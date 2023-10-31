Тур: 12. Стадион: Гран Канария.
Позже
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Главный тренер: Пимьента Гарсия
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Главный тренер: Симеоне Диего
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История личных встреч
Лас-Пальмас
Атлетико М
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
0.75
Среднее время на гол
360
120
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
1.75
3.75
Среднее время на гол
51
24
Всего голов
8
18
Голов в среднем за матч
1
2.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
40
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.18
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.18
|Каба Сори
|1
|0.09
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.09
|Родригес Кирьян
|1
|0.09
|Коко Сауль
|1
|0.09
|Парк Марвин
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|7 (2)
|0.7
|Мората Альваро
|6
|0.6
|Корреа Анхель
|3
|0.3
|Молина Науэль
|2
|0.2
|Рикельме Родриго
|2
|0.2
|Депай Мемфис
|2
|0.2
|Льоренте Маркос
|2
|0.2
|Лино Сэмуел
|1
|0.1
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармол Мика
|3
|1
|Родригес Кирьян
|4
|0
|Кардона Серхи
|4
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Суарес Алехандро
|2
|0
|Араухо Хулиан
|2
|0
|Коко Сауль
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Муньос Хави
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Перроне Максимо
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Ньигес Сауль
|2
|0
|Льоренте Маркос
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Атлетико М
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Атлетико М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
13
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Атлетико М
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
75%
4
33%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
8
25
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
0
0%
2
8%
1-15
2
25%
6
24%
16-30
1
13%
4
16%
31-45
1
13%
2
8%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
4
50%
6
24%
76-90
Пропущено
10
9
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
5
50%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2
Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1
Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Атлетико М
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
7
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
82
38
82
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 15
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|17 - 28
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
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- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Атлетико М
|Мората Альваро
|6 (1)
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|6
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Кадис
|Собрино Рубен
|5
Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Атлетико М
Исход игры
Лас-Пальмас
2.2% (1)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
97.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
51.16% (22)
Нет
48.84% (21)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
28.3% (13)
1:2 Атлетико М
26.1% (12)
1:3 Атлетико М
17.4% (8)
0:1 Атлетико М
15.2% (7)
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