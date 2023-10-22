Тур: 13. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Хацеган Овидиу
0:0
Перерыв
Ход матча
33'
Владение мячом
17
Борца
Флорин
34
Раул
Силва
27
Куртич
Ясмин
14
Хури
Льес
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
71
Seniko
Doua
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Corneliu Papura
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Роман МихайНападающий
-
-
93 Zoran Mitrov
-
Главный тренер: Florin Pirvu
История личных встреч
Университатя Крайова
Петролул Плоешти
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
20 матчей
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.27
Среднее время на гол
81
70
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.05
1.1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
85
81
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.31
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.23
|Крецу Александру
|3
|0.23
|Митрицэ Александру
|2
|0.15
|Рогульич Анте
|2
|0.15
|Банку Никусор
|1
|0.08
|Хури Льес
|1
|0.08
|Скречу Владимир
|1
|0.08
|Баярам Штефан
|1
|0.08
|Дансиу Мариан
|1
|0.08
|Влэдою Штефан
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|4
|0.31
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.23
|Муси Александру Мариан
|2
|0.15
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.15
|Петрович Зоран
|1
|0.08
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Будеску Константин
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иван Андрей
|3
|1
|Банку Никусор
|4
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Матею Александру
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Скречу Владимир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Juraj Badelj
|0
|1
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тичу Валентин Константин
|2
|1
|Seniko Doua
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Папп Пол
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Мейхерс Барт
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
2
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
10
Университатя Крайова
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Петролул Плоешти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
27%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
4
50%
1
10%
76-90
Пропущено
8
10
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
5
50%
76-90
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
4
21%
3
25%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
7
37%
1
8%
76-90
Пропущено
10
15
9 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
6
60%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
10%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Петролул Плоешти
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
32
34
23
25
14
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
32
25
14
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
57
48
39
210
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|3.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|4.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|19 - 10
|23
|5.
|12
|6
|1
|5
|17 - 17
|19
|6.
|13
|4
|7
|2
|21 - 14
|19
|7.
|0:0
|13
|3
|8
|2
|14 - 13
|17
|8.
|13
|3
|7
|3
|18 - 21
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|10.
|12
|2
|8
|2
|10 - 10
|14
|11.
|13
|4
|2
|7
|21 - 24
|14
|12.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|14.
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|8 - 24
|9
|16.
|12
|0
|6
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|16.
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|7
|2
|5
|0
|12 - 10
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|4.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|6.
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|11.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 3
|7
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3