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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
ФКСБ
0:0
Второй тайм: 77'
Волунтари
0'
49' Желтая карточка
Попеску Овидиу
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
29
Ротариу
Дорин
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
2
Cristian
Paz
II
5
Армаш
Игорь
4
Црепуля
Любян
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
17
Doru
Cristian
Andrei
23
Кырнац
Николае
77
Немец
Адам
9
Думитер
Андрей
ФКСБ
Волунтари

История личных встреч

ФКСБ
Волунтари

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

18 матчей

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2
1.44

Среднее время на гол

45
62

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.72
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 6 (1) 0.46
Коман Флоринел 4 (1) 0.31
Компаньо Андреа 4 (2) 0.31
Попеску Октавиан 2 0.15
Шут Адриан 2 0.15
Попеску Овидиу 1 0.08
Микулеску Давид 1 0.08
Радунович Ристо 1 0.08
Эджума Малком 1 0.08
Дава Джойским 1 0.08
Ликсандру Михай 1 0.08
Джокович Дамьян 1 (1) 0.08
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Балута Александр 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 3 0.23
Мерлой Джордже 3 0.23
Думитер Андрей 2 0.15
Сигурьонссон Рунар 2 0.15
Раду Бобок 1 0.08
Матрикарди Патрисио 1 0.08
Doru Cristian Andrei 1 0.08
Andreas Nita 1 0.08
Армаш Игорь 0 0
Рикардинью XI 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 3 1
Радунович Ристо 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Дава Джойским 2 1
Пантя Александру 2 1
Попеску Октавиан 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Балута Александр 2 0
Олару Дариус 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Крецу Валентин 1 0
Siyabonga Ngezana 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 5 1
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Раца Вадим 3 0
Рикардинью XI 3 0
Cristian Paz II 2 0
Думитер Андрей 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Армаш Игорь 0 1
Алийи Насер 1 0
Кырнац Николае 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Волунтари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
ФКСБ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Волунтари
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

14
4
ФКСБ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Волунтари
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

16
9

Голы по времени матча

Забито

10
7
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
75%
2
17%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
4
27%
1
13%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

25
15
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
6
24%
2
13%
1-15
4
16%
4
27%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
1
4%
7
47%
76-90

Пропущено

11
23
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
3
13%
1-15
2
18%
5
22%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
27%
5
22%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
3
27%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5
Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5
Волунтари
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2
Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0

Результаты матчей

ФКСБ
Волунтари

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
5
7
3
9
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 13 9 3 1 25 - 11 30
2.
ЧФР Клуж
 12 8 2 2 25 - 12 26
3.
Рапид Бухарест
 13 6 5 2 27 - 16 23
4.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 13 22
5.
Фарул Констанца
 12 6 1 5 17 - 17 19
6.
Германнштадт
 13 4 7 2 21 - 14 19
7.
Петролул Плоешти
 13 4 7 2 17 - 14 19
8.
Университатя Клуж
 13 3 7 3 18 - 21 16
9.
Политехника Яссы
 13 4 3 6 15 - 19 15
10.
Оцелул Галац
 12 2 8 2 10 - 10 14
11.
У Крайова 1948
 13 4 2 7 21 - 24 14
12.
Волунтари
 0:0 13 3 4 6 15 - 23 13
13.
Сепси
 12 3 3 6 11 - 16 12
14.
УТА Арад
 12 2 5 5 10 - 16 11
15.
Динамо Бухарест
 13 2 3 8 8 - 24 9
16.
Ботошани
 12 0 6 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
ФКСБ
 0:0 6 4 2 0 10 - 4 14
3.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
Университатя Крайова
 6 4 1 1 12 - 5 13
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Фарул Констанца
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волунтари
 0:0 6 2 1 3 8 - 11 7
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Оцелул Галац
 7 1 4 2 5 - 7 7
13.
Политехника Яссы
 6 1 3 2 5 - 9 6
14.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
15.
Динамо Бухарест
 7 1 2 4 3 - 10 5
16.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
Университатя Клуж
 7 2 5 0 12 - 10 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
5.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
6.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 7 - 4 9
7.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
8.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
10.
У Крайова 1948
 6 2 1 3 6 - 8 7
11.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
12.
Волунтари
 0:0 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
14.
Сепси
 7 1 1 5 5 - 9 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 5
Политехника Яссы Luis Phelipe 5
Динамо Бухарест Амзар Йонуц 5
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 73'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 73'
      Doru Cristian Andrei не смог попасть в створ ударом издали
    • 73'
      Немец Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 72'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 71'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 70'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 70'
      Попеску Октавиан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Волунтари начинает контратаку
    • 70'
      Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: ФКСБ: 63%, Волунтари: 37%.
    • 70'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Пантя Александру пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем
    • 69'
      Adrian Sut создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 69'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 68'
      Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Рикардинью XI ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 68'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Армаш Игорь ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 66'
      Шанс! Микулеску Давид из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
    • 66'
      Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 66'
      Армаш Игорь из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 65'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: ФКСБ: 61%, Волунтари: 39%.
    • 64'
      Тактическая замена. Компаньо Андреа уходит с поля и его заменяет Микулеску Давид
    • 64'
      Фернандес Хесус из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Cristian Paz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Кырнац Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 62'
      Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом
    • 61'
      Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 61'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 60'
      Црепуля Любян успешно блокирует удар.
    • 60'
      Попеску Октавиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 60'
      Балута Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 60'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 60'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 60'
      Попеску Октавиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Пантя Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: ФКСБ: 61%, Волунтари: 39%.
    • 60'
      Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Фернандес Хесус из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Раду Бобок из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 57'
      Пантя Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Кырнац Николае ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Матч возобновлен
    • 56'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 56'
      Попеску Октавиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 56'
      Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 56'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 55'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: ФКСБ: 61%, Волунтари: 39%.
    • 55'
      Тарновану Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Пантя Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Рикардинью XI наказан за толчок Компаньо Андреа
    • 54'
      Ioan Dumiter из команды Волунтари в офсайде
    • 53'
      Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Cristian Paz из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 53'
      Cristian Paz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Немец Адам из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 52'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ФКСБ.
    • 52'
      Попеску Октавиан из команды ФКСБ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 51'
      Попеску Овидиу из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Рикардинью XI из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 51'
      Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: ФКСБ: 61%, Волунтари: 39%.
    • 49'
      Попеску Овидиу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 49'
      Попеску Овидиу наказан за толчок Doru Cristian Andrei
    • 49'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 49'
      Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Попеску Овидиу из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 48'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 48'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Cristian Paz из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 47'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Ликсандру Михай уходит с поля и его заменяет Попеску Овидиу
    • 46'
      Тактическая замена. Ротариу Дорин уходит с поля и его заменяет Балута Александр
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Steaua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    Волунтари
    4.90
    7.80
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    9.50
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