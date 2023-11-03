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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Пяст
0:0
Перерыв
Корона Кельце
0'
11' Желтая карточка
Хофмейстер Йоав
35' Желтая карточка
Кадзиор Дамиан

Ход матча

11'
 
Хофмейстер Йоав
35'
Кадзиор Дамиан
 
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Корона Кельце
2.24
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6.40
Все Коэффициенты
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
11
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
19
Michael
Ameyaw
7
Феликс
Хорхе
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
28
Годиньо
Маркус
18
Хофмейстер
Йоав
98
Чижички
Матеуш
88
Martin
Remacle
10
Дякону
Роналдо
11
Ноно
Давид
9
Шикавка
Евгений
Пяст
4-2-3-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Пяст
Корона Кельце

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
ЭГБ
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
3:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.45
0.73

Тотал матчей

2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
123

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 4 (4) 0.29
Serhij Krykun 3 0.21
Томашевич Гжегож 1 0.07
Michael Ameyaw 1 0.07
Храпек Михал 1 (1) 0.07
Феликс Хорхе 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 (1) 0.23
Martin Remacle 3 0.23
Дякону Роналдо 3 0.23
Ноно Давид 2 (1) 0.15
Шикавка Евгений 2 0.15
Чижички Матеуш 1 0.08
Затор Доминик 1 0.08
Jakub Konstantyn 1 0.08
Годиньо Маркус 0 0
Dawid Blanik 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Хофмейстер Йоав 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 6 0
Пырка Аркадиуш 4 1
Храпек Михал 3 0
Червински Якуб 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Катранис Александрос 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Гук Томаш 2 0
Мосур Ариэль 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квецень Бартош 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Ноно Давид 2 0
Martin Remacle 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Такач Далибор 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Хофмейстер Йоав 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Малярчик Петр 1 0
Dawid Blanik 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Затор Доминик 1 0

Результаты матчей

Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
3
Пяст
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
10
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Корона Кельце
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
3
33%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
3
19%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
1
9%
5
31%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
3
27%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2
Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1

Результаты матчей

Пяст
Корона Кельце

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:0
4 раза 31%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Пяст
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
11
1.5
3
9
1
12
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Ягеллония Белосток
 13 8 2 3 30 - 19 26
3.
Лех
 13 7 4 2 26 - 19 25
4.
Ракув
 12 7 2 3 24 - 15 23
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 24 - 14 22
6.
Легия
 12 6 2 4 20 - 18 20
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 16 - 18 20
8.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
10.
Пяст
 0:0 14 2 10 2 11 - 11 16
11.
Видзев Лодзь
 12 4 3 5 15 - 17 15
12.
Краковия
 12 3 6 3 13 - 17 15
13.
Сталь Мелец
 13 4 3 6 18 - 17 15
14.
Корона Кельце
 0:0 13 3 6 4 16 - 16 15
15.
Варта Познань
 13 3 5 5 13 - 14 14
16.
Пуща Неполомице
 13 2 4 7 16 - 28 10
17.
Рух Хожув
 12 1 5 6 13 - 22 8
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Лех
 7 5 2 0 19 - 8 17
3.
Ракув
 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
5.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Пяст
 0:0 7 2 4 1 7 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Корона Кельце
 0:0 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Варта Познань
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
8.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Корона Кельце
 0:0 7 1 3 3 6 - 9 6
12.
Пяст
 0:0 7 0 6 1 4 - 5 6
13.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Сталь Мелец
 6 1 1 4 5 - 8 4
15.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Видзев Лодзь
 7 0 3 4 8 - 13 3
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 6 (2)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Кадзиор Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Хофмейстер Йоав получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Корона Кельце
2.24
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3.95
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6.40
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Где смотреть матч Пяст 0:0 Корона Кельце онлайн

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Пяст
Корона Кельце
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