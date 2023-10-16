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Тур: 1.
Китай
FIFA #80
1:1
Второй тайм: 84'
Узбекистан
FIFA #75
0'
1:0
41' Гол
Вэй Ши-Хао
1:1
77' Гол
Шукуров Отабек

Ход матча

41'
Вэй Ши-Хао
1:0
77'
1:1
Шукуров Отабек
Прогнозы 153
Китай 32% (49)
X 32% (49)
Узбекистан 35.9% (55)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Китай
Ничья
Узбекистан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Китай
Узбекистан

История личных встреч

Китай
Узбекистан

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

МККПФ
0:1
ОМА
1:0
ОМА
2:0
КА
2:1
ТМС
1:0
АЧК
2:2

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.2
0

Среднее время на гол

75
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
135

Результаты последних матчей

Китай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0
Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Китай - Гонконг 1:0 Япония - Китай 0:0 Китай - Южная Корея 0:3 Оман - Китай 2:0 Китай - Саудовская Аравия 1:1 Вьетнам - Китай 3:1 Япония - Китай 2:0 Китай - Австралия 1:1 Китай - Оман 1:1 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Китай - Вьетнам 3:2 Китай - Япония 0:1 Австралия - Китай 3:0
Узбекистан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1
Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    80'
    Аликулов получил удар по ногам. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но ее никто не увидел в данном случае. 
  • 79'
    Сравняли счет в матче игроки сборной Узбекистана, но теперь в мыслях у гостевого коллектива, конечно же, есть победа. 
  • Описание гола
    77'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШУКУРОВ! 1:1!
    Забивает седьмой номер гостей! Пробил он по воротам соперника, прямо по центру, но попал в голкипера, после чего на добивании Шукуров переправил мяч в сетку!
  • Пенальти!
    76'
    ПЕНАЛЬТИ! Снесли Абдухоликова игроки сборной Китая, когда тот пытался нанести выстрел по рамке соперника. 11-метровый удар назначен!
  • Опасный момент
    75'
    МОМЕНТИЩЕ! Абдухоликов дважды из невероятных позиций выстреливал по воротам соперника. Мяч попал в голкипера, который спас свой коллектив!
  • 74'
    Последняя 15-минутка пошла в нашем матче. Фан сразу же уверенно вошел в игру. Наносил он удар по рамке соперника, но направил сферу выше цели. 
  • Замена
    73'
    Фан вместо У Лэя на поле появился в составе своего коллектива. Новая ротация в нашем противостоянии.
  • Замена
    72'
    Ли Лэй уступил место на поле Яну. Новая замена случилась в составе коллектива хозяев. 
  • Замена
    70'
    Хамробеков уступил место Искандерову на футбольном поле. Новая замена в нашей встрече произошла. Отметим эту ротацию.
  • Замена
    69'
    Ашурматов вместо Эшмуродова на поле появился в составе Узбекистана.
  • Фол, нарушение
    68'
    Шукуров в центре поля нарушил правил. Свисток рефери не заставил себя долго ждать. Чуть более 20 минут остается играть в нашем матче.
  • Опасный момент
    67'
    Хусанов получил мяч на линии штрафной. Нанес игрок удар по рамке противника. Мяч полетел рядом со стойкой. Едва-едва сфера не влетела в сетку. 
  • Фол, нарушение
    66'
    Урунов сбил Вэя сейчас. В центре поля нарушение правил случилось. Без карточки желтого цвета обошелся сейчас арбитр, но было к ней очень близко.
  • Замена
    65'
    Чэнь вместо Хэ на поле в составе сборной Китая появился. Новая замена в стане коллектива хозяев случилась тем временем. Отметим ее в протоколе. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Браунинг нарушил правила в атаке сейчас. Оказался он на фланге, и рефери дал свисток, определив нарушение правил в этой ситуации.
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    • 63'
      Честно говоря, я пока не виду, за счет чего сборная Узбекистана может сравнять счет в матче. Если в первом тайме гости играли активно в атаке, то после перерыва их атакующие действия сошли на "нет". 
    • 61'
      Лэй на Цюмина сделал передачу сейчас. Тот с 22-х метров нанес удар по воротам соперника, и сфера полетела значительно выше мишени.
    • Желтая карточка
      60'
      Цюмин получил удар по ногам. Аликулов зарабатывает в свой пассив карточку желтого цвета. Заслуженный "горчичник" для игрока.
    • 58'
