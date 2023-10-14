  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1.
Китай
FIFA #80
 
Позже
Узбекистан
FIFA #75
Прогнозы 54
Китай 48.1% (26)
X 25.9% (14)
Узбекистан 25.9% (14)
Все прогнозы

История личных встреч

Китай
Узбекистан

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

МККПФ
0:1
ОМА
1:0
ОМА
2:0
КА
2:1
ТМС
1:0
АЧК
2:2

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.2
0

Среднее время на гол

75
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
135

Результаты последних матчей

Китай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0
Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Китай - Гонконг 1:0 Япония - Китай 0:0 Китай - Южная Корея 0:3 Оман - Китай 2:0 Китай - Саудовская Аравия 1:1 Вьетнам - Китай 3:1 Япония - Китай 2:0 Китай - Австралия 1:1 Китай - Оман 1:1 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Китай - Вьетнам 3:2 Китай - Япония 0:1 Австралия - Китай 3:0
Узбекистан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1
Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3
  • Текстовая онлайн трансляция матча Китай - Узбекистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2023, осталось 2 дня 6 часов 28 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 54
    Китай 48.1% (26)
    X 25.9% (14)
    Узбекистан 25.9% (14)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Китай - Узбекистан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Китай - Узбекистан

    Исход игры
    Китай
    47.4% (27)
    Ничья
    24.6% (14)
    Узбекистан
    28.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (27)
    Меньше
    50% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (39)
    Нет
    27.78% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.6% (14)
    2:1 Китай
    22.8% (13)
    1:2 Узбекистан
    19.3% (11)
    1:0 Китай
    12.3% (7)
    2:0 Китай
    7% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Китай
    Узбекистан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     