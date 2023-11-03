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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Лас-Пальмас
0:0
Перерыв
Атлетико М
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 137
Лас-Пальмас 2.2% (3)
X 2.9% (4)
Атлетико М 94.9% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лас-Пальмас
Ничья
Атлетико М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
2
Парк
Марвин
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
17
Мунир
Эль-Хаддади
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
24
Ривас
Пабло
Барриос
25
Рикельме
Родриго
7
Гризманн
Антуан
19
Мората
Альваро
Лас-Пальмас
4-5-1
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Атлетико М

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

П
3:0
П
1:5
П
0:5
КК
2:3
КК
0:2
П
1:0
П
0:3
П
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.75

Среднее время на гол

360
120

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

1.75
3.75

Среднее время на гол

51
24

Всего голов

8
18

Голов в среднем за матч

1
2.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
40

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 2 (2) 0.17
Кардона Марк 2 (1) 0.17
Каба Сори 1 0.08
Мунир Эль-Хаддади 1 0.08
Родригес Кирьян 1 0.08
Коко Сауль 1 0.08
Парк Марвин 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 7 (2) 0.64
Мората Альваро 6 0.55
Корреа Анхель 3 0.27
Молина Науэль 2 0.18
Рикельме Родриго 2 0.18
Депай Мемфис 2 0.18
Льоренте Маркос 2 0.18
Лино Сэмуел 1 0.09
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармол Мика 3 1
Родригес Кирьян 4 0
Кардона Серхи 4 0
Каба Сори 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Араухо Хулиан 2 0
Коко Сауль 2 0
Виера Хонатан 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Муньос Хави 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Парк Марвин 1 0
Перроне Максимо 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 4 0
Мората Альваро 2 1
Гризманн Антуан 3 0
Коке Хорхе 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Рикельме Родриго 1 0
Савич Стефан 1 0
Облак Ян 1 0
Хименес Хосе 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Атлетико М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
13
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Атлетико М
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
75%
4
33%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
2
15%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

8
25
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
0
0%
2
8%
1-15
2
25%
6
24%
16-30
1
13%
4
16%
31-45
1
13%
2
8%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
4
50%
6
24%
76-90

Пропущено

10
9
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
5
50%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2
Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1
Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Атлетико М

