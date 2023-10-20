Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда Рапид Бухарест играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Г О О О О Л - Бамгбойе Фуншо забивает с левой ноги!

45' Петрила Клаудиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для УТА Арад

43' Бенга Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Лукассен Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Marcelo Freitas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

38' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Denis Dumitrascu ошибается в защите.

37' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

36' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Назначен штрафной. Пострадал Бамгбойе Фуншо , его свалил Denis Dumitrascu.

34' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Матч возобновлен

33' Cristiano Bergodi получает желтую карточку за неспортивное поведение

33' Стан Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Столник Марко получил желтую карточку от судьи

31' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Albert Stahl из команды УТА Арад разыграл угловой с левого угла.

25' Хорошую попытку сделал Миковши Клаудиу . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Лукассен Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

21' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Поп Рареш забивает с левой ноги!

19' Marcelo Freitas создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Петрила Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Петрила Клаудиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Лукассен Кевин получает желтую карточку за игру рукой

11' Карп Кэтэлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Marcelo Freitas пробил со штрафного прямо в стенку

7' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

4' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

4' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

3' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Миковши Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Карп Кэтэлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру