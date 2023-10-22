Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Пантя Александру пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

69' Adrian Sut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

68' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Волунтари

66' Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

64' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Cristian Paz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Кырнац Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

61' Удар от ворот произведет ФКСБ

60' Балута Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Попеску Октавиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

57' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Ioan Dumiter из команды Волунтари в офсайде

53' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Cristian Paz из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Cristian Paz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Волунтари

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ФКСБ

51' Попеску Овидиу из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

51' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

50' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Попеску Овидиу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

49' Попеску Овидиу из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

47' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника