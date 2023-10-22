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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Университатя Крайова
1:3
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
33' Желтая карточка
Seniko Doua
0:1
57' Гол
Муси Александру Мариан
60' Желтая карточка
Мейхерс Барт
0:2
70' Гол
Грозав Георге-Теодор
73' Желтая карточка
Pedro Justiniano
1:2
74' Пенальти
Куртич Ясмин
77' Undefined phrase: football_event_
Грозав Георге-Теодор
1:3
90' Гол
Хужа Мариан Фернандо
90' Желтая карточка
Ишфан Александру
90'+11
21
Попеску
Лаурентиу
17
Борца
Флорин
6
Скречу
Владимир
34
Раул
Силва
12
Нчамаа
Базилио
24
Рогульич
Анте
27
Куртич
Ясмин
14
Хури
Льес
37
Дансиу
Мариан
20
Маркович
Йован
28
Митрицэ
Александру
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
27
Pedro
Justiniano
71
Seniko
Doua
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
44
Думитриу
Лучан
99
Муси
Александру
Мариан
7
Грозав
Георге-Теодор
Университатя Крайова
Петролул Плоешти

История личных встреч

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

20 матчей

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
К
0:1
С
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
3:1
ВД
2:2
К
1:3

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.27

Среднее время на гол

81
70

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.05
1.1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

85
81

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 4 0.31
Иван Андрей 3 (2) 0.23
Крецу Александру 3 0.23
Митрицэ Александру 2 0.15
Рогульич Анте 2 0.15
Банку Никусор 1 0.08
Хури Льес 1 0.08
Скречу Владимир 1 0.08
Баярам Штефан 1 0.08
Дансиу Мариан 1 0.08
Куртич Ясмин 1 (1) 0.08
Влэдою Штефан 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 4 0.31
Муси Александру Мариан 3 0.23
Грозав Георге-Теодор 3 0.23
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.23
Петрович Зоран 1 0.08
Хужа Мариан Фернандо 1 0.08
Тичу Валентин Константин 0 0
Будеску Константин 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Seniko Doua 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иван Андрей 3 1
Банку Никусор 4 0
Маркович Йован 3 0
Лаурентин Рехекампф 2 0
Матею Александру 2 0
Крецу Александру 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Скречу Владимир 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Juraj Badelj 0 1
Куртич Ясмин 1 0
Зайков Джоко 1 0
Хури Льес 1 0
Кольич Элвир 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Ишфан Александру 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тичу Валентин Константин 2 1
Мейхерс Барт 3 0
Seniko Doua 3 0
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Папп Пол 2 0
Ханка Серджу 2 0
Думитриу Лучан 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Диоманде Исмаэль 1 0
Зима Лукаш 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Zoran Mitrov 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
2
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
10
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Петролул Плоешти
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
25%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
4
50%
1
10%
76-90

Пропущено

8
10
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
5
50%
76-90

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
20%
3
20%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
7
35%
2
13%
76-90

Пропущено

13
16
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
6
46%
2
13%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
15%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
5
8
3
10
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 9 2 1 25 - 11 29
2.
ЧФР Клуж
 12 8 2 2 25 - 12 26
3.
Рапид Бухарест
 13 6 5 2 27 - 16 23
4.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 13 22
5.
Фарул Констанца
 12 6 1 5 17 - 17 19
6.
Германнштадт
 13 4 7 2 21 - 14 19
7.
Петролул Плоешти
 13 4 7 2 17 - 14 19
8.
Университатя Клуж
 13 3 7 3 18 - 21 16
9.
Политехника Яссы
 13 4 3 6 15 - 19 15
10.
Оцелул Галац
 12 2 8 2 10 - 10 14
11.
У Крайова 1948
 13 4 2 7 21 - 24 14
12.
Сепси
 12 3 3 6 11 - 16 12
13.
Волунтари
 12 3 3 6 15 - 23 12
14.
УТА Арад
 12 2 5 5 10 - 16 11
15.
Динамо Бухарест
 13 2 3 8 8 - 24 9
16.
Ботошани
 12 0 6 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Университатя Крайова
 6 4 1 1 12 - 5 13
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Фарул Констанца
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волунтари
 6 2 1 3 8 - 11 7
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Оцелул Галац
 7 1 4 2 5 - 7 7
13.
Политехника Яссы
 6 1 3 2 5 - 9 6
14.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
15.
Динамо Бухарест
 7 1 2 4 3 - 10 5
16.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
Университатя Клуж
 7 2 5 0 12 - 10 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
5.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
6.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 7 - 4 9
7.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
8.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
10.
У Крайова 1948
 6 2 1 3 6 - 8 7
11.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
14.
Сепси
 7 1 1 5 5 - 9 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 5
Политехника Яссы Luis Phelipe 5
Динамо Бухарест Амзар Йонуц 5
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
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