Филип Йоргенсен спокойно отбил мяч.

40' Руис Серхио из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Пуэртас Антонио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Г О О О О Л - Узуни Мюрто забивает с левой ноги!

34' Сарагоса Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Сарагоса Брайан из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Рикар Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Г О О О О Л - Рикар Санчес забивает с правой ноги!

29' Вильяр Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Вильяр Гонсало из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Г О О О О Л - Сорлот Александр забивает с левой ноги!

28' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Торренте Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Г О О О О О Л - Морено Херард из команды Вильярреал забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Андре Феррейра прыгнул не в ту сторону.

23' После проверки VAR судья не изменил решения - Вильярреал пробьет пенальти!

22' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вильярреал

21' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сорлот Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Сорлот Александр из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Сарагоса Брайан пробует нанести удар издали, но Филип Йоргенсен держит все под контролем

17' Узуни Мюрто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Капу Этьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Вильярреал

16' Альваро Фернандес из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Морено Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Гранада

14' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Альваро Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

11' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Сарагоса Брайан пробует нанести удар издали, но Филип Йоргенсен держит все под контролем

10' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Альбиоль Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Нева Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Гранада

6' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Руис Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Узуни Мюрто пробует нанести удар издали, но Филип Йоргенсен держит все под контролем

2' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вильярреал начинает с центра поля