Тур: 13. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Marian Barbu
Ход матча
Владение мячом
27
Олару
Дариус
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Andreas Nita
-
28 Ionut Andres
-
-
Главный тренер: Marin Duna
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФКСБ
Волунтари
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
18 матчей
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2
1.44
Среднее время на гол
45
62
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Среднее время на гол
62
81
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.72
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|6 (1)
|0.46
|Коман Флоринел
|4 (1)
|0.31
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.31
|Попеску Октавиан
|2
|0.15
|Шут Адриан
|2
|0.15
|Попеску Овидиу
|1
|0.08
|Микулеску Давид
|1
|0.08
|Радунович Ристо
|1
|0.08
|Эджума Малком
|1
|0.08
|Дава Джойским
|1
|0.08
|Ликсандру Михай
|1
|0.08
|Джокович Дамьян
|1 (1)
|0.08
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Балута Александр
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|3
|0.23
|Мерлой Джордже
|3
|0.23
|Думитер Андрей
|2
|0.15
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.15
|Раду Бобок
|1
|0.08
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.08
|Doru Cristian Andrei
|1
|0.08
|Andreas Nita
|1
|0.08
|Армаш Игорь
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Дава Джойским
|2
|1
|Пантя Александру
|2
|1
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Балута Александр
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Siyabonga Ngezana
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|5
|1
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Раца Вадим
|3
|0
|Рикардинью XI
|3
|0
|Cristian Paz II
|2
|0
|Думитер Андрей
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Армаш Игорь
|0
|1
|Алийи Насер
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Волунтари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
ФКСБ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Волунтари
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
14
4
ФКСБ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Волунтари
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
16
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
75%
2
17%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
4
27%
1
13%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
25
15
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
6
24%
2
13%
1-15
4
16%
4
27%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
1
4%
7
47%
76-90
Пропущено
11
23
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
3
13%
1-15
2
18%
5
22%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
27%
5
22%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
3
27%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5
Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5
Волунтари
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2
Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0
Результаты матчей
ФКСБ
Волунтари
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
57
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|2.
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|3.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|5.
|12
|6
|1
|5
|17 - 17
|19
|6.
|13
|4
|7
|2
|21 - 14
|19
|7.
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|8.
|13
|3
|7
|3
|18 - 21
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|10.
|12
|2
|8
|2
|10 - 10
|14
|11.
|13
|4
|2
|7
|21 - 24
|14
|12.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|14.
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|8 - 24
|9
|16.
|12
|0
|6
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|16.
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|7
|2
|5
|0
|12 - 10
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|4.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|12.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3