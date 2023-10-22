Тур: 13. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Хацеган Овидиу
1:3
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаSeniko Doua
0:1
57' ГолМуси Александру Мариан
60' Желтая карточкаМейхерс Барт
0:2
70' ГолГрозав Георге-Теодор
73' Желтая карточкаPedro Justiniano
1:2
74' ПенальтиКуртич Ясмин
77' Undefined phrase: football_event_Грозав Георге-Теодор
1:3
90' ГолХужа Мариан Фернандо
90' Желтая карточкаИшфан Александру
90'+11
Ход матча
33'
57'
60'
70'
73'
74'
1:2
90'
1:3
90'
Владение мячом
17
Борца
Флорин
34
Раул
Силва
27
Куртич
Ясмин
14
Хури
Льес
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
71
Seniko
Doua
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Corneliu Papura
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Роман МихайНападающий
-
-
93 Zoran Mitrov
-
Главный тренер: Florin Pirvu
История личных встреч
Университатя Крайова
Петролул Плоешти
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
20 матчей
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.27
Среднее время на гол
81
70
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.05
1.1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
85
81
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.31
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.23
|Крецу Александру
|3
|0.23
|Митрицэ Александру
|2
|0.15
|Рогульич Анте
|2
|0.15
|Банку Никусор
|1
|0.08
|Хури Льес
|1
|0.08
|Скречу Владимир
|1
|0.08
|Баярам Штефан
|1
|0.08
|Дансиу Мариан
|1
|0.08
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.08
|Влэдою Штефан
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|4
|0.31
|Муси Александру Мариан
|3
|0.23
|Грозав Георге-Теодор
|3
|0.23
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.23
|Петрович Зоран
|1
|0.08
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.08
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Будеску Константин
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иван Андрей
|3
|1
|Банку Никусор
|4
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Матею Александру
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Скречу Владимир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Juraj Badelj
|0
|1
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тичу Валентин Константин
|2
|1
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Seniko Doua
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Папп Пол
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
2
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
10
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Петролул Плоешти
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
25%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
4
50%
1
10%
76-90
Пропущено
8
10
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
5
50%
76-90
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
20%
3
20%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
7
35%
2
13%
76-90
Пропущено
13
16
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
6
46%
2
13%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
15%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1
Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Петролул Плоешти
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
34
24
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
58
58
310
310
211
112
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3