Тур: 14. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Марциняк Шимон
2:0
Второй тайм: 59'
0'
1:0
19' ГолХансен Кристоффер
2:0
23' ПенальтиВдовик Бартломей
50' Желтая карточкаDominik Marczuk
Ход матча
19'
23'
2:0
50'
58'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
-
22 Брито РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Сталь Мелец
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
1.17
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
77
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|7 (3)
|0.5
|Пюлюлю Афимико
|6 (3)
|0.43
|Хансен Кристоффер
|4
|0.29
|Имас Хесус
|3
|0.21
|Наранхо Хосе
|3
|0.21
|Dominik Marczuk
|2
|0.14
|Нене III
|2
|0.14
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.14
|Wojciech Laski
|1
|0.07
|Левицки Якуб
|1
|0.07
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|4
|0.29
|Доманьски Мацей
|3
|0.21
|Koki Hinokio
|3
|0.21
|Гетингер Крыстян
|2 (1)
|0.14
|Эсселинк Берт
|2
|0.14
|Тромбка Михал
|1
|0.07
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.07
|Мерилуото Кай
|1
|0.07
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.07
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Piotr Wlazlo
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Романчук Тарас
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|6
|0
|Piotr Wlazlo
|4
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
2
Ягеллония Белосток
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сталь Мелец
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
10
11
Ягеллония Белосток
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сталь Мелец
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
18
5
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
20%
16-30
4
22%
2
40%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Забито
29
18
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
4
22%
16-30
5
17%
7
39%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
7
24%
2
11%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
6
30%
3
18%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
2
10%
6
35%
61-75
3
15%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4
Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Сталь Мелец
Точный счет
4:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
34
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
94
67
67
310
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|9
|2
|3
|32 - 19
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|26 - 19
|25
|4.
|12
|7
|2
|3
|24 - 15
|23
|5.
|13
|7
|1
|5
|24 - 14
|22
|6.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|8.
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|10.
|14
|2
|10
|2
|11 - 11
|16
|11.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|13.
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|14.
|0:2
|14
|4
|3
|7
|18 - 19
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|13 - 14
|14
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 28
|10
|17.
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|7
|0
|0
|20 - 5
|21
|2.
|7
|5
|2
|0
|19 - 8
|17
|3.
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|2:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|9.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|12.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|17.
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|7 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6