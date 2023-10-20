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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete Главный судья: Феснич Оратиу
УТА Арад
2:2
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
12' Желтая карточка
Лукассен Кевин
0:1
12' Гол
Бамгбойе Фуншо
1:1
19' Гол
Поп Рареш
32' Желтая карточка
Столник Марко
33' Желтая карточка
Cristiano Bergodi
1:2
45' Гол
Бамгбойе Фуншо
64' Желтая карточка
Marcelo Freitas
2:2
75' Гол
Лукассен Кевин
90'+5
93
Якоб
Флорин
98
Кэпушэ
Тибериу
30
Столник
Марко
4
Бенга
Александру
80
Думитрашку
Денис
7
Стахл
Алберт
14
Marcelo
Freitas
8
Карп
Кэтэлин
19
Миковши
Клаудиу
55
Поп
Рареш
42
Лукассен
Кевин
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
26
Оайдэ
Рэзван
23
Албу
Кристиан
10
Ионицэ
Александру
II
7
Бамгбойе
Фуншо
30
Стан
Александру
27
Петрила
Клаудиу
УТА Арад
Рапид Бухарест

История личных встреч

УТА Арад
Рапид Бухарест

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
С
1:0
Л1ГБ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ЛI
1:2
ЛI
2:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купер Годберг 3 0.25
Фабри Андрей 2 (1) 0.17
Карп Кэтэлин 2 0.17
Поп Рареш 2 0.17
Лукассен Кевин 1 0.08
Офусу Риги 0 0
Marcelo Freitas 0 0
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.46
Дуганджич Марко 6 (2) 0.46
Петрила Клаудиу 4 0.31
Ионицэ Александру II 4 0.31
Бамгбойе Фуншо 2 0.15
Оайдэ Рэзван 1 0.08
Папо Джейсон 1 0.08
Сэпунару Кристиан 1 0.08
Эммерс Сиан 1 0.08
Костаче Ионуц 0 0
Валье Борха 0 0
Браун Кристофер 0 0
Каржан Каталин 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Годберг 3 1
Абейд Али 4 0
Фабри Андрей 4 0
Карп Кэтэлин 2 1
Думитрашку Денис 3 0
Столник Марко 2 0
Marcelo Freitas 2 0
Cristian Mihai 2 0
Лукассен Кевин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Исак Дамьян 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Robert Mustaca 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрила Клаудиу 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Cristiano Bergodi 2 0
Стан Александру 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Якоб Паул 1 0
Папо Джейсон 1 0
Каржан Каталин 1 0
Рахмани Альбион 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Рапид Бухарест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
5
УТА Арад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
15
УТА Арад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
3
25%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
50%
3
18%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
4
24%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
44%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

11
29
7 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
1
9%
5
17%
1-15
3
27%
3
10%
16-30
3
27%
7
24%
31-45
2
18%
4
14%
46-60
1
9%
5
17%
61-75
1
9%
5
17%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
20%
4
29%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2
УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0

Результаты матчей

УТА Арад
Рапид Бухарест

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
8
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 9 2 1 25 - 11 29
2.
ЧФР Клуж
 12 8 2 2 25 - 12 26
3.
Рапид Бухарест
 13 6 5 2 27 - 16 23
4.
Университатя Крайова
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Фарул Констанца
 11 6 0 5 16 - 16 18
6.
Германнштадт
 12 3 7 2 17 - 14 16
7.
Петролул Плоешти
 12 3 7 2 14 - 13 16
8.
Университатя Клуж
 12 3 6 3 17 - 20 15
9.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 14 - 18 14
10.
Оцелул Галац
 12 2 8 2 10 - 10 14
11.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
12.
Сепси
 12 3 3 6 11 - 16 12
13.
Волунтари
 12 3 3 6 15 - 23 12
14.
УТА Арад
 12 2 5 5 10 - 16 11
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 8 - 20 9
16.
Ботошани
 12 0 6 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
6.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
7.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волунтари
 6 2 1 3 8 - 11 7
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Оцелул Галац
 7 1 4 2 5 - 7 7
13.
Политехника Яссы
 5 1 2 2 4 - 8 5
14.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
15.
Динамо Бухарест
 7 1 2 4 3 - 10 5
16.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
3.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
4.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
5.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
6.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
7.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
9.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
10.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
14.
Сепси
 7 1 1 5 5 - 9 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 5
Динамо Бухарест Амзар Йонуц 5
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
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