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
8
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 11 8 2 1 25 - 9 26
4.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
8.
Бетис
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Валенсия
 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
11.
Осасуна
 Заявка 11 4 1 6 12 - 16 13
12.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 16 - 15 10
15.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Алавес
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
19.
Гранада
 Заявка 11 1 3 7 17 - 28 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
5.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
6.
Бетис
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 3 11
4.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Атлетико М Мората Альваро 6 (1)
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 (1)
Вильярреал Морено Херард 6
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Кадис Собрино Рубен 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лас-Пальмас" - "Атлетико" (Мадрид) - 0:0.
  • 45'
    Эрмосо на левом фланге пас на ход Рикельме сделал сильно. Мяч укатился за боковую линию поля.
  • 44'
    Мармол слева чуть сильно сделал пас на ход Кардоне, и Молина сыграл на перехвате.
  • Фол, нарушение
    43'
    Мората у центрального круга нарушил правила.
  • 42'
    Облак выскочил за пределы штрафной площади и прервал заброс Родригеса вперёд на Мунира.
  • 40'
    "Лас-Пальмас" продолжает неспешно комбинировать на чужой половине поля.
  • 39'
    Подача Парка справа дошла до Муньоса, который головой несильно пробил в правый угол. Облак успел сместиться к штанге и забрать мяч в руки.
  • 38'
    Ривас Пабло Барриос справа продвинулся вперёд, но смог заработать только аут.
  • 37'
    Облак забрал мяч в руки после подачи Муньоса справа.
  • 36'
    Количество ударов постепенно прибавляется. Удары столичных игроков более точны, но опасными бывают очень редко.
  • 35'
    Мунир с разворота с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 34'
    Де Пауль с двадцати метров пробил по центру ворот. Вальес поймал мяч.
  • 33'
    Коке совершил отличный перевод налево на Рикельме, подачу которого в штрафную площадь защитники "Лас-Пальмаса" перехватили.
  • 32'
    Витсель на фланге чисто отобрал мяч у Парка, набравшего ход.
  • Офсайд
    31'
    Рикельме слева забрался в офсайд.
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    • 30'
      Молина справа прострелил в центр штрафной площади, где Гриизманн не ожидал, что перед ним все пропустят мяч. Антуан тоже не смог ногой попасть прицельно по снаряду.
    • 29'
      "Лас-Пальмас" вновь перехватил инициативу и подолгу стал разыгрывать мяч на чужой половине поля.
    • 28'
      Заброс Перроне верхом по центру в штрафную площадь также прервал Витсель.
    • 27'
      Родригес исполнил подачу слева со штрафного. От ворот мяч уверенно выбил Витсель.
    • Фол, нарушение
      26'
      Савич на фланге подтолкнул в спину Мунира.
    • Угловой
      25'
      Гризманн от углового флага навесил к ближней штанге. Несколько игроков проскочили мимо мяча, а затем состоялся вынос от ворот.
    • Опасный момент
      24'
      Гризманн отличной передачей отправил слева к воротам Рикельме. Родриго ворвался в штрафую площадь и низом пробил в ближний угол. Вальес сумел ногой отбить мяч.
    • Офсайд
      23'
      Мората по центру забежал в офсайд.
    • 22'
      К середине тайма уже и "Атлетико" стало почаще наведываться на чужую половину поля. Доб опасных моментов у ворот дело не доходит.
    • 21'
      Передачу Гризманна справа в центр на Морату заблокировал Родригес.
    • Угловой
      20'
      Гризманн исполнил первый угловой удар столичной команды. Навес в район одиннадцатиметровой отметки хозяевами нейтрализован.
    • Угловой
      19'
      Молейро от углового флага покатил мяч на Родригеса, обратную передачу которого перехватил Гризманн.
    • 18'
      Прострел Кардоны слева к воротам заблокировал Молина.
    • 17'
      Ривас Пабло Барриос слева из пределов штрафной площади пробил точно в Вальеса. Гости атакуют заметно реже, но их завершающие удары более нацелены.
    • 16'
      Прострел Парка справа к воротам в падении прервал Облак. Напряжение в штрафной площади "Атлетико" нарастает, но ударов в створ нет.
    • 15'
      Мунир исполнил подачу слева со штрафного к одиннадцатиметровой отметке. Гости выбили мяч к центральному кругу.
    • Фол, нарушение
      14'
      Савич на фланге опасно сыграл против Кардоны.
    • 12'
      Хозяева продолжают контролировать мяч на чужой половине поля.
    • Угловой
      11'
      Молейро от углового флага навесил к дальней штанге. Суарес сделал скидку на Коко, удар которого с двенадцати метров заблокировал Савич.
    • 10'
      Прострел Парка справа к воротам перехватил Витсель. Первый угловой удар заработан хозяевами.
    • 9'
      Стартовые минуты встречи проходят с преимуществом "Лас-Пальмаса". Хозяева больше времени проводят в атаке и чаще стараются доставлять мяч к воротам соперников. Не хватает ударов по воротам.
    • 8'
      Молейро справа прорвался в штрафную площадь столичной команды, но удар у него не получился опасным. Мяч полетел сильно влево от ворот.
    • 6'
      Хозяева справа исполнили серию подач к воротам "Атлетико", где на перехвате постоянно играли Облак с партнёрами.
    • Фол, нарушение
      5'
      Молина в центре поля попал по ногам Кардоне.
    • 4'
      Парк справа прорвался в штрафную площадь, где в борьбе с Рикельме упустил мяч за пределы поля.
    • 3'
      Молина попытался по центру вывести к воротам Морату, но Вальес вовремя выдвинулся на перехват и у линии штрафной площади первым оказался на мяче.
    • 2'
      "Лас-Пальмас" играет в жёлтых футболках и синих трусах, "Атлетико" - в полосатых красно-белых футболках и красных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Гран Канария"!
    • До матча
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 28.5% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Атлетико М

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    2.2% (3)
    Ничья
    2.9% (4)
    Атлетико М
    94.9% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.61% (49)
    Меньше
    57.39% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    40.87% (47)
    Нет
    59.13% (68)
    Популярный счёт
    0:2 Атлетико М
    28.5% (39)
    1:2 Атлетико М
    23.4% (32)
    0:1 Атлетико М
    18.2% (25)
    1:3 Атлетико М
    8% (11)
    0:3 Атлетико М
    2.9% (4)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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    Лас-Пальмас
    Атлетико М
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