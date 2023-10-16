Фан вместо У Лэя на поле появился в составе своего коллектива. Новая ротация в нашем противостоянии.

Последняя 15-минутка пошла в нашем матче. Фан сразу же уверенно вошел в игру. Наносил он удар по рамке соперника, но направил сферу выше цели.

МОМЕНТИЩЕ! Абдухоликов дважды из невероятных позиций выстреливал по воротам соперника. Мяч попал в голкипера, который спас свой коллектив!

ПЕНАЛЬТИ! Снесли Абдухоликова игроки сборной Китая, когда тот пытался нанести выстрел по рамке соперника. 11-метровый удар назначен!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШУКУРОВ! 1:1! Забивает седьмой номер гостей! Пробил он по воротам соперника, прямо по центру, но попал в голкипера, после чего на добивании Шукуров переправил мяч в сетку!

Сравняли счет в матче игроки сборной Узбекистана, но теперь в мыслях у гостевого коллектива, конечно же, есть победа.

Аликулов получил удар по ногам. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но ее никто не увидел в данном случае.

Браунинг нарушил правила в атаке сейчас. Оказался он на фланге, и рефери дал свисток, определив нарушение правил в этой ситуации.

Чэнь вместо Хэ на поле в составе сборной Китая появился. Новая замена в стане коллектива хозяев случилась тем временем. Отметим ее в протоколе.

Урунов сбил Вэя сейчас. В центре поля нарушение правил случилось. Без карточки желтого цвета обошелся сейчас арбитр, но было к ней очень близко.

Хусанов получил мяч на линии штрафной. Нанес игрок удар по рамке противника. Мяч полетел рядом со стойкой. Едва-едва сфера не влетела в сетку.

Шукуров в центре поля нарушил правил. Свисток рефери не заставил себя долго ждать. Чуть более 20 минут остается играть в нашем матче.

Хамробеков уступил место Искандерову на футбольном поле. Новая замена в нашей встрече произошла. Отметим эту ротацию.

Ли Лэй уступил место на поле Яну. Новая замена случилась в составе коллектива хозяев.

Хао вместо Ван Цяна на поле также в составе Китая появился. Отметим эту ротацию в составе принимающей стороны.

Более пяти минут отыграли во втором тайме соперники. Пока опасных моментов хозяева не создавали у ворот друг друга. В центре поля производится контроль игрового снаряда.

Оба наставника у кромки поля сейчас стоят. Активно они гонят вперед своих подопечных. Болельщики тоже поддерживают футболистов. В большинстве своем, сборную Китая.

Абдухоликов нанес сейчас плотный удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Тем не менее, было весьма опасно в этой ситуации.

МОМЕНТ! А теперь уже 17-й номер сборной Узбекистана пробивает прямо во вратаря. С 22-х метров он нанес выстрел по центру и попал в руки голкиперу!

Шангуань сейчас нанес выстрел по воротам соперника. Мяч полетел прямо по центру. Вратарь сумел в броске добраться до мяча.

Абдухоликов наносил удар по воротам соперника. Мяч полетел прямо по центру. Снаряд прилетел прямо в голкипера, который среагировал в рамке.

Цюмин получил удар по ногам. Аликулов зарабатывает в свой пассив карточку желтого цвета. Заслуженный "горчичник" для игрока.

Лэй на Цюмина сделал передачу сейчас. Тот с 22-х метров нанес удар по воротам соперника, и сфера полетела значительно выше мишени.

Честно говоря, я пока не виду, за счет чего сборная Узбекистана может сравнять счет в матче. Если в первом тайме гости играли активно в атаке, то после перерыва их атакующие действия сошли на "нет".

Абдухоликов вместо Сергеева на поле появился в составе Узбекистана. Кроме того, Файзуллаев вместо Машарипова на футбольный газон местной арены вышел.

Тан Лонг вместо Элкесона на поле появился в составе команды из Китая. Отметим эту ротацию в нашем противостоянии.

Первый тайм

— Неудачно и второй угловой подали игроки сборной Узбекистана. Как только мяч был выбит в центр поля, рефери дал свисток на перерыв.

44' Ли сейчас сыграл за пределы поля. Выбил четвертый номер сборной Китая мяч на угловой. После навеса с правого края добрался до снаряда и Элкесон. Снова корнер.

43' Вэю удалось нанести удар по рамке соперника с 22-х метров. Снаряд полетел значительно выше цели. Продолжает автор пока единственного гола угрожать рамке противника.

41' Вот так, пропустил Узбекистан гол в свои ворота. Вряд ли может порадовать этот факт фанатов команды гостей, ведь их коллектив действовал уверенно на протяжении матча.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЭЙ! 1:0!

