Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Маркович Йован оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Митрицэ Александру пробил со штрафного прямо в стенку

39' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Митрицэ Александру не смог попасть в створ ударом издали

33' Seniko Doua совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Митрицэ Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

29' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Митрицэ Александру не смог попасть в створ ударом издали

22' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Рогульич Анте навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Маркович Йован выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

12' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

8' Матч остановлен

7' Митрицэ Александру бьет со штрафного в створ, но Лукас Зима держит все под контролем

5' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Хури Льес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.