Тур: 14. Стадион: Пяст. Зрители: 3402 Главный судья: Мусял Томаш
0:0
Конец матча
Ход матча
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
-
87 Rafal Mamla
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Пяст
Корона Кельце
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
1.45
0.73
Тотал матчей
2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
123
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|4 (4)
|0.29
|Serhij Krykun
|3
|0.21
|Томашевич Гжегож
|1
|0.07
|Michael Ameyaw
|1
|0.07
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.07
|Феликс Хорхе
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.23
|Martin Remacle
|3
|0.23
|Дякону Роналдо
|3
|0.23
|Ноно Давид
|2 (1)
|0.15
|Шикавка Евгений
|2
|0.15
|Чижички Матеуш
|1
|0.08
|Затор Доминик
|1
|0.08
|Jakub Konstantyn
|1
|0.08
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Dawid Blanik
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Хофмейстер Йоав
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|6
|0
|Пырка Аркадиуш
|4
|1
|Храпек Михал
|3
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Катранис Александрос
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квецень Бартош
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Ноно Давид
|2
|0
|Martin Remacle
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Хофмейстер Йоав
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Малярчик Петр
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
3
Пяст
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
10
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Корона Кельце
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
9
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
3
33%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
3
19%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
1
9%
5
31%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2
Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1
Результаты матчей
Пяст
Корона Кельце
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
5 раз 36%
1:1
5 раз 36%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Пяст
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
25
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
94
212
310
113
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|9
|2
|3
|32 - 19
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|26 - 19
|25
|4.
|12
|7
|2
|3
|24 - 15
|23
|5.
|13
|7
|1
|5
|24 - 14
|22
|6.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|8.
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|10.
|14
|2
|10
|2
|11 - 11
|16
|11.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|13.
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|14.
|0:2
|14
|4
|3
|7
|18 - 19
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|13 - 14
|14
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 28
|10
|17.
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|7
|0
|0
|20 - 5
|21
|2.
|7
|5
|2
|0
|19 - 8
|17
|3.
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|2:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|9.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|12.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|17.
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|7 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6