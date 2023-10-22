Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

48' Luis Phelipe получил желтую карточку от судьи

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Безумный фол. Yassine Bahassa грубо играет против соперника. Пострадал Мартак Мариус

46' Лакруа Лео получил желтую карточку от судьи

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Рефери не любит споров - именно за это Yassine Bahassa сейчас получил желтую

42' Кицу Аурелиан нанес удар головой, но Ionut Ailenei спокойно отбил мяч.

42' Энрикеш Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

34' Габриэль Компануччи нанес удар головой, но Ionut Ailenei спокойно отбил мяч.

32' Alin Roman навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Luis Phelipe получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Оооо... вот это был удар! Stefan Stefanovici должен был забить с этой позиции.

31' Хорошую попытку сделал Stefan Stefanovici . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Габриэль Компануччи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хорошую попытку сделал Alin Roman . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.