      Абдухоликов наносил удар по воротам соперника. Мяч полетел прямо по центру. Снаряд прилетел прямо в голкипера, который среагировал в рамке. 
    • 57'
      Шангуань сейчас нанес выстрел по воротам соперника. Мяч полетел прямо по центру. Вратарь сумел в броске добраться до мяча.
    • Опасный момент
      55'
      МОМЕНТ! А теперь уже 17-й номер сборной Узбекистана пробивает прямо во вратаря. С 22-х метров он нанес выстрел по центру и попал в руки голкиперу!
    • 54'
      Абдухоликов нанес сейчас плотный удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Тем не менее, было весьма опасно в этой ситуации. 
    • 53'
      Оба наставника у кромки поля сейчас стоят. Активно они гонят вперед своих подопечных. Болельщики тоже поддерживают футболистов. В большинстве своем, сборную Китая. 
    • 51'
      Более пяти минут отыграли во втором тайме соперники. Пока опасных моментов хозяева не создавали у ворот друг друга. В центре поля производится контроль игрового снаряда. 
    • Замена
      49'
      Хао вместо Ван Цяна на поле также в составе Китая появился. Отметим эту ротацию в составе принимающей стороны.
    • Замена
      48'
      Тан Лонг вместо Элкесона на поле появился в составе команды из Китая. Отметим эту ротацию в нашем противостоянии.
    • Замена
      47'
      Абдухоликов вместо Сергеева на поле появился в составе Узбекистана. Кроме того, Файзуллаев вместо Машарипова на футбольный газон местной арены вышел. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в нашей встрече!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Неудачно и второй угловой подали игроки сборной Узбекистана. Как только мяч был выбит в центр поля, рефери дал свисток на перерыв.
    • Угловой
      44'
      Ли сейчас сыграл за пределы поля. Выбил четвертый номер сборной Китая мяч на угловой. После навеса с правого края добрался до снаряда и Элкесон. Снова корнер. 
    • 43'
      Вэю удалось нанести удар по рамке соперника с 22-х метров. Снаряд полетел значительно выше цели. Продолжает автор пока единственного гола угрожать рамке противника.
    • 41'
      Вот так, пропустил Узбекистан гол в свои ворота. Вряд ли может порадовать этот факт фанатов команды гостей, ведь их коллектив действовал уверенно на протяжении матча.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЭЙ! 1:0!
      И неожиданно вперед выходит сборная Китая! Удар Элкесона игроки Узбекистана заблокировали на подступах к своей штрафной, тогда как добивание от Вэя с 19-ти метров оказалось точным. И совсем неудачно сыграл в рамке Юсупов, который выполнил непонятный пируэт, пытаясь дотянуться до мяча.
    • 39'
      Вот и Цзюнь-Лину пришлось играть сейчас на выходе, забрав сферу в перчатки. В красивом стиле он на выходе выскочил из рамки, зафиксировав мяч в руках. 
    • 37'
      Шангуань с левого края простреливал мяч в центр штрафной - снаряд прилетел в руки голкиперу, который спокойно сыграл на выходе, забрав мяч в перчатки. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Нарушение правил на половине поля сборной Китая. Шангуань пострадал от жесткого подката соперника, который поспешил удалиться восвояси.
    • 35'
      10 минут до конца первого тайма остается играть соперникам. Напряжение у ворот хозяев нарастает. Все активнее и опасные выглядят атаки узбекистанцев. 
    • Опасный момент
      33'
      В центре поля владеют мячом игроки сборной Узбекистана. Машарипов выкатывает мяч на Сергеева, и тот с близкого расстояния направляет мяч рядом со стойкой!
    • 32'
      Все тот же Вэй был выведен одним из партнеров на подачу с правого края, но у игрока атаки хозяев срезался с ноги снаряд, который спланировал за пределы поля.
    • 31'
      Неплохой навес с правого края последовал, но все тот же Юсупов уверенно в рамке отработал. В красивом прыжке добрался он до снаряда. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Вэй получил удар по ногам от своего соперника. Опасный фол, который привел к назначению штрафного удара. Готовится подача в штрафную.
    • Травма, повреждение
      28'
      Машарипову сейчас оказывается медицинская помощь. Травму, вероятно, игрок команды из Узбекистана получил. Но сейчас поднимается игрок с огромным трудом.
    • 27'
      Китайская команда на правом фланге заработала штрафной удар. После навеса в центр штрафной на выходе сыграл вратарь гостевого коллектива, забрав мяч в перчатки.