И неожиданно вперед выходит сборная Китая! Удар Элкесона игроки Узбекистана заблокировали на подступах к своей штрафной, тогда как добивание от Вэя с 19-ти метров оказалось точным. И совсем неудачно сыграл в рамке Юсупов, который выполнил непонятный пируэт, пытаясь дотянуться до мяча.

39' Вот и Цзюнь-Лину пришлось играть сейчас на выходе, забрав сферу в перчатки. В красивом стиле он на выходе выскочил из рамки, зафиксировав мяч в руках.

37' Шангуань с левого края простреливал мяч в центр штрафной - снаряд прилетел в руки голкиперу, который спокойно сыграл на выходе, забрав мяч в перчатки.

36' Нарушение правил на половине поля сборной Китая. Шангуань пострадал от жесткого подката соперника, который поспешил удалиться восвояси.

35' 10 минут до конца первого тайма остается играть соперникам. Напряжение у ворот хозяев нарастает. Все активнее и опасные выглядят атаки узбекистанцев.

33' В центре поля владеют мячом игроки сборной Узбекистана. Машарипов выкатывает мяч на Сергеева, и тот с близкого расстояния направляет мяч рядом со стойкой!

32' Все тот же Вэй был выведен одним из партнеров на подачу с правого края, но у игрока атаки хозяев срезался с ноги снаряд, который спланировал за пределы поля.

31' Неплохой навес с правого края последовал, но все тот же Юсупов уверенно в рамке отработал. В красивом прыжке добрался он до снаряда.

29' Вэй получил удар по ногам от своего соперника. Опасный фол, который привел к назначению штрафного удара. Готовится подача в штрафную.

28' Машарипову сейчас оказывается медицинская помощь. Травму, вероятно, игрок команды из Узбекистана получил. Но сейчас поднимается игрок с огромным трудом.

27' Китайская команда на правом фланге заработала штрафной удар. После навеса в центр штрафной на выходе сыграл вратарь гостевого коллектива, забрав мяч в перчатки.

25' По пальцам можно прочитать то количество раз, какой сборной Китая удавалось перейти центр поля. Очень уверенно мяч контролируют гости. Соперник настроен обороняться.

23' Новый угловой подали футболисты сборной Узбекистана. С левого края пошел навес на дальнюю штангу, где никого из игроков команды гостей не оказалось.

22' Болельщиков на игре немало сегодня. Все гонят вперед свою команду, пытаясь подбодрить оппонентов и смотивировать их на результат.

21' Середина первого тайма фактически идет. Сборная Узбекистана целиком и полностью владеет инициатиой на поле, а соперник постоянно действует в обороне.

19' У лицевой линии Сайфиев догнал мяч, откуда выполнил прострел в центр штрафной. Там оборонцы китайской команды доработали в защите и выбили сферу за пределы поля. В аут.

18' Шукуров с левого края выполнял передачу в штрафную соперника, и на выходе уверенно сыграл голкипер, который забрал снаряд в свои перчатки.

17' Скучноватый футбол мы наблюдаем с вами. Ничего интересного на поле не происходит. Нет даже намеков на голевые и опасные моменты.

15' 15 минут матча на одном дыхании отыграно. Угловой у ворот соперника подали футболисты сборной Узбекистана, но выгоды со стандарта извлечь не смогли.

14' Урунов сделал пас на партнера, и Машарипову удалось произвести выстрел по рамке соперника с дальнего расстояния. Мяч полетел намного выше ворот.

13' Урунов оказался на газоне сейчас. По ногам получил футболист сборной Узбекистана, который прилег на футбольный газон. Медики не появились на поле. Спустя время игрок все же матч продолжил.

11' Цюмин на Лэя отдал передачу, и тот с левого края выполнил заброс крайне неточный. Мяч в руки вратарю прилетел. Тот сработал в рамке очень успешно.

10' Игорь Сергеев наносил удар по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше цели. Отлично атакующие ряды Узбекистана продолжают играть.

9' Пока активнее впереди Узбекистан. Коллектив гостей без конца беспокоит соперника своими проникащими атаками, а Китаю приходится прижиматься к рамке.

8' Теперь от Машарипова мы увидели дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше ворот. Вратарь китайской команды ситуацию полностью контролировал.

6' Юсупов среагировал на дальний удар соперника. Спокойно в рамке он сыграл, зафиксировав снаряд в своих перчатках. Кипер сыграл в рамке очень уверенно.

5' Владеют снарядом игроки сборной Китая. Азиатская команда спокойно перекатывает сферу в районе центрального круга, ожидая прессинга со стороны противника.

4' Хусанов сейчас оказался на ударной позиции. Нанес он мощный удар по рамке противника, но сфера полетела чуть выше цели. Было довольно опасно!

2' Сборная Китая предстала в красных цветах на футбольном поле, а команда Узбекистана - в белом обмундировании.