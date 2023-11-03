Подача Парка справа дошла до Муньоса, который головой несильно пробил в правый угол. Облак успел сместиться к штанге и забрать мяч в руки.

Облак выскочил за пределы штрафной площади и прервал заброс Родригеса вперёд на Мунира.

Мармол слева чуть сильно сделал пас на ход Кардоне, и Молина сыграл на перехвате.

Эрмосо на левом фланге пас на ход Рикельме сделал сильно. Мяч укатился за боковую линию поля.

Витсель на фланге чисто отобрал мяч у Парка, набравшего ход.

Коке совершил отличный перевод налево на Рикельме, подачу которого в штрафную площадь защитники "Лас-Пальмаса" перехватили.

Де Пауль с двадцати метров пробил по центру ворот. Вальес поймал мяч.

Мунир с разворота с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Количество ударов постепенно прибавляется. Удары столичных игроков более точны, но опасными бывают очень редко.

Облак забрал мяч в руки после подачи Муньоса справа.

Ривас Пабло Барриос справа продвинулся вперёд, но смог заработать только аут.

Передачу Гризманна справа в центр на Морату заблокировал Родригес.

К середине тайма уже и "Атлетико" стало почаще наведываться на чужую половину поля. Доб опасных моментов у ворот дело не доходит.

Мората по центру забежал в офсайд.

Гризманн отличной передачей отправил слева к воротам Рикельме. Родриго ворвался в штрафую площадь и низом пробил в ближний угол. Вальес сумел ногой отбить мяч.

Гризманн от углового флага навесил к ближней штанге. Несколько игроков проскочили мимо мяча, а затем состоялся вынос от ворот.

Савич на фланге подтолкнул в спину Мунира.

Родригес исполнил подачу слева со штрафного. От ворот мяч уверенно выбил Витсель.

Заброс Перроне верхом по центру в штрафную площадь также прервал Витсель.

"Лас-Пальмас" вновь перехватил инициативу и подолгу стал разыгрывать мяч на чужой половине поля.

Молина справа прострелил в центр штрафной площади, где Гриизманн не ожидал, что перед ним все пропустят мяч. Антуан тоже не смог ногой попасть прицельно по снаряду.

20' Гризманн исполнил первый угловой удар столичной команды. Навес в район одиннадцатиметровой отметки хозяевами нейтрализован.

19' Молейро от углового флага покатил мяч на Родригеса, обратную передачу которого перехватил Гризманн.

18' Прострел Кардоны слева к воротам заблокировал Молина.

17' Ривас Пабло Барриос слева из пределов штрафной площади пробил точно в Вальеса. Гости атакуют заметно реже, но их завершающие удары более нацелены.

16' Прострел Парка справа к воротам в падении прервал Облак. Напряжение в штрафной площади "Атлетико" нарастает, но ударов в створ нет.

15' Мунир исполнил подачу слева со штрафного к одиннадцатиметровой отметке. Гости выбили мяч к центральному кругу.

14' Савич на фланге опасно сыграл против Кардоны.

12' Хозяева продолжают контролировать мяч на чужой половине поля.

11' Молейро от углового флага навесил к дальней штанге. Суарес сделал скидку на Коко, удар которого с двенадцати метров заблокировал Савич.

10' Прострел Парка справа к воротам перехватил Витсель. Первый угловой удар заработан хозяевами.

9' Стартовые минуты встречи проходят с преимуществом "Лас-Пальмаса". Хозяева больше времени проводят в атаке и чаще стараются доставлять мяч к воротам соперников. Не хватает ударов по воротам.

8' Молейро справа прорвался в штрафную площадь столичной команды, но удар у него не получился опасным. Мяч полетел сильно влево от ворот.

6' Хозяева справа исполнили серию подач к воротам "Атлетико", где на перехвате постоянно играли Облак с партнёрами.

5' Молина в центре поля попал по ногам Кардоне.

4' Парк справа прорвался в штрафную площадь, где в борьбе с Рикельме упустил мяч за пределы поля.

3' Молина попытался по центру вывести к воротам Морату, но Вальес вовремя выдвинулся на перехват и у линии штрафной площади первым оказался на мяче.

2' "Лас-Пальмас" играет в жёлтых футболках и синих трусах, "Атлетико" - в полосатых красно-белых футболках и красных трусах.