    • Фол, нарушение
      25'
      По пальцам можно прочитать то количество раз, какой сборной Китая удавалось перейти центр поля. Очень уверенно мяч контролируют гости. Соперник настроен обороняться.
    • Угловой
      23'
      Новый угловой подали футболисты сборной Узбекистана. С левого края пошел навес на дальнюю штангу, где никого из игроков команды гостей не оказалось.
    • 22'
      Болельщиков на игре немало сегодня. Все гонят вперед свою команду, пытаясь подбодрить оппонентов и смотивировать их на результат.
    • 21'
      Середина первого тайма фактически идет. Сборная Узбекистана целиком и полностью владеет инициатиой на поле, а соперник постоянно действует в обороне.
    • 19'
      У лицевой линии Сайфиев догнал мяч, откуда выполнил прострел в центр штрафной. Там оборонцы китайской команды доработали в защите и выбили сферу за пределы поля. В аут.
    • 18'
      Шукуров с левого края выполнял передачу в штрафную соперника, и на выходе уверенно сыграл голкипер, который забрал снаряд в свои перчатки.
    • 17'
      Скучноватый футбол мы наблюдаем с вами. Ничего интересного на поле не происходит. Нет даже намеков на голевые и опасные моменты.
    • Угловой
      15'
      15 минут матча на одном дыхании отыграно. Угловой у ворот соперника подали футболисты сборной Узбекистана, но выгоды со стандарта извлечь не смогли.
    • 14'
      Урунов сделал пас на партнера, и Машарипову удалось произвести выстрел по рамке соперника с дальнего расстояния. Мяч полетел намного выше ворот.
    • Фол, нарушение
      13'
      Урунов оказался на газоне сейчас. По ногам получил футболист сборной Узбекистана, который прилег на футбольный газон. Медики не появились на поле. Спустя время игрок все же матч продолжил.
    • 11'
      Цюмин на Лэя отдал передачу, и тот с левого края выполнил заброс крайне неточный. Мяч в руки вратарю прилетел. Тот сработал в рамке очень успешно. 
    • 10'
      Игорь Сергеев наносил удар по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше цели. Отлично атакующие ряды Узбекистана продолжают играть.
    • 9'
      Пока активнее впереди Узбекистан. Коллектив гостей без конца беспокоит соперника своими проникащими атаками, а Китаю приходится прижиматься к рамке.
    • 8'
      Теперь от Машарипова мы увидели дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше ворот. Вратарь китайской команды ситуацию полностью контролировал.
    • 6'
      Юсупов среагировал на дальний удар соперника. Спокойно в рамке он сыграл, зафиксировав снаряд в своих перчатках. Кипер сыграл в рамке очень уверенно.
    • 5'
      Владеют снарядом игроки сборной Китая. Азиатская команда спокойно перекатывает сферу в районе центрального круга, ожидая прессинга со стороны противника.
    • Опасный момент
      4'
      Хусанов сейчас оказался на ударной позиции. Нанес он мощный удар по рамке противника, но сфера полетела чуть выше цели. Было довольно опасно!
    • 2'
      Сборная Китая предстала в красных цветах на футбольном поле, а команда Узбекистана - в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добрый времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках очного поединка сыграют между собой Китай и Узбекистан.

      Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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    Прогнозы 153
    Китай 32% (49)
    X 32% (49)
    Узбекистан 35.9% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Китай
    Ничья
    Узбекистан
    3.20
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    3.20
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    9.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Китай 1:1 Узбекистан

    Исход игры
    Китай
    32% (49)
    Ничья
    32% (49)
    Узбекистан
    35.9% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.17% (53)
    Меньше
    55.83% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (96)
    Нет
    20% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (45)
    2:1 Китай
    13.7% (21)
    1:2 Узбекистан
    13.7% (21)
    1:0 Китай
    5.9% (9)
    2:0 Китай
    3.9% (6)
    0:1 Узбекистан
    3.3% (5)
    3:1 Китай
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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    Китай
    Узбекистан
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