Тур: 1.
1:1
Второй тайм: 84'
Ход матча
41'
1:0
77'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
27 Хэ ЮйпэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Цюмин ВанПолузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
-
11 Вэй Ши-ХаоНападающий
- Запасные игроки
-
23 Ван Да-ЛэйВратарь
-
15 У СиЗащитник
-
19 Ян ЛюЗащитник
-
24 Ву ШаоконЗащитник
-
26 Цзян ШэнлонЗащитник
-
10 Се ПэнфэйПолузащитник
-
14 Чэнь ПуПолузащитник
-
21 Дай Вай-ЦуньПолузащитник
-
20 Фан ХаоНападающий
-
28 Се ВэйцзюньНападающий
-
Главный тренер: Янкович Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абрамов Вадим
История личных встреч
Китай
Узбекистан
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.2
0
Среднее время на гол
75
0
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
135
Результаты последних матчей
Китай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0
Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Китай - Гонконг 1:0 Япония - Китай 0:0 Китай - Южная Корея 0:3 Оман - Китай 2:0 Китай - Саудовская Аравия 1:1 Вьетнам - Китай 3:1 Япония - Китай 2:0 Китай - Австралия 1:1 Китай - Оман 1:1 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Китай - Вьетнам 3:2 Китай - Япония 0:1 Австралия - Китай 3:0
Узбекистан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1
Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Китай 1:1 Узбекистан
Исход игры
Китай
32% (49)
Ничья
32% (49)
Узбекистан
35.9% (55)
Тотал 2.5
Больше
44.17% (53)
Меньше
55.83% (67)
Обе команды забьют
Да
80% (96)
Нет
20% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (45)
2:1 Китай
13.7% (21)
1:2 Узбекистан
13.7% (21)
1:0 Китай
5.9% (9)
2:0 Китай
3.9% (6)
0:1 Узбекистан
3.3% (5)
3:1 Китай
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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