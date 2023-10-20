Тур: 13. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Andrei Chivulete Главный судья: Феснич Оратиу
1:2
Второй тайм: 69'
0'
12' Желтая карточкаЛукассен Кевин
0:1
12' ГолБамгбойе Фуншо
1:1
19' ГолПоп Рареш
32' Желтая карточкаСтолник Марко
33' Желтая карточкаCristiano Bergodi
1:2
45' ГолБамгбойе Фуншо
64' Желтая карточкаMarcelo Freitas
Ход матча
12'
12'
19'
1:1
32'
45'
64'
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
55
Поп
Рареш
26
Оайдэ
Рэзван
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Офусу РигиНападающий
-
24 Омонди ЭрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
11 Валье БорхаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
УТА Арад
Рапид Бухарест
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.75
Среднее время на гол
67
51
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купер Годберг
|3
|0.25
|Фабри Андрей
|2 (1)
|0.17
|Карп Кэтэлин
|2
|0.17
|Поп Рареш
|2
|0.17
|Marcelo Freitas
|0
|0
|Думитрашку Денис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.46
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.46
|Петрила Клаудиу
|4
|0.31
|Ионицэ Александру II
|4
|0.31
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0.15
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.08
|Папо Джейсон
|1
|0.08
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.08
|Эммерс Сиан
|1
|0.08
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Валье Борха
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купер Годберг
|3
|1
|Абейд Али
|4
|0
|Фабри Андрей
|4
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|1
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Столник Марко
|2
|0
|Cristian Mihai
|2
|0
|Лукассен Кевин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Marcelo Freitas
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Cristiano Bergodi
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рапид Бухарест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
3
УТА Арад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
15
УТА Арад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
18
Голы по времени матча
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
20%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
50%
3
18%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
4
24%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
44%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
9
27
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
11%
4
15%
1-15
2
22%
3
11%
16-30
3
33%
6
22%
31-45
2
22%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
1
11%
5
19%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
4
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
31%
4
33%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2
УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0
Результаты матчей
УТА Арад
Рапид Бухарест
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
14
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
93
29
75
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|3.
|2:1
|13
|7
|4
|2
|27 - 15
|25
|4.
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|5.
|11
|6
|0
|5
|16 - 16
|18
|6.
|12
|3
|7
|2
|17 - 14
|16
|7.
|12
|3
|7
|2
|14 - 13
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|17 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|10.
|12
|2
|8
|2
|10 - 10
|14
|11.
|12
|4
|1
|7
|20 - 23
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|14.
|1:2
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|15.
|12
|2
|3
|7
|8 - 20
|9
|16.
|12
|0
|6
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|2:1
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|16.
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|4.
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|6.
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|15.
|1:2
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3