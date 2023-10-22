Тур: 13. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Iulian Dima
1:0
Второй тайм: 76'
0'
1:0
12' ГолAlin Roman II
44' Желтая карточкаБахасса Яссин
45' Желтая карточкаЛакруа Лео
45' Желтая карточкаLuis Phelipe
53' Желтая карточкаПадула Андреа
59' Желтая карточкаВойтуш Якуб
64' Желтая карточкаIonut Ailenei
66' Вторая желтая карточкаЛакруа Лео
67' Желтая карточкаIon-Cristian Gurau
Ход матча
12'
1:0
44'
45'
45'
53'
59'
64'
66'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
21
Luis
Phelipe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Luis PhelipeНападающий
- Запасные игроки
-
29 Янков РистоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ион РобертНападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Бута ГабриэлПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|4
|0.31
|Luis Phelipe
|3
|0.23
|Julian Marchioni
|2
|0.15
|Andrei Gheorghita
|2
|0.15
|Carlos Jatoba
|1
|0.08
|Войтуш Якуб
|1
|0.08
|Буш Сержиу
|1
|0.08
|Васвари Габриэл
|1
|0.08
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Харрисон Шейон
|0
|0
|Rares Ispas
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|7
|0.54
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.23
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.23
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0.23
|William Baeten
|2
|0.15
|Албу Константин
|1
|0.08
|Лакруа Лео
|1
|0.08
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Бахасса Яссин
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|5
|0
|Мартак Мариус
|4
|0
|Самайоа Николас
|2
|1
|Leontin Grozavu
|2
|1
|Alin Roman II
|1
|1
|Ион Роберт
|1
|1
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Илие Флорин
|2
|0
|Бордеяну Михай
|2
|0
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ionut Ailenei
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Лунг Силвиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Julian Marchioni
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскареньяс Матеус
|1
|1
|Лакруа Лео
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Падула Андреа
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
У Крайова 1948
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
7
8
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
У Крайова 1948
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
20%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
10
16
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
6%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
14%
3
15%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
4
29%
3
15%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
2
14%
5
25%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
17%
4
17%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
4
22%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2
Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0
Результаты матчей
Политехника Яссы
У Крайова 1948
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
43
14
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
48
57
111
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|3.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|5.
|12
|6
|1
|5
|17 - 17
|19
|6.
|13
|4
|7
|2
|21 - 14
|19
|7.
|1:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|8.
|12
|3
|7
|2
|14 - 13
|16
|9.
|13
|3
|7
|3
|18 - 21
|16
|10.
|12
|2
|8
|2
|10 - 10
|14
|11.
|0:1
|13
|4
|1
|8
|20 - 24
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|14.
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|8 - 24
|9
|16.
|12
|0
|6
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|12.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|16.
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|7
|2
|5
|0
|12 - 10
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|4.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|6.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3