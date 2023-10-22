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Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Iulian Dima
Политехника Яссы
1:1
Конец матча
У Крайова 1948
0'
1:0
12' Гол
Alin Roman II
44' Желтая карточка
Бахасса Яссин
45' Желтая карточка
Лакруа Лео
45' Желтая карточка
Luis Phelipe
53' Желтая карточка
Падула Андреа
59' Желтая карточка
Войтуш Якуб
63' Желтая карточка
Ionut Ailenei
66' Вторая желтая карточка
Лакруа Лео
67' Желтая карточка
Ion-Cristian Gurau
76' Желтая карточка
Бута Габриэл
1:1
90' Гол
Ибрагим Джибрил
90'+9
12
Ionut
Ailenei
2
Мартак
Мариус
6
Илие
Флорин
32
Катанец
Матия
27
Rares
Ispas
10
Alin
Roman
II
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
18
Stefan
Stefanovici
9
Буш
Сержиу
21
Luis
Phelipe
50
Ion-Cristian
Gurau
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
14
Энрикеш
Данни
72
Падула
Андреа
8
Албу
Константин
6
Аким
Влад
28
Бахасса
Яссин
11
Кицу
Аурелиан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
99
Vladislav
Blanuta
Политехника Яссы
У Крайова 1948

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 4 0.31
Luis Phelipe 3 0.23
Julian Marchioni 2 0.15
Andrei Gheorghita 2 0.15
Carlos Jatoba 1 0.08
Войтуш Якуб 1 0.08
Буш Сержиу 1 0.08
Васвари Габриэл 1 0.08
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Харрисон Шейон 0 0
Rares Ispas 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 7 0.54
Бауса Хуан 3 (1) 0.23
Сидибе Секу 3 (1) 0.23
Ван Дурмен Бенжамен 3 0.23
William Baeten 2 0.15
Албу Константин 1 0.08
Лакруа Лео 1 0.08
Ибрагим Джибрил 1 0.08
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0
Бахасса Яссин 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 5 0
Мартак Мариус 4 0
Самайоа Николас 2 1
Leontin Grozavu 2 1
Alin Roman II 1 1
Ион Роберт 1 1
Войтуш Якуб 2 0
Илие Флорин 2 0
Бордеяну Михай 2 0
Carlos Jatoba 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ionut Ailenei 2 0
Катанец Матия 1 0
Лунг Силвиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Julian Marchioni 1 0
Catalin Hlistei 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Лео 2 1
Маскареньяс Матеус 1 1
Асамоа Самуэль 2 0
Аким Влад 2 0
Падула Андреа 2 0
Албу Константин 2 0
Бахасса Яссин 2 0
William Baeten 2 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Поп Влад 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
У Крайова 1948
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

7
8
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
У Крайова 1948
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

9
8
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
4
50%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
5
56%
1
13%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
20%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

10
16
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
6%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
3
20%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
2
13%
6
29%
76-90

Пропущено

19
24
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
16%
5
21%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
5
26%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2
Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0

Результаты матчей

Политехника Яссы
У Крайова 1948

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
5
8
1
12
2.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 9 2 1 25 - 11 29
2.
ЧФР Клуж
 12 8 2 2 25 - 12 26
3.
Рапид Бухарест
 13 6 5 2 27 - 16 23
4.
Университатя Крайова
 0:0 13 6 5 2 19 - 10 23
5.
Фарул Констанца
 12 6 1 5 17 - 17 19
6.
Германнштадт
 13 4 7 2 21 - 14 19
7.
Петролул Плоешти
 0:0 13 3 8 2 14 - 13 17
8.
Университатя Клуж
 13 3 7 3 18 - 21 16
9.
Политехника Яссы
 13 4 3 6 15 - 19 15
10.
Оцелул Галац
 12 2 8 2 10 - 10 14
11.
У Крайова 1948
 13 4 2 7 21 - 24 14
12.
Сепси
 12 3 3 6 11 - 16 12
13.
Волунтари
 12 3 3 6 15 - 23 12
14.
УТА Арад
 12 2 5 5 10 - 16 11
15.
Динамо Бухарест
 13 2 3 8 8 - 24 9
16.
Ботошани
 12 0 6 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Университатя Крайова
 0:0 6 4 2 0 11 - 2 14
3.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Фарул Констанца
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Петролул Плоешти
 0:0 7 2 4 1 10 - 10 10
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волунтари
 6 2 1 3 8 - 11 7
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Оцелул Галац
 7 1 4 2 5 - 7 7
13.
Политехника Яссы
 6 1 3 2 5 - 9 6
14.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
15.
Динамо Бухарест
 7 1 2 4 3 - 10 5
16.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
Университатя Клуж
 7 2 5 0 12 - 10 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
5.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
6.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
7.
Университатя Крайова
 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
9.
У Крайова 1948
 6 2 1 3 6 - 8 7
10.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
11.
Петролул Плоешти
 0:0 6 1 4 1 4 - 3 7
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
14.
Сепси
 7 1 1 5 5 - 9 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 5
Политехника Яссы Luis Phelipe 5
Динамо Бухарест Амзар Йонуц 5
